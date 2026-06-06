SALE 6.6: 5 món làm đẹp đang được hội chị em thêm vào giỏ hàng, từ skincare đến makeup đều có đủ

Những đợt sale giữa năm luôn là dịp để nhiều tín đồ làm đẹp bổ sung các sản phẩm yêu thích với chi phí tiết kiệm hơn. Bên cạnh những thương hiệu quen thuộc, Shopee 6.6 cũng đang ghi nhận sự quan tâm dành cho nhiều sản phẩm chăm sóc da, trang điểm và chăm sóc cá nhân nhờ thiết kế tiện dụng cùng công thức phù hợp với nhu cầu làm đẹp hằng ngày.

Sữa rửa mặt Simple Purify+, Repair+ và Hydrate+

Làm sạch luôn là bước quan trọng trong mọi chu trình chăm sóc da. Dòng sữa rửa mặt mới của Simple được phát triển với nhiều phiên bản khác nhau để đáp ứng từng nhu cầu riêng biệt, từ hỗ trợ giảm mụn, phục hồi hàng rào bảo vệ da đến cấp ẩm giúp da trông căng mướt hơn. Công thức dịu nhẹ, không chứa nhiều thành phần dễ gây kích ứng là lý do sản phẩm được nhiều người có làn da nhạy cảm lựa chọn. Thiết kế dung tích 240ml cũng phù hợp cho nhu cầu sử dụng lâu dài. Trong đợt sale này brand có chương trình mua 1 tặng 2 cực hời mà giá sản phẩm sau khi giảm chỉ 165k - rẻ chưa từng có để các nàng mạnh dạn "cà thẻ".

Nơi mua: Shopee

Má hồng Lemonade Mirror Mirror Blush Cushion

Má hồng dạng cushion đang trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích nhờ khả năng tạo hiệu ứng căng bóng tự nhiên. Lemonade Mirror Mirror Blush Cushion sở hữu kết cấu phấn nước mỏng nhẹ, dễ tán đều trên da và mang lại vẻ ửng hồng trong trẻo. Sản phẩm được phát triển theo hướng thuần chay, phù hợp với phong cách trang điểm tự nhiên đang được ưa chuộng. Thiết kế nhỏ gọn cũng giúp người dùng dễ dàng mang theo khi cần dặm lại lớp makeup. Đặc biệt mua hôm nay, chị em còn nhận được thêm quà tặng kèm là kẹp mi trị giá 99k. Các nàng săn deal ngay kẻo lỡ giờ vàng nhé!

Nơi mua: Shopee

Enchanteur Luxury Dưỡng Da Sáng Mịn

Không chỉ chú trọng chăm sóc da mặt, nhiều người hiện nay cũng quan tâm nhiều hơn đến làn da cơ thể. Enchanteur Luxury là dòng dưỡng thể kết hợp chiết xuất hoa trà hoặc hoa mẫu đơn cùng 4D Hyaluronic Acid nhằm hỗ trợ cấp ẩm và cải thiện độ mềm mại của da. Bên cạnh khả năng dưỡng da, hương thơm đặc trưng của dòng sản phẩm này cũng là điểm cộng được nhiều người dùng yêu thích. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn kết hợp dưỡng thể và lưu hương trong cùng một bước chăm sóc.

Nơi mua: Shopee

Kem đánh răng Closeup White Now

Một nụ cười tươi sáng luôn góp phần giúp diện mạo trở nên rạng rỡ hơn. Closeup White Now nổi bật với công nghệ Ánh Sáng Xanh, hỗ trợ tạo hiệu ứng răng trắng sáng tức thì sau khi sử dụng. Sản phẩm phù hợp cho những người thường xuyên gặp gỡ khách hàng, tham gia sự kiện hoặc muốn duy trì vẻ ngoài chỉn chu mỗi ngày. Thiết kế tuýp 100g cũng thuận tiện cho nhu cầu sử dụng của cả gia đình. Chưa hết, với đơn hàng từ 219k trả lên sẽ được tặng ngẫu nhiên những phần quà đặc biệt, có 1-0-2 từ chính nhãn hàng Closeup đó.

Nơi mua: Shopee

Phấn nước Laneige Neo Cushion Glow

Với những ai yêu thích phong cách trang điểm căng bóng chuẩn Hàn Quốc, Laneige Neo Cushion Glow là cái tên khá quen thuộc. Sản phẩm kết hợp khả năng che phủ khuyết điểm cùng hiệu ứng da bóng khỏe tự nhiên, giúp lớp nền trông tươi tắn suốt nhiều giờ. Chỉ số chống nắng SPF 46 PA++ cũng giúp tăng thêm khả năng bảo vệ da trong các hoạt động thường ngày. Đặc biệt, sản phẩm đi kèm lõi thay thế, giúp người dùng sử dụng được lâu hơn và tối ưu chi phí. Chị em tranh thủ mua trong ngày sale để vừa mua được giá tốt lại nhận vô số quà chính hãng của brand đi nào.

Nơi mua: Shopee

Sự kiện "Siêu Sale Giữa Năm" của Shopee đã chính thức bắt đầu. Từ nay đến ngày 8.6, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ Sinh Nhật ShopeeVIP - Voucher giảm đến 35% (*), Shopee Mall - Giảm Đến 50%, cơ hội trúng nhiều phần quà hấp dẫn và Voucher Xtra giảm đến 25% (**).

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