Băng phủ trắng xóa đỉnh Fansipan cao 3.143 m

Băng giá phủ kín cành cây ngọn cỏ trên đỉnh Fansipan

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, do ảnh hưởng của không khí lạnh với nền nhiệt xuống dưới âm 3 độ C. Từ 5 giờ 30 phút sáng 5-1, trên đỉnh Fansipan cao 3.143 m ở thị xã Sa Pa, Lào Cai đã xuất hiện băng giá, tạo nên khung cảnh đẹp mắt khi băng giá đã phủ kín cành cây ngọn cỏ.

Đây là đợt băng giá đầu tiên xuất hiện tại núi Fansipan trong những ngày đầu năm 2025.

Từ đêm 4-1 đến sáng 5-1, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan dao động trong khoảng từ -1 độ C đến 0 độ C khiến hơi nước ngưng kết tạo thành lớp băng dày phủ trắng sàn gỗ khu đặt biểu tượng Fansipan, lối đi, lan can và cây, cỏ trên đỉnh núi ở độ cao từ 3.000 m trở lên. Đến 8 giờ 30 phút sáng nay, băng vẫn đóng dày và chưa có dấu hiệu tan nhiều.

Băng giá phủ khắp nơi, từ cành cây, ngọn cỏ đến cầu thang ngoài trời

Cảnh băng giá phủ trắng thu hút nhiều du khách có cơ hội chiêm ngưỡng phong cảnh kỳ thú như ở châu Âu. Tuy nhiên, du khách lưu ý cần đề phòng trơn trượt khi đi trên băng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng 5-1, nhiệt độ tại Lào Cai đồng loạt giảm thấp hơn so với hôm trước. Lúc 7 giờ cùng ngày, Trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất là 9,2 độ C.

Dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan tiếp tục ở mức thấp, hiện tượng băng giá có thể xuất hiện vào buổi sáng. Đây là dịp để du khách trải nghiệm, ngắm cảnh băng giá phủ trắng trên đỉnh Fansipan.

Du khách thích thú chiêm ngưỡng băng giá trên đỉnh Fansipan

Băng giá là hiện tượng khi hơi nước bốc lên, gặp không khí lạnh ở bề mặt ngưng tụ thành các hạt nước đá li ti. Băng giá thường xuất hiện từ cuối tháng 11 cho đến nửa đầu tháng 2 năm sau. Nhưng nhiều nhất là vào tháng 12 và tháng 1. Tuy nhiên ở các vùng núi cao trên 2.000 m, thuộc khu vực phía Đông dãy núi Hoàng Liên Sơn, có năm rét sâu và kéo dài đến cuối tháng 2, đầu tháng 3 vẫn còn có băng giá xảy ra.

Về nguyên nhân hình thành, băng giá xảy ra khi nhiệt độ mặt đất xuống đến 0 độ C, trong khi đó nhiệt độ không khí còn trên 0 độ C.

Băng giá là hiện tượng trong một đêm giá lạnh trên những vũng nước, hoặc chậu đựng nước để ngoài trời hình thành một lớp váng băng nổi trên mặt gọi là băng giá

Băng giá thường hình thành vào khoảng nửa đêm về sáng, lúc đó mặt đất bị nguội lạnh đi nhiều nhất, hơi nước ở trong lớp không khí sát đất tiếp xúc với bề mặt lạnh bị lạnh đi nhanh chóng sẽ ngưng tụ rồi kết tinh lại.

Điều kiện thuận lợi để cho băng giá hình thành là ban đêm bầu trời phải từ ít đến quang mây, gió nhẹ hoặc lặng gió dẫn đến bức xạ nhiệt mặt đất lớn. Trong ngày băng giá thường xảy ra vào khoảng sau đêm và tồn tại đến 7-8 giờ sáng ngày hôm sau, những khu vực cao hơn tồn tại đến 8-9 giờ. Khi mặt trời lên cao mới tan hết.