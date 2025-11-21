Nhà 5 người thêm 1 giúp việc: Bảng chi tiêu gây choáng!

Với những cặp vợ chồng có con nhỏ, chuyện thuê người hỗ trợ việc bếp núc, dọn dẹp hoặc chăm con là điều không lạ. Tuy nhiên tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây lại khiến tất cả không khỏi ngạc nhiên.

Cô cho biết vợ chồng hiện đã có nhà và xe, đang nuôi 3 con nhỏ: 1 bé lớp 3, 1 bé 5 tuổi và 1 bé 10 tháng tuổi. Vì không có ai hỗ trợ nên gia đình phải thuê người giúp việc. Băn khoăn hiện tại của cô là làm sao cắt giảm chi tiêu, vì nhìn con số tổng chi hiện tại, cô vẫn thấy hơi xót ruột.

Bảng chi tiêu của gia đình 5 người và 1 giúp việc do cô đăng tải

"Nhà em 5 người, 2 vợ chồng với 3 con, thêm cô giúp việc trông bé từ sáng đến chiều, không ở lại qua đêm, chỉ ăn trưa cùng gia đình thôi. Đây là bảng chi tiêu hàng tháng của nhà em, mọi người xem giúp em xem có cắt được khoản nào nữa không chứ nhìn chi tiêu mà em xót quá. Con em ốm, thi thoảng mẹ chồng em đi viện thì vợ chồng em cũng lo khoản đó luôn, rồi đôi khi biếu tiền nội - ngoại nữa" - Cô viết.

Nhìn kỹ từng khoản chi lẫn con số tổng chi, tất cả đều đồng tình: Không thể và cũng không nên cắt giảm nữa. Thậm chí nhiều người còn chỉ ra chi phí thuê người giúp việc của gia đình này còn đang "êm ái" hơn nhiều so với mặt bằng chung.

"Có cắt thì cắt khoản phát sinh của chồng ấy chứ làm gì còn chỗ nào cắt được nữa đâu. Với cả thuê giúp việc trông bé từ sáng đến chiều mà cả tháng có 4 triệu rưỡi là quá thấp so với mặt bằng chung rồi, làm gì mà đến mức xót ruột" - Một người thẳng thắn chia sẻ.

"Nhà 2 người lớn, 3 trẻ con, 1 giúp việc tổng chi 1 tháng 23,6 triệu. Không tính khoản 4,5 triệu trả ngân hàng nhé. Thế là quá tiết kiệm rồi, cắt giảm được nữa thì quả thực hoang đường đấy mom ạ. Không biết gia đình ở đâu chứ nếu ở Hà Nội thì không thuê được giúp việc chăm bé với giá 4,5 triệu bao ăn trưa, làm từ sáng đến chiều tối đâu!" - Một người phân tích.

"Giờ chỉ có nước tăng thu nhập, chứ chi tiêu thế này không hiểu xót ruột chỗ nào?" - Một người chung thắc mắc.

Làm sao để biết mình có cần cắt giảm chi tiêu hay không?

Giảm chi để tăng tỷ lệ tiết kiệm là phương án nhiều người nghĩ tới. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nên áp dụng cách này, bởi đôi khi nếu siết chặt chi tiêu quá mức, chất lượng cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Vậy làm sao để biết mình có nên cắt giảm ngân sách hay không? Câu trả lời nằm ở 3 gợi ý dưới đây.

1. Xem xét tỉ lệ chi tiêu so với thu nhập

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất để biết bạn có nên cắt giảm chi tiêu hay không là nhìn vào tỷ lệ chi tiêu hàng tháng so với thu nhập.

Ảnh minh họa

Nếu bạn nhận thấy phần lớn thu nhập của mình chỉ đủ trang trải chi phí cơ bản, hoặc thậm chí còn vượt quá mức thu nhập, thì đó là cảnh báo cần điều chỉnh. Việc này không chỉ giúp giảm áp lực tài chính hàng tháng mà còn tạo ra không gian để tiết kiệm hoặc đầu tư cho tương lai.

Ngược lại, nếu bạn vẫn dư dả sau khi thanh toán tất cả các khoản chi tiêu cần thiết, việc cắt giảm quá mức có thể không cần thiết và chỉ tạo cảm giác hạn chế không cần thiết.

2. Phân tích các khoản chi không thiết yếu

Một cách khác để đánh giá việc cắt giảm chi tiêu là liệt kê và phân tích các khoản chi không thiết yếu. Ví dụ, chi tiêu cho ăn uống ngoài, mua sắm quần áo, giải trí hay các gói dịch vụ không thường xuyên.

Nếu các khoản này chiếm tỷ lệ lớn và không mang lại giá trị tương xứng, đó là dấu hiệu bạn nên cắt giảm hoặc tối ưu hóa. Việc đánh giá này giúp bạn nhận diện những "lỗ hổng tài chính" và dành phần ngân sách đó cho những mục tiêu quan trọng hơn như quỹ dự phòng hay đầu tư dài hạn.

3. Xem xét mục tiêu tài chính dài hạn

Mức độ cần cắt giảm chi tiêu cũng phụ thuộc vào các mục tiêu tài chính của bạn. Nếu bạn đang cố gắng tiết kiệm để mua nhà, chuẩn bị quỹ khẩn cấp, hay đầu tư cho kế hoạch hưu trí, việc giảm bớt các chi tiêu không cần thiết sẽ giúp đạt mục tiêu nhanh hơn và an toàn hơn. Ngược lại, nếu bạn đã có quỹ dự phòng đầy đủ và các mục tiêu tài chính đang đi đúng hướng, việc cắt giảm quá mức sẽ không còn là ưu tiên và có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.