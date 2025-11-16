Bảng học phí gần 75 triệu của một em bé 6 tháng tuổi gây chú ý

Mới đây, bảng học phí được cho là một em bé 6 tháng tuổi bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn khi tổng chi phí cho 6 tháng học của bé lên tới 74.545.000 đồng. Theo nội dung bức ảnh, tổng chi phí "đi học" của em bé 6 tháng tuổi này bao gồm nhiều khoản bắt buộc đầu năm và các khoản học phí chính khóa.

Bức ảnh bảng học phí của em bé 6 tuổi đang viral trên MXH

Cụ thể, các loại phí:

- Phí ghi danh + đánh giá đầu vào: 3.000.000 đồng.

- Phí phát triển trường (11/2025 - 8/2026): 4.000.000, tính theo thời gian nhập học thực tế giảm còn 3.333.000 đồng.

- Phí học liệu (11/2025 - 8/2026): 1.500.000 đồng → 1.250.000 đồng.

- Phí hoạt động dã ngoại, sự kiện (11/2025 - 8/2026): 1.500.000 đồng → 1.250.000 đồng.

- Phí đồng phục (2 bộ đồng phục gồm áo, chân váy (nữ), quần (nam), 1 bộ đồng phục thể dục, 1 balo, 1 mũ, 1 bộ nệm gối ngủ, 1 túi đồ dơ, 1 bình nước): 1.950.000 đồng.

Tổng các khoản này khi tính theo thời gian học 6 tháng là 10.783.000 đồng.

Tiếp theo là khoản học phí chính khóa: 63.762.000 đồng, tổng cộng đưa tổng chi phí 6 tháng đầu đời đi học của bé lên đến 74.545.000 đồng, tương đương khoảng 12,4 triệu đồng/tháng.

Dù chưa rõ bảng học phí này có thật hay không, thực hư ra sao nhưng sau khi nó viral, nhiều cư dân mạng vẫn để lại bình luận trái chiều. Một số phụ huynh cho rằng mức phí này nằm trong dự kiến đối với các trường quốc tế hay cơ sở mầm non tư thục cao cấp, nơi chất lượng chăm sóc và dịch vụ luôn đi kèm chi phí cao. Việc đầu tư tiền cho con ở giai đoạn nhạy cảm từ 6 tháng tuổi được xem là giúp phụ huynh an tâm, giảm áp lực chăm sóc khi vừa đi làm, vừa nuôi con. Đây có thể coi là khoản đầu tư cho giai đoạn nhạy cảm trong phát triển quan trọng của trẻ.

- Phí này chia ra trung bình 12-13 triệu/tháng thôi, cũng bình thường với trẻ nhỏ tầm đó, mà con được chăm sóc tốt.

- Với trường tư, trường xịn thì con số này quá bình thường luôn. Trường quốc tế khéo 20-30 triệu ấy chứ. Con mới 6 tháng thì nên chấp nhận, lớn hơn chút chuyển sang trường công sẽ đỡ hơn.

- Bạn nhà mình đi học trường tư thôi, học phí cao hơn như này chút. Con đi học từ 12 tháng, chủ yếu các cô chăm ăn uống, chơi với các bạn, dạy gymkids với vài cái vận động tinh thôi. Đóng tiền dã ngoại 200k/ tháng nhưng mà một năm đi được mấy lần thui. Nói chung học phí như này không phải là quá cao, bố mẹ kiếm được thì cho đi học yên tâm hơn. Còn bảo thuê osin thì không đảm bảo đâu. Nhà mình từng thuê 4 giúp việc rồi quyết định không thuê nữa, chỉ thuê dọn nhà theo giờ. Vì đến chăm bé xong nhiều người cứ mua ba cái đồ linh tinh cho ăn rồi để bé ngồi im ngoài bãi cỏ, cho con ăn còn ghè miệng con ra đút cháo, bực mình có người còn xốc lên, chắn camera để đánh con. Thế nên cho đi học vẫn hơn.

Ngược lại, nhiều người tỏ ra hoang mang và thắc mắc liệu một đứa trẻ chưa biết bò có cần mức học phí cao đến vậy? Ở độ tuổi 6 tháng, trẻ sơ sinh chủ yếu cần chăm sóc liên tục, an toàn, môi trường sạch sẽ, lịch sinh hoạt ổn định, và sự quan sát sát sao của giáo viên/trẻ. Những chi phí cao đôi khi phản ánh các tiện ích phụ trợ và chất lượng dịch vụ hơn là chương trình giáo dục thực sự.

- 6 tháng thì biết gì mà phát triển thị trường, rồi ghi danh, học liệu, phí thường niên các thứ, sợ thật.

- 6 tháng đi dã ngoại thì tức là lớp có bao nhiêu bạn thì từng đấy cô à? Cô địu đi dã ngoại nhớ!

- 6 tháng đi học thì sớm quá, nếu có thể thì nên cho bé ở nhà đến ít nhất qua 1 tuổi, và trước khi đi học nên cho bé 1 đợt tăng đề kháng, vì mới đi học là xác định kiểu gì cũng lây bệnh nha, tưởng cho con đi học là nhàn, ai ngờ đi học con bệnh còn mệt hơn. Còn học phí trường tư này là bình thường nhé, kiếm nhiều tiêu nhiều, đầu tư cho con cái. Nhưng trường nào công, tư hay quốc tế thì mới đi học bé cũng sẽ bị lây bệnh, nhỏ quá bị bệnh tội nghiệp lắm.

Ở một diễn biến khác, một bộ phận phụ huynh giữ thái độ trung lập, cho rằng đây là câu chuyện phụ thuộc vào điều kiện kinh tế từng gia đình, mức độ tin tưởng vào cơ sở giáo dục, khả năng cân bằng giữa công việc và chăm con...

Nhiều người cho rằng việc chọn trường cho con phụ thuộc vào nhiều yếu tố (Ảnh minh họa)

Trẻ 6 tháng tuổi cần gì ở một môi trường giáo dục?

Ở giai đoạn này, trẻ chưa tham gia bất kỳ chương trình học thuật nào. Các nhu cầu chính bao gồm:

- Chăm sóc liên tục: ăn, ngủ, vệ sinh, giám sát sức khỏe.

- Môi trường an toàn và ổn định: không gian sạch sẽ, nhiệt độ phù hợp, vật dụng đảm bảo vệ sinh.

- Tỷ lệ giáo viên/trẻ thấp: đảm bảo mỗi trẻ được quan sát sát sao.

- Lịch sinh hoạt khoa học: ăn ngủ đúng giờ, vận động phù hợp theo giai đoạn phát triển.

- Tương tác cảm xúc: yêu thương, trò chuyện, kích thích giác quan phù hợp.

Một số cơ sở mầm non quảng bá các chương trình như kích thích giác quan, vận động thô, giáo dục tiền ngôn ngữ. Tuy nhiên, chi phí cao ở nhóm trẻ dưới 1 tuổi thường đến từ nhân sự chất lượng, cơ sở vật chất, an toàn và dịch vụ chăm sóc, nhiều hơn là nội dung chương trình học.

Lý do khiến mức học phí ở nhóm trẻ sơ sinh thường cao

Mức phí gần 75 triệu gây chú ý, nhưng lại nằm trong xu hướng chung tại một số trường tư thục cao cấp hoặc cơ sở quốc tế. Có thể lý giải điều này bằng một số nguyên nhân như dưới đây:

- Tỷ lệ cô - trẻ thấp: 1 cô chăm 2–3 trẻ, đảm bảo quan sát sát sao.

- Yêu cầu an toàn, vệ sinh cao hơn: phòng tránh bệnh, theo dõi sức khỏe liên tục.

- Quy trình chăm sóc chuyên biệt: giấc ngủ, ăn, bú sữa, theo dõi sức khỏe hằng ngày.

- Trang thiết bị hiện đại: giường cũi, máy lọc khí, phòng cách ly, khu vực thay rửa riêng.

- Nhân sự có chuyên môn: điều dưỡng, chuyên viên phát triển trẻ sơ sinh.

Dù vậy, mức phí chênh lệch giữa các trường vẫn khiến nhiều phụ huynh băn khoăn về tính minh bạch và sự khác biệt thực chất.

Mức học phí của trẻ sơ sinh thường cao hơn trẻ ở độ tuổi khác (Ảnh minh họa)

Vai trò của phụ huynh trong lựa chọn trường cho trẻ dưới 1 tuổi

Với trẻ sơ sinh, yếu tố quan trọng nhất không phải chương trình "sớm" đến đâu, mà là độ an toàn, sự ổn định và chất lượng chăm sóc. Phụ huynh cần quan sát: tỷ lệ giáo viên/trẻ, quy trình chăm sóc y tế, cách theo dõi sinh hoạt của trẻ, sự minh bạch của các khoản phí, khả năng duy trì tài chính lâu dài.

Việc gửi trẻ sơ sinh đến trường là lựa chọn của từng gia đình, nhưng quyết định chỉ bền vững khi phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ và khả năng của phụ huynh, tránh chạy theo xu hướng hay mô hình "càng sớm càng tốt".