Bánh chưng Tràng Tiền giải quyết nỗi lo thực phẩm sạch ngày Tết

Trong mâm cỗ Tết của mỗi gia đình, bánh chưng luôn giữ vai trò trung tâm, không chỉ vì hương vị đặc trưng mà còn bởi giá trị văn hóa gắn liền với truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại, đặc biệt tại các đô thị lớn, khiến nhiều gia đình bận rộn khó có thể sắp xếp tự gói và nấu bánh chưng đón Tết. Việc tìm đến các sản phẩm bánh chưng làm sẵn trở thành lựa chọn phổ biến, song điều này cũng đặt ra không ít mối lo ngại, đặc biệt là về vấn đề an toàn thực phẩm.

Một trong những vấn đề khiến người tiêu dùng dè chừng nhất khi mua bánh chưng làm sẵn là lo lắng về việc sử dụng pin để luộc bánh. Các loại pin, thường là pin con thỏ, được một số cơ sở sản xuất sử dụng với mục đích giúp bánh có màu xanh bắt mắt hoặc rút ngắn thời gian nấu. Tuy nhiên, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ nguy hại cho sức khỏe. Sự xuất hiện của các vụ việc như vậy khiến người tiêu dùng ngày càng cảnh giác khi chọn mua bánh chưng trên thị trường. Các gia đình không chỉ tìm kiếm một chiếc bánh giữ được hương vị truyền thống mà còn phải đảm bảo yếu tố an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất minh bạch và không chứa các chất phụ gia hay hóa chất độc hại. Điều này đặc biệt quan trọng với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, vốn là những đối tượng dễ bị tổn thương hơn trước các nguy cơ về thực phẩm không an toàn.

Ngoài ra, khả năng bảo quản của bánh chưng cũng là mối quan tâm lớn. Với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, bánh chưng truyền thống thường chỉ giữ được 3-5 ngày ở nhiệt độ thường trước khi mốc, ôi thiu, khiến nhiều người phải loay hoay với các cách bảo quản phức tạp như hút chân không hay cấp đông. Tuy nhiên các cách này có thể khiến bánh bị lại gạo hoặc không giữ được hương vị thơm ngon như ban đầu.

Trong bối cảnh đó, các thương hiệu bánh chưng uy tín, minh bạch về chất lượng và cam kết về an toàn thực phẩm trở thành lựa chọn hàng đầu. Vừa qua, thương hiệu Bánh Tràng Tiền thuộc Kem Tràng Tiền đã cho ra mắt dòng bánh Chưng Tràng Tiền cao cấp đúng dịp Tết Nguyên Đán giúp người tiêu dùng có cơ hội thưởng thức trọn vẹn hương vị truyền thống mà không cần lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm.

Đóng gói trong túi chuyên dụng không chỉ đảm bảo về mặt thẩm mỹ mà còn giúp bánh Chưng Tràng Tiền bảo quản được trong thời gian dài.

Chất lượng của bánh chưng Tràng Tiền được tạo nên từ sự tỉ mỉ trong việc lựa chọn nguyên liệu cao cấp. Những chiếc lá dong bánh tẻ xanh mướt, thu hái từ vùng núi phía Bắc sau đó được làm sạch bằng công nghệ sóng siêu âm hiện đại. Gạo nếp nhung, với hạt to tròn, trắng ngần, dẻo thơm, chính là "linh hồn" mang lại kết cấu mềm mại và hương vị đặc trưng. Thịt lợn sạch tươi ngon được lựa chọn từ những phần tinh túy nhất, kết hợp hoàn hảo với tiêu Phú Quốc cay dịu và muối hồng Himalaya – loại muối tự nhiên giàu khoáng chất, đem đến vị mặn thanh tao, hài hòa. Đặc biệt, màu xanh mướt mắt của bánh không đến từ phẩm màu mà là kết quả từ nước cốt lá riềng tự nhiên, vừa an toàn cho sức khỏe, vừa đảm bảo thẩm mỹ. Từng công đoạn chế biến đều được thực hiện theo quy chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm, khẳng định cam kết của Tràng Tiền về sự chỉn chu và chất lượng trong từng chiếc bánh.

Mọi công đoạn sản xuất đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điểm khác biệt lớn nhất của Bánh Chưng tươi Tràng Tiền nằm ở công nghệ sản xuất hiện đại. Thay vì áp dụng phương pháp nấu bánh truyền thống, bánh Chưng Tràng Tiền sử dụng công nghệ hấp tiệt ở áp suất, nhiệt độ cao, giúp loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn gây hại mà không cần sử dụng chất bảo quản. Đồng thời, bánh được đóng gói trong túi nhôm chuyên dụng - loại bao bì chịu nhiệt và áp suất cao, có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của oxy, vi khuẩn, nấm mốc… từ bên ngoài nhờ cấu tạo màng nhôm 4 lớp đảm bảo sản phẩm giữ nguyên được hương vị thơm ngon suốt nhiều ngày ở nhiệt độ thường mà không cần bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đông tủ lạnh.

Chia sẻ của chị Lan, khách hàng Kem Tràng Tiền cho biết: "Trước giờ do bận rộn nên nhà mình phải thường xuyên mua bánh chưng luộc sẵn ở ngoài để thắp hương nhưng quả thật là chưa hài lòng cả về chất lượng lẫn vấn đề an toàn. Bánh không được chín rền mà dễ bị nát, nhân thịt lợn cũng không thơm. Chưa kể hôm nào thắp hương xong mà quên để vào tủ lạnh thì chỉ vài ngày là bánh có dấu hiệu hỏng, mốc trắng bắt đầu xuất hiện trên mặt lá. Trước Tết mình có mua Bánh Chưng Tràng Tiền ăn thử thì thấy khác biệt hơn hẳn, quyết định mua về thắp hương Tết và biếu tặng gia đình luôn. Giá thành có nhỉnh hơn nhưng bánh Chưng Tràng Tiền đáp ứng được đủ các tiêu chí ngon, đẹp mắt và quan trọng là an toàn cho sức khỏe".

Định vị ở phân khúc bánh chưng cao cấp, bánh Chưng Tràng Tiền không chỉ đầu tư về nguyên liệu thượng hạng, công nghệ sản xuất hiện đại mà còn thiết kế bao bì sang trọng, tinh tế. Bánh Chưng Tràng Tiền ngoài phục vụ nhu cầu thưởng thức của các gia đình mà thì còn là một lựa chọn quà Tết độc đáo, vừa mang lại cảm giác gần gũi vừa chứa đựng trọn vẹn tâm ý của người tặng.

Hộp bánh Chưng Tràng Tiền tinh tế vừa toát lên sự sang trọng vừa tạo sự gần gũi khi lựa chọn làm quà tặng Tết.

"Khi cho ra mắt bánh Chưng Tràng Tiền, chúng tôi hướng đến một món ngon mang tính biểu tượng cho văn hóa Hà Nội, cũng giống như Kem Tràng Tiền, bánh Cốm Dừa hay Phu Thê Tràng Tiền. Bánh chưng trên thị trường không hiếm, thậm chí vào những đợt lễ Tết còn đa dạng hơn với đủ loại, đủ mức giá. Tuy nhiên, cần có những dòng sản phẩm nổi bật ở phân khúc cao hơn, đảm bảo đủ yếu tố ngon, sang trọng và ý nghĩa. Khi ấy, dù khách hàng có mua bánh với mục đích sử dụng hay biếu tặng thì đều phù hợp. Chúng tôi tin rằng bánh Chưng Tràng Tiền sẽ làm hài lòng người tiêu dùng Việt với những ưu điểm nổi bật của sản phẩm", đại diện Bánh Tràng Tiền chia sẻ.

Bánh chưng tươi Tràng Tiền không chỉ là biểu tượng của hương vị Tết cổ truyền mà còn đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là nhu cầu về thực phẩm sạch và an toàn trong dịp lễ. Với nguyên liệu cao cấp, quy trình chế biến tiệt trùng hiện đại và bao bì chuyên dụng, sản phẩm mang đến sự an tâm cho người tiêu dùng. Đây không chỉ là món quà ý nghĩa để gửi gắm tình cảm, mà còn là lựa chọn hoàn hảo để mang thực phẩm sạch, chất lượng vào mâm cỗ Tết của mọi gia đình.

