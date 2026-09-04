Bánh trung thu Phúc Long làm mới khẩu vị với kết hợp khác biệt

"Phá Cỗ Ngại Gì Phá Cách": Khi chất liệu truyền thống được phá cách bằng tinh thần hiện đại.

Dạo một vòng qua những con phố mùa này, không khó để nhận ra tinh thần Trung thu đang được "làm mới" rất riêng. Bộ sưu tập Trung thu 2026 của Phúc Long mang tên "Vọng Nguyệt Thưởng Danh Trà" cũng không ngoại lệ khi lấy cảm hứng từ những chất liệu quen thuộc trong văn hóa Việt Nam. Chút dịu dàng của mây đan, nét thanh tao của họa tiết Tứ Bình (Mai - Lan - Cúc - Trúc) hay hình ảnh lồng đèn truyền thống giờ đây xuất hiện diện mạo mới, vừa giữ trọn nét đẹp Việt, vừa mang hơi thở hiện đại đầy nghệ thuật.

Sự giao thoa ấy khiến chiếc hộp bánh Trung thu không chỉ đơn thuần là món quà biếu, mà trở thành một điểm nhấn thẩm mỹ trên bàn trà đoàn viên. Dù là chiếc bánh lẻ nhỏ nhắn tự thưởng cho bản thân, hay những bộ hộp quà được chỉn chu từng chi tiết, tất cả đều như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự gắn kết nơi tinh hoa trà, ẩm thực và văn hóa Việt được đan cài, kết nối những cuộc gặp gỡ và trao gửi yêu thương trong mùa trăng đoàn viên. Đúng với tinh thần "Đan Tinh Hoa Gắn Kết" mà nhãn hiệu trà 58 năm khéo léo lồng ghép trên vỏ hộp.

Giá Trị Tinh Hoa Đương Đại: đủ tinh tế để tặng, đủ gần gũi để thưởng thức

Ngày nay, một món quà Trung thu ý nghĩa không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn ở câu chuyện, hương vị và trải nghiệm đằng sau đó. Thấu hiểu điều này, Phúc Long mang đến bộ sưu tập bánh Trung thu năm nay như một điểm chạm giữa giá trị tinh hoa và tinh thần đương đại, được truyền tải qua góc nhìn hiện đại mà đầy gần gũi.

Không cuốn theo cuộc đua về giá, thương hiệu chọn tập trung trọn vẹn vào chất lượng và cảm xúc người thưởng thức. Mỗi chiếc bánh lẻ (từ 149.000 đồng) vừa đủ chỉn chu để làm quà trao tay, vừa đủ ấm áp cho những phút giây tự thưởng thức, được gói ghém cẩn thận trong chiếc hộp riêng lấy cảm hứng từ lồng đèn cách tân. Ở phân khúc biếu tặng, hai dòng hộp Chân Thành (669.000 đồng) và Tinh Hoa (989.000 đồng) mang đến lựa chọn đa dạng, đáp ứng trọn vẹn từng nhu cầu gắn kết.

Với Phúc Long, giá trị của món quà không nằm ở sự đắt đỏ, mà ở tâm tư thầm lặng được gửi gắm phía sau. Đó cũng là lý do thương hiệu ấp ủ thông điệp: "Phúc Long không làm bánh để tặng, chúng tôi làm bánh đủ ngon để người dùng muốn tặng nhau". Dù là mâm cỗ sum họp gia đình hay món quà gửi trao đồng nghiệp, đối tác, "Vọng Nguyệt Thưởng Danh Trà" vẫn nhẹ nhàng đưa những ký ức Trung thu quen thuộc vào một cách thưởng thức mới: quen mà không cũ, mới mà chẳng hề xa lạ.

Khi "vị thật" thay lời Phúc Long mở đầu câu chuyện Trung thu

Đặc biệt, hương vị chính là điểm sáng trung tâm của bộ sưu tập, mang đến sự kết hợp độc đáo giữa các dòng bánh mặn, ngọt trọn vị. Từ nốt vị đậm đà của Tiêu Xanh hòa quyện cùng từng xớ thịt bò thật, đến nét chua ngọt thanh dịu từ Đào Sấy Dẻo Kim Quất với miếng đào dẻo thơm ngấm vị.

Chất bánh không dừng lại ở độ ngon, mà còn gửi gắm trọn vẹn cá tính và sự chân thật trong từng nguyên liệu. Và khi bánh trung thu cùng sánh đôi với tách trà Phúc Long đậm vị, mùa Trung thu không còn đơn thuần là dịp ngắm trăng, mà đã trở thành mùa của những cuộc hội ngộ ấm áp và gắn kết chân thành.

Thông tin về bánh trung thu Phúc Long 2026: https://phuclong.com.vn/khuyen-mai/vong-nguyet-thuong-danh-tra---dan-tinh-hoa-gan-ket-20260713023153

Sản phẩm được phân phối bởi Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage

Địa chỉ: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.