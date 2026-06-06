Bánh quy sữa D-MAXX Marie – Giải pháp bổ sung vitamin D tiện lợi được chuyên gia khuyên dùng hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao

Uống nhiều sữa, nhiều trẻ vẫn chậm tăng chiều cao

Cơ chế hấp thu Canxi trong cơ thể và vai trò then chốt của Vitamin D

Canxi là "nguyên liệu chính" xây dựng và duy trì hệ xương chắc khỏe, với 99% lượng canxi của cơ thể tập trung ở xương và răng, đóng vai trò thiết yếu trong việc phát triển chiều cao ở trẻ. Tuy nhiên, Canxi là khoáng chất khó hấp thu nhất trong các dưỡng chất. Chỉ khoảng 20–40% lượng canxi từ thức ăn được cơ thể hấp thu, phần còn lại sẽ bị thải ra ngoài. Có hai cơ chế hấp thu canxi chính:

Hấp thu chủ động (Active Transport) là con đường cốt lõi và hiệu quả nhất để phát triển chiều cao ở trẻ, nhưng lại phụ thuộc hoàn toàn vào Vitamin D. Khi cơ thể có đủ Vitamin D, dưỡng chất này sẽ chuyển hóa tại ruột non và kích hoạt sản xuất Calbindin – loại "xe vận chuyển đặc biệt", đưa Canxi từ thức ăn vào máu và đến xương, giúp tăng hiệu suất hấp thu lên tới 30–40%.

Hấp thu thụ động (Passive Diffusion): Đây là cơ chế đơn giản, không cần năng lượng và ít phụ thuộc Vitamin D. Tuy nhiên, hiệu suất thấp và chỉ xảy ra khi nồng độ canxi trong ruột rất cao.

Như vậy, có thế thấy, nếu thiếu Vitamin D, dù bổ sung bao nhiêu Canxi cũng trở nên lãng phí, cơ thể không tận dụng được. Không có Vitamin D, cơ chế hấp thu chủ động bị suy giảm mạnh, dẫn đến tình trạng "bổ sung canxi nhiều nhưng không hiệu quả". Lúc này, cơ thể sẽ lấy canxi từ xương để duy trì nồng độ trong máu, khiến xương yếu dần, chậm tăng trưởng chiều cao và tăng nguy cơ còi xương. Đây chính là lý do nhiều trẻ dù uống sữa hay bổ sung canxi đều đặn nhưng vẫn chậm tăng chiều cao. Chính vì vậy, việc bổ sung bữa phụ bên cạnh những bữa chính để tăng cường hấp thu vitamin D giúp tối ưu hoá hiệu quả của lượng canxi vào cơ thể trẻ là cực kỳ quan trọng.

Thiếu vitamin D, canxi khó hấp thu tối ưu vào cơ thể dẫn đến còi xương và chậm cao

Giải pháp nào trọn vẹn cho mẹ?

Trong nhịp sống hối hả hiện nay, rất nhiều mẹ phải đau đầu mỗi khi nghĩ đến việc chuẩn bị bữa xế dinh dưỡng cho con. Làm sao để bé nạp đủ Vitamin D và Canxi trong khi mẹ phải đi làm, nấu nướng, đưa đón con? Nguồn Vitamin D trong thực phẩm cũng khá đa dạng như cá béo, trứng, gan cá, nấm nhưng việc chế biến các món này đòi hỏi khá nhiều thời gian, công sức, tiền bạc và đôi khi con lại kén chọn. Nhiều mẹ dù rất muốn bổ sung tốt cho con phát triển chiều cao nhưng cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi vì áp lực công việc cùng lịch sinh hoạt dày đặc mỗi ngày.

Giữa muôn vàn lựa chọn, bánh quy sữa D-MAXX Marie được các mẹ tin tưởng và lựa chọn dùng linh hoạt như bữa sáng nhanh gọn hoặc bữa phụ giữa giờ học giúp bổ sung dinh dưỡng bên cạnh các bữa chính trong ngày.

Điểm nổi bật của bánh quy sữa D-MAXX Marie nằm ở khả năng kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng – hương vị – sự tiện lợi. Bánh có vị sữa béo ngậy, giòn tan, thơm ngon và rất hợp khẩu vị trẻ em, giúp các mẹ dễ dàng duy trì thói quen cho con ăn đều đặn.

Bánh quy sữa D-MAXX Marie chứa vitamin D và canxi, tốt cho xương, là giải pháp dinh dưỡng tiện lợi hỗ trợ trẻ tăng trưởng chiều cao (sử dụng từ 1-2 gói mỗi ngày).

Công thức của bánh quy sữa D-MAXX Marie được thiết kế để hỗ trợ nguyên tắc D – Duy trì đủ Vitamin D mỗi ngày. Công thức này nằm trong bộ giải pháp MAXD của chiến dịch "Vì một kỷ nguyên cao khỏe" do Viện Y học Ứng dụng Việt Nam và nhãn hàng bánh quy sữa D-MAXX Marie đồng tổ chức. Sản phẩm được Viện Y Học ứng dụng Việt Nam chứng nhận bổ sung Vitamin D và Canxi, giúp góp phần hỗ trợ phát triển hệ xương chắc khỏe, phát triển chiều cao cho trẻ em.

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"Là mẹ làm văn phòng, mình hầu như không có thời gian nấu ăn cầu kỳ. Bánh quy sữa D-MAXX Marie giúp mình giải quyết luôn vấn đề bổ sung Vitamin D cho con. Chỉ cần cho bé ăn 2-3 chiếc mỗi ngày là yên tâm. Con mình ăn ngon miệng, không kén chọn." Chị Linh, mẹ bé Sophie (6 tuổi, Hà Nội) cho biết.

Chị Trang, mẹ bé Quân (11 tuổi, TP.HCM) hào hứng khoe: "Điều mình lo nhất là con thiếu Vitamin D vì ít ra ngoài nắng. May mà biết đến bánh quy sữa D-MAXX Marie. Bánh ngon, giòn, còn bổ sung canxi và vitamin D. Mình khá là yên tâm".

Với Thực phẩm bổ sung Bánh quy sữa Roma D-MAXX Marie/ Roma D-MAXX Marie Milk Biscuit, các mẹ hiện đại có thể yên tâm vì đã tìm được giải pháp bổ sung Vitamin D và Canxi vừa ngon miệng, vừa khoa học và tiện lợi mỗi ngày. Mỗi chiếc bánh quy sữa vừa là bữa xế yêu thích của bé, vừa góp phần quan trọng vào hành trình giúp con phát triển chiều cao tối ưu và khỏe mạnh hơn.

Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Mayora Việt Nam

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