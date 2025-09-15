Bảng chi tiêu viết tay của mẹ bầu sắp sinh khiến nhiều người lo lắng

9-10 triệu có thể là mức ngân sách vừa đủ, khá “dễ thở” nếu sống một mình, chứ với người đã có gia đình, câu chuyện lại hoàn toàn khác. 2 vợ chồng chi tiêu làm sao với 10 triệu/tháng đã là chuyện không đơn giản, đằng này còn nuôi thêm con nhỏ, quả thực không lo không được.

Đó chính là tình cảnh hiện tại của mẹ bầu dưới đây. Gia đình chỉ có 1 nguồn thu nhập là lương của chồng, sắp sinh rồi mà không lúc nào không lo chuyện tiền nong.

Ngày nào cũng ghi chép chi tiêu nhưng vẫn bế tắc

Trong bài tâm sự của mình, mẹ bầu này cho biết: “Stress quá các chị ơi, mới gần giữa tháng, chưa tính tiền thức ăn, mà đã tiêu hết 5,5 triệu rồi. Em đang bầu sắp sinh, giờ chỉ có mỗi chồng đi làm kiếm tiền, được 9-10 triệu. Sắp tới còn có thêm 1 người lớn vào ở cùng để hỗ trợ 2 vợ chồng chăm bé nữa, mà cứ thế này em lo không biết sao cho đủ…”.

Bảng chi tiêu viết tay do cô vợ đăng tải

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người cũng bày tỏ sự quan ngại với tình hình tài chính hiện tại của gia đình. Không rõ vợ chồng cô có tiền tiết kiệm hay dự phòng gì không, chứ nếu chỉ trông vào mỗi tiền lương của chồng, thì tiền đi sinh còn sợ chưa đủ, chứ chưa tính tới tiền bỉm sữa, tiêm phòng cho con, bồi bổ sau sinh cho vợ.

“Thu nhập thế này thì tốt nhất về quê sinh con, ở cữ thôi chứ cố ở thành phố rồi đón người lên chăm thì chắc chắn chỉ có đi vay thêm mới đủ tiền tiêu. Bạn về quê ở với bố mẹ, chồng ở thành phố 1 mình thì thuê nhà rẻ hơn, bớt khoản chi tiêu mua sắm đồ dùng, với cũng phải nhờ ông bà hỗ trợ nữa thì may ra mới tiết kiệm được 1 khoản, chứ cứ thế này thì bấp bênh lắm không ổn được” - Một người bày tỏ.

“Không biết vợ chồng có khoản tích lũy riêng gì không, chứ 10 triệu chỉ đủ cho 1 mình bé trong khoảng thời gian sơ sinh thôi. Quần áo, tã bỉm, nước giặt, bình sữa, chưa kể ốm đau thăm khám nữa” - Một người lo lắng.

“Thu nhập có 10 triệu lại còn sắp sinh thì ghi chép chi tiêu làm gì nữa hả mom? Càng ghi, càng xem thì càng đau đầu thôi, giờ chỉ có nước tăng thu nhập chứ 10 triệu 2 vợ chồng còn chưa đủ, huống hồ là nuôi thêm 1 em bé. Tiền tiêm phòng, ốm đau rồi nhiều thứ phát sinh nữa, một lần đưa con đi viện có khi tốn nửa tháng lương. Thời này không phải cứ trời sinh voi sinh cỏ là được” - Một người thở dài.

Nên chuẩn bị tài chính thế nào để sẵn sàng cho việc có con?

“Có bao nhiêu tiền thì mới đủ để có con?” là câu hỏi không có đáp án chung, đúng với tất cả vì mỗi người một quan điểm, một cách nuôi con. Chưa kể nhu cầu đầu tư, chăm sóc con nhỏ cũng chẳng ai giống ai. Bởi thế, bạn phải là người tự tìm ra một con số cụ thể cho câu hỏi này, để giải tỏa căng thẳng và sẵn sàng cho hành trình làm mẹ phía trước.

Tuy nhiên nếu vẫn còn hoang mang, chẳng biết tính toán ra sao làm sao trong việc chuẩn bị tài chính trước khi có con, bạn có thể tham khảo 2 gợi ý dưới đây.

1 - Mua bảo hiểm y tế/bảo hiểm sức khỏe kèm theo bảo hiểm thai sản

Nhắc tới bảo hiểm thai sản, nhiều người vẫn thường lầm tưởng rằng đây là một loại bảo hiểm độc lập. Tuy nhiên, trên thực tế, bảo hiểm thai sản chỉ là một quyền lợi bổ sung của bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm sức khỏe.

Ảnh minh họa

Trong trường hợp bản thân đang có dự định “thả bầu”, bạn nên mua bảo hiểm y tế/bảo hiểm sức khỏe kèm theo bảo hiểm thai sản để được chi trả chi phí thăm khám trong quá trình mang thai và sinh con.

Để được chi trả và nhận quyền lợi ở mức tối đa khi mua bảo hiểm thai sản, bạn cần tìm hiểu và nắm rõ khái niệm “thời gian chờ”. Phần lớn các sản phẩm bảo hiểm thai sản hiện nay đều áp dụng mức thời gian chờ là 270 ngày. Điều này có nghĩa là nếu bạn sinh con trong vòng 270 ngày sau khi mua bảo hiểm thai sản, bạn có thể sẽ không được tối đa quyền lợi của bảo hiểm thai sản.

Chính bởi vậy, thời điểm hợp lý nhất để mua bảo hiểm thai sản chính là khoảng từ 1 - 1,5 tháng trước khi “thả bầu”, nhớ nhé!

2 - Lên kế hoạch tiết kiệm một khoản riêng phục vụ công cuộc bỉm sữa

Cần nhấn mạnh rằng đây là khoản tiết kiệm độc lập, chỉ dùng để phục vụ việc nuôi con chứ hoàn toàn không còn mục đích nào khác ở đây. Chính bởi thế, bạn cần tự mình làm rõ 3 vấn đề dưới đây:

- Mình sẽ nuôi con bằng sữa mẹ 100% hay kết hợp sữa mẹ và sữa công thức?

- Khi hết 6 tháng nghỉ thai sản, có thể nhờ ông bà hỗ trợ trông cháu để mình đi làm lại không, hay sẽ phải thuê giúp việc?

- Mình muốn nuôi con theo kiểu “tiết kiệm tối đa” hay “chi mạnh hết mức”?

Tự làm rõ được những vấn đề này rồi, tự khắc bạn sẽ tìm ra được mức ngân sách cho việc nuôi con hàng tháng, từ đó biết được con số cần tiết kiệm ngay từ bây giờ để sẵn sàng đón thiên thần nhỏ.