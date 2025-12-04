Bảng chi tiêu “chả hiểu kiểu gì”

Không nhất thiết cứ phải quy tiền về 1 mối mới có thể quản lý tài chính gia đình, không ít người phân chia trách nhiệm đóng góp theo từng hạng mục, ví dụ như chồng lo tiền học hành của con, vợ lo tiền ăn uống của cả nhà. Đó là 2 cách phổ biến nhất.

Đương nhiên, mỗi cặp vợ chồng lại có những cách giữ tiền khác nhau nhưng chia sẻ của cô vợ trong câu chuyện dưới đây lại khiến tất cả không khỏi ngơ ngác, thắc mắc: Không hiểu nhà này chia tiền ra sao mà nhìn bảng chi tiêu thấy nhập nhằng quá!

Bảng chi tiêu hàng tháng do cô vợ chia sẻ

Trong bài đăng của mình, cô vợ cho biết dù 2 vợ chồng đi xe máy nhưng vì phải đưa đón con đi học rồi mình đi làm, trung bình 1 người đi quãng đường khoảng 50km/ngày nên tiền xăng cả tháng mới là 3 triệu. Cô băn khoăn không biết chi tiêu gia đình như vậy đã hợp lý hay chưa.

Nếu chỉ nhìn vào con số tổng chi là 34,4 triệu đồng/tháng cho gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 con đang tuổi ăn học, rõ ràng, mức chi này là hợp lý chứ không quá nhiều. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng lấn cấn - ngoài khoản tiền xăng, còn là khoản tiền ăn của cả nhà. Vợ chồng, con cái tính tiền ăn riêng, chẳng lẽ cả nhà không bao giờ tự nấu ăn tại nhà? Đây là điều ai cũng thắc mắc.

Ảnh minh họa

"Là tiền ăn 2 con 4,8 triệu/tháng, tiền ăn của chồng 5 triệu/tháng, tiền ăn của vợ tầm 2 triệu/tháng. Tức là cả nhà không bao giờ ăn cùng nhau luôn sao mà phải rạch ròi vậy mom? Thú thật chưa thấy nhà nào thế này, tổng tiền ăn cả tháng tầm gần 12 triệu/tháng với nhà 4 người thì cũng không hẳn là nhiều, nhưng cách chia này cứ sao sao ấy" - Một người băn khoăn.

"Nhà 4 người, vợ chồng đi làm, con cái đi học mà hết tận 3,5 triệu tiền điện nước, wifi thì nhiều quá. Thêm tiền ăn với khoản tiền xăng nữa thì có 3 khoản là mình thấy đang chưa ổn. Sao không tự nấu, vợ chồng con cái ăn chung vừa tiết kiệm vừa vui mà lại chia từng người vậy nhỉ?" - Một người khác có cùng thắc mắc.

"Khuyên thật nếu đi xe máy mà 2 xe tốn 3 triệu tiền xăng/tháng thì hoặc là đổi xe, 2 là đổi chỗ ở cho đỡ phải đi lại đưa đón con xa quá mà cũng mệt cho mình" - Một người khuyên.

"Nhà mình cũng 4 người, 2 con 1 cháu cấp 2, 1 cháu chuẩn bị lên cấp 3 ở Hà Nội, 1 tháng cũng chi tầm 35-36 triệu nhưng vì 2 đứa nhà mình học thêm nhiều. Chứ 34 triệu hơn mà nhìn cách chia thế kia thì lạ thật, chưa thấy nhà nào chia riêng tiền ăn của con, của chồng, của vợ thế này" - Một người bày tỏ.

Làm sao để chi tiêu tối ưu, tránh lãng phí?

1. Theo dõi chi tiêu sát sao

Muốn tối ưu chi tiêu, điều đầu tiên cần làm phải biết mình kiếm được bao nhiêu, tiêu vào những gì và còn lại ra sao.

Phần lớn những người luôn cảm thấy "không hiểu vì sao mình tiêu nhiều thế" thực tế đều rơi vào tình trạng chi tiêu theo cảm tính, nhớ được khoản lớn nhưng lại quên toàn bộ khoản nhỏ. Và chính những khoản nhỏ ấy, khi cộng dồn, mới là nguyên nhân bào mòn tài chính mỗi tháng.

Việc theo dõi chi tiêu không phải để kiểm soát bản thân quá khắt khe, mà để nhìn ra thói quen tiêu tiền của chính mình, từ đó, biết cách điều chỉnh hiệu quả.

2. Chi tiêu theo giá trị, không chi tiêu theo cảm xúc

Một trong những nguyên tắc tối ưu chi tiêu hiệu quả nhất nằm ở việc phân loại nhu cầu theo mức độ tạo giá trị dài hạn.

Ảnh minh họa

Người quản lý tài chính tốt không phải người tiết kiệm mọi thứ, mà là người biết chi mạnh cho cái đáng chi và giảm tối đa những khoản không có lợi ích thực. Khi bạn đặt câu hỏi "khoản chi này giúp mình đạt mục tiêu gì trong tương lai?" thay vì "mình muốn cái này hay không?", bạn sẽ tự động loại bỏ được rất nhiều khoản lãng phí.

Khi đã có tiêu chí rõ ràng, bạn không cần phải gồng mình chống lại ham muốn tiêu tiền, bởi bản thân tiêu chí đã đóng vai trò như một bộ lọc giúp bạn chọn đúng thứ đáng chi. Tối ưu chi tiêu vì thế, không phải là cắt giảm mọi thứ mà là phân phối lại nguồn lực vào những thứ thực sự nâng chất lượng cuộc sống.

3. Cố định ngân sách cho những nhu cầu thiết yếu

Tối ưu chi tiêu chỉ thực sự hiệu quả khi bạn chủ động đặt ra giới hạn thay vì để tiền chảy đi một cách vô thức. Với mỗi nhu cầu cố định như ăn uống, đi lại, mua sắm, giải trí, chăm sóc bản thân,... bạn nên đặt ra 1 hạn mức ngân sách cụ thể. Ví dụ như tiền ăn cả tháng không quá 8 triệu, tiền mua sắm không quá 2 triệu,...

Khi đã đặt ra mức "ngân sách trần", bạn sẽ có cảm giác rõ ràng hơn về mức độ cho phép, từ đó điều chỉnh hành vi trước khi vượt quá giới hạn. Điều này không chỉ giúp bạn tối ưu chi tiêu mà còn giúp giảm stress vì không còn nỗi lo "không biết mình đã tiêu quá tay hay chưa".