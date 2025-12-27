Bảng chi tiêu gần 19 triệu của cặp vợ chồng khiến nhiều người thốt lên: “Không thể nào”

Muốn tiết kiệm thêm, phương án đầu tiên mà nhiều người nghĩ tới chính là cắt giảm chi tiêu. Bởi thu nhập thì có hạn, không phải cứ muốn là tăng lương, tăng thu ngay được, thế nên giảm chi là khả thi nhất?

Câu trả lời là "không"! Nếu đã chi tiêu hợp lý mà vẫn cố giảm chi, thì kết quả chỉ là phản tác dụng do không đảm bảo được chất lượng cuộc sống. Chia sẻ của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy.

Với mức thu nhập 22-24 triệu/tháng/2 người và đang nuôi 2 con nhỏ, trung bình mỗi tháng, vợ chồng cô tiêu khoảng 18-20 triệu. Như tháng 11 vừa qua, tổng chi ở mức 18,7 triệu đồng. Cô băn khoăn: “Đây là chi tiêu trung bình 1 tháng của nhà em, nhờ mọi người xem giúp em xem có giảm thêm khoản nào được nữa không ạ…” .

Bảng chi tiêu do cô đăng tải

Tình hình chi tiêu của gia đình có thể tóm tắt như sau:

- Chi phí cố định gồm tiền học của 2 con, tiền thuê nhà cùng phí dịch vụ, xăng xe: 8.365.000 đồng

- Tiền ăn: 4.091.000 đồng

- Tiền mua sắm, đi chơi: 1.676.000 đồng

- Thăm khám, thuốc men: 4.581.000 đồng

Với mức chi như vậy, đa số đều đồng tình khuyên không nên cắt giảm chi tiêu vì thực tế, cũng chẳng có khoản nào là thừa hay đang bị cao quá. Phương án khả thi nhất bây giờ có lẽ chỉ là cố gắng tăng thu nhập, đồng thời duy trì mức sống như hiện tại thì may ra tiết kiệm được thêm.

“Nhà bạn nặng mỗi tiền khám chữa bệnh chứ còn lại chi tiêu quá tiết kiệm rồi, còn gì đâu mà giảm nữa, cố giảm lại thành tằn tiện quá mức thì cuộc sống bí bách lắm… Cố gắng tăng đề kháng cho con, nếu cần khám thì khám chỗ cho dùng BHYT ấy, thì sẽ đỡ được khoản tiền thuốc thang” - Một người khuyên.

“Tiêu thế này là quá tiết kiệm rồi, 2 vợ chồng với 2 con mà cả tháng tiền ăn có 4 triệu. Nhìn mãi cũng không thấy giảm được khoản nào cả, chẳng lẽ giảm tiền thuốc men với tiền học của con thì đâu ổn. Thế nên cố tăng thu thôi” - Một người đồng quan điểm.

“Chẳng thấy chỗ nào giảm được nữa. Thuốc thang là chuyện chẳng đừng rồi. Ăn uống, sắm sửa nhà bạn như vậy là ít mà. Nhà mình ở quê cũng hai đứa con, không tốn tiền thuê nhà mà còn tốn hơn” - Một người bày tỏ.

Chi tiêu ổn rồi, làm sao để tăng tỷ lệ tiết kiệm?

Nếu chi tiêu không phải là vấn đề khiến tỷ lệ tiết kiệm chưa cao, vậy thì đương nhiên cách khắc phục không thể là cắt giảm chi tiêu. Thay vào đó, bạn có thể áp dụng 2 gợi ý dưới đây.

1. Tăng thu nhập, giữ nguyên mức chi tiêu

Khi chi tiêu đã tương đối ổn định, cách nhanh nhất để tiết kiệm được nhiều hơn là tăng thu nhập và đồng thời giữ nguyên mức sống hiện tại, nghĩa là không “động” vào phần thu nhập tăng thêm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Tăng thu nhập có thể đến từ nhiều nguồn như làm thêm, nâng cao kỹ năng, đổi công việc hoặc tối ưu hiệu suất công việc hiện tại,... Khi coi phần thu nhập tăng thêm là “tiền để dành” chứ không phải “tiền để tiêu”, bạn sẽ thấy tốc độ tích lũy nhanh hơn rất nhiều so với việc cố gắng giảm chi khi chi tiêu vốn đã ổn định.

2. Tối ưu lại danh mục tiết kiệm

Nỗ lực tiết kiệm là tốt nhưng nếu chỉ vậy thôi, thì chưa đủ. Tiết kiệm không chỉ là để tiền sang một bên, mà còn là cách bạn tổ chức dòng tiền để tối ưu tỷ suất sinh lời.

Không ít người có thói quen dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào một chỗ vì cảm giác an toàn, nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến dòng tiền kém linh hoạt. Khi chi tiêu đã ổn, bước tiếp theo để tiết kiệm được nhiều hơn không nằm ở việc ép bản thân để dành thêm, mà nằm ở việc rà soát lại danh mục tiết kiệm hiện tại: khoản nào phục vụ dự phòng, khoản nào dành cho mục tiêu ngắn hạn và khoản nào hướng tới tích lũy dài hạn.

Mỗi nhóm tiền nên được đặt vào kênh phù hợp với thời gian nắm giữ và mức độ chấp nhận rủi ro, thay vì để tất cả một chỗ.