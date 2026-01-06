Sáng 6/1, tờ The Sun đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ Bret Hanna-Shuford vừa qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư hiếm gặp. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 47, để lại cậu con trai Maverick chỉ mới 3 tuổi.

Được biết, nam nghệ sĩ sinh năm 1979 mắc phải hội chứng thực bào máu và u lympho tế bào T. Cả 2 căn bệnh đều tấn công vào hệ thống miễn dịch của cơ thể, khiến Bret Hanna-Shuford liên tục phải tới bệnh viện để điều trị trong những năm tháng cuối đời.

Mới đây, Stephen Hanna - người bạn đời của Bret Hanna-Shuford, không giấu được nỗi đau nghẹn ngào: "Với trái tim nặng trĩu, tôi đã phải nói lời tạm biệt với người đàn ông, người chồng và người cha tuyệt vời nhất thế giới này - Bret Hanna-Shuford. Anh ấy đã rời bỏ thế giới này mãi mãi. Trái tim tôi tan vỡ, nhưng tôi sẽ tiếp tục sống để khiến anh ấy cảm thấy tự hào vì mình".

Thông tin Bret Hanna-Shuford qua đời khiến công chúng bàng hoàng, âu cũng là bởi mới vài ngày trước, nam tài tử còn chia sẻ hình ảnh với tinh thần lạc quan khi đang đương đầu với bệnh hiểm nghèo.

Bret Hanna-Shuford rời xa nhân thế ở tuổi 47 vì căn bệnh ung thư quái ác. Ảnh: Instagram nhân vật

Cách đây ít ngày, Bret còn chia sẻ hình ảnh đầy lạc quan trên giường bệnh giữa cuộc chiến với bệnh tật. Ảnh: Instagram nhân vật

Bret Hanna-Shuford (bên trái) và Stephen Hanna là cặp đôi đồng tính nổi tiếng ở Mỹ. Ảnh: People

Vào tháng 10 năm ngoái, Bret Hanna-Shuford gây lo lắng khi tiết lộ chuyện anh đã hôn mê suốt 3 ngày ở phòng hồi sức tích cực sau khi bệnh tình chuyển biến xấu. Tình trạng sức khỏe yếu cũng buộc Bret phải tạm dừng chương trình cao học tại Đại học Central Florida.

Tới đầu tháng 12, 1 người bạn cho biết Bret Hanna-Shuford phải nhập viện trước ngày Lễ tạ ơn (27/11). Sau đó không lâu, người thân tiết lộ, bệnh tình của Bret đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực: "Bret trông có vẻ khá hơn rồi. Các chỉ số men gan đã ổn định và nồng độ oxy trong máu cũng đang chuyển biến theo hướng tích cực". Thế nhưng tới hôm nay, công chúng đã phải bàng hoàng đón nhận tin Bret Hanna-Shuford ra đi mãi mãi.

Bret Hanna-Shuford sinh năm 1979, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua các bộ phim như Law Order: Special Victims Unit, FBI: Most Wanted,... Bên cạnh diễn xuất, anh còn làm đạo diễn cho tác phẩm Only Murders in the Building từng thắng giải Emmy danh giá.

Vào năm 2011, nam diễn viên kết hôn với Stephen Hanna - người làm việc ở Walt Disney World. Họ cũng là cặp đôi đồng tính nhận được nhiều tình cảm yêu mến và ủng hộ từ khán giả Mỹ. Cách đây 3 năm, cặp đôi chào đón cậu con trai Maverick nhờ phương pháp mang thai hộ.