Bàng hoàng cảnh lửa nuốt trọn nhà thờ cổ 153 năm tuổi tại Amsterdam đêm Giao thừa, tháp cao 50m đổ sập

Theo giới chức địa phương, đám cháy bùng phát không lâu sau nửa đêm, ngay thời điểm người dân đang đón Giao thừa. Vondelkerk là một điểm du lịch nổi tiếng, được xây dựng năm 1872, nằm sát công viên Vondelpark, công viên lớn nhất của thành phố.

Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bao trùm toàn bộ phần tháp nhọn, tạo thành cột lửa khổng lồ giữa trung tâm Amsterdam. Dù tháp chuông đã sụp đổ và mái nhà thờ bị phá hủy nặng, chính quyền cho biết kết cấu chính của công trình được cho là vẫn còn đứng vững.

Do nguy cơ mất an toàn, lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận bên trong nhà thờ. Hàng chục hộ dân sống xung quanh đã được sơ tán khẩn cấp. Lính cứu hỏa phải bơm nước trực tiếp từ hồ trong công viên Vondelpark để khống chế đám cháy và tiếp tục túc trực tại hiện trường trong nhiều giờ sau đó.

Clip: Whispering Media

Ảnh: Remko De Waal

Nhà thờ sau vụ cháy (Ảnh: Koen van Weel/ANP/AFP via Getty Images)

Ảnh: Dingena Mol/EPA/Shutterstock

Ảnh: Laurens Niezen/EPA/Shutterstock

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện chưa được xác định.

Một người phát ngôn của lực lượng cứu hỏa nói với hãng thông tấn ANP: “Đây là một công trình lịch sử rất lớn, chứa nhiều vật liệu gỗ. Gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh và trên diện rộng.” Người này cũng thừa nhận “Diện mạo mang tính biểu tượng của nhà thờ đã không còn. Đây thực sự là một khởi đầu năm mới tồi tệ và đầy kịch tính.”

Thị trưởng Amsterdam Femke Halsema gọi đây là một vụ cháy “rất nghiêm trọng và đau lòng” tại một công trình mang giá trị lịch sử đặc biệt, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu lúc này là đảm bảo an toàn cho người dân và khu dân cư xung quanh.

Vondelkerk nằm gần Leidseplein, khu giải trí nổi tiếng nhất Hà Lan, chỉ cách Rijksmuseum và Bảo tàng Van Gogh một quãng đi bộ ngắn.

Ảnh: Koen van Weel/EPA/Shutterstock

Ảnh: Laurens Niezen/EPA/Shutterstock

Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh đêm Giao thừa tại Hà Lan diễn ra đầy hỗn loạn. Trên cả nước, hai người đã thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến pháo hoa, nhiều vụ tấn công nhằm vào cảnh sát và lực lượng cứu hộ được ghi nhận.

Giới chức đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp trên toàn quốc qua điện thoại di động, kêu gọi người dân không gọi cho đường dây cứu nạn trừ khi thực sự có nguy hiểm đến tính mạng, do hệ thống đang quá tải.

Tại Amsterdam và nhiều thành phố khác, cảnh sát phải đối mặt với tình trạng đốt pháo hoa tràn lan, ném vật liệu nổ và bạo lực đường phố. Riêng tại quảng trường Dam nổi tiếng, nhiều người đã bị bắt giữ.

Hà Lan dự kiến cấm pháo hoa không chính thức trong năm nay, nhưng trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực, người dân đã chi tiền kỷ lục để mua pháo. Theo Hiệp hội Pháo hoa Hà Lan, tổng giá trị pháo hoa bán ra dịp năm mới lên tới 129 triệu euro (khoảng 3.985 tỷ đồng).

Nguồn: The Telegraph