Với nhiều phụ nữ, bàn trang điểm không chỉ là nơi bày son phấn, mà còn là góc riêng để họ thở chậm lại, chăm sóc bản thân sau một ngày dài. Thế nhưng thực tế, rất nhiều nhà đặt bàn trang điểm kiểu “có chỗ nào trống thì để”, đến lúc dùng mới thấy bất tiện: Ngồi soi gương là vướng cửa, gió lùa lạnh gáy, mỹ phẩm ẩm mốc nhanh, đêm nằm ngủ cứ thấy bất an vì gương đối diện.

Một số sách phong thủy cổ còn nói: “Bàn trang điểm là nơi giữ khí vận của người phụ nữ trong nhà”, ý muốn nhắc rằng góc nhỏ này ảnh hưởng khá nhiều đến cảm xúc, chất lượng nghỉ ngơi và cả năng lượng mỗi sáng thức dậy. Vậy nên, nếu đang sửa phòng ngủ hoặc muốn sắp xếp lại không gian sống, chị em rất đáng thử nhìn lại xem bàn trang điểm của mình đã “ngồi đúng chỗ” chưa.

Bàn trang điểm nên ở đâu để vừa đẹp vừa tiện?

Về cơ bản, vị trí lý tưởng cho bàn trang điểm là đặt gần bên hông giường, cách không quá xa, hơi xoay chéo một chút so với giường ngủ. Cách sắp xếp này có vài ưu điểm rất đời thường: Buổi sáng ngủ dậy chỉ cần bước vài bước là tới bàn trang điểm, đồ skincare, trang sức, phụ kiện đều trong tầm tay; buổi tối dưỡng da xong quay lại giường cũng nhanh, không phải đi ra đi vào nhiều lần. Cả hành trình chuẩn bị cho một ngày mới hoặc thư giãn trước khi ngủ trở nên liền mạch, nhẹ nhàng hơn.

Nếu để ý hướng, nhiều thầy phong thủy cho rằng đặt bàn trang điểm ở bên hướng Đông hoặc hướng Bắc phòng ngủ cũng khá hài hòa. Hướng Đông đón nắng sớm, rất hợp với người hay dậy sớm, thích cảm giác buổi sáng sáng bừng, soi gương thấy mình trong ánh sáng tự nhiên cũng dễ “lên mood” hơn. Hướng Bắc lại yên tĩnh, mát mẻ, nếu kết hợp sơn tường hoặc decor tone xanh, xám dịu một chút sẽ hợp với người thường thức khuya, cần không gian giúp đầu óc dịu lại. Tất nhiên, không phải nhà nào cũng xoay được đúng hướng, nhưng hiểu nguyên tắc “nơi ngồi chăm sóc bản thân nên yên tĩnh, đủ sáng, không bị người qua lại nhìn thẳng vào” là đã ổn.

Những vị trí cần tránh: Đừng để tới lúc mất ngủ mới hối hận

Sai lầm phổ biến nhất là đặt bàn trang điểm thẳng đối diện cửa phòng. Về cảm giác, mở cửa bước vào đã thấy ngay gương lớn chiếu thẳng, nhiều người sẽ thấy hơi “giật mình”. Về phong thủy, vị trí này bị cho là khiến luồng khí đi vào phòng quá mạnh, không “tụ” lại được, khó tạo cảm giác yên ổn. Thêm nữa, khi ngồi trang điểm, mọi người đi ngoài hành lang có thể nhìn thấy hết, góc riêng tư vô tình bị “phơi bày”, khá khó chịu.

Một điều nữa rất nên tránh là để gương chiếu thẳng vào giường ngủ, nhất là chiếu vào đầu giường. Ánh phản chiếu trong bóng tối dễ khiến người nằm ngủ thấy bất an, nhiều người chia sẻ họ hay giật mình, hay mơ linh tinh khi trong phòng có gương đối diện giường. Nếu phòng quá chật, không thể xoay hướng, chị em có thể chọn loại gương úp được, xoay được, hoặc đơn giản là sắm một tấm rèm mỏng, tấm vải xinh xắn che gương lại khi không dùng. Vừa hợp “mẹo phong thủy”, vừa tạo cảm giác nhẹ mắt hơn.

Bàn trang điểm đặt sát cửa sổ, hứng gió mạnh cũng không phải lựa chọn tốt. Cửa sổ là nơi gió và khí ra vào liên tục, ngồi lâu trước gió dễ mỏi đầu, mỏi vai, mùa lạnh còn dễ cảm lạnh. Mỹ phẩm để gần cửa sổ cũng nhanh hỏng hơn, dễ bị ẩm hoặc chảy nước. Các sách xây dựng cổ còn có câu “đồ quý nên để nơi kín đáo”, ý là đồ dùng quan trọng thì nên ở chỗ tương đối kín gió, bớt nắng gắt, bớt ồn ào để dùng lâu dài.

Nhà nhỏ, phòng lớn: Sắp xếp bàn trang điểm sao cho khéo?

Với căn hộ nhỏ, phòng ngủ diện tích khiêm tốn, bàn trang điểm nên ưu tiên đặt ở một góc tường, tận dụng kiểu bàn chữ L hoặc bàn nhỏ kê sát góc. Chỉ cần chừa khoảng vuông tầm 80cm là đã đủ chỗ để ghế kéo ra đẩy vào thoải mái. Nếu muốn gọn hơn nữa, chị em có thể chọn loại bàn gắn tường gập xuống gập lên, hoặc loại gương xoay 270 độ, khi không dùng có thể áp sát tường. Cách này giúp lối đi không bị chắn, phòng vẫn thoáng mà bàn trang điểm không bị “lạc lõng” giữa phòng.

Với phòng ngủ trung bình đến rộng rãi, cách kinh điển là đặt bàn trang điểm song song với giường, về phía đầu giường hoặc khoảng giữa thân giường. Chiều dài bàn tầm một phần ba chiều ngang giường là vừa: đủ rộng để bày đồ, nhưng không quá dài gây nặng nề. Khoảng cách giữa giường và bàn nên từ 55cm trở lên để khi mở hết ngăn kéo vẫn có chỗ xoay người, bước qua lại không bị va vào ghế.

Một số gia đình thích đặt thêm tủ thấp hoặc tủ hộc kéo ở cuối giường, kết hợp luôn làm chân bàn trang điểm hoặc chỗ để đồ dưỡng da, chăn ga. Nếu mặt tủ dùng chất liệu đá công nghiệp, đá nhân tạo sẽ dễ lau chùi, không lo mỹ phẩm bám màu, đổ nước để lại vết. Dù chọn bố trí ở góc hay ở mảng tường riêng, nguyên tắc chung vẫn là mặt bàn gọn gàng, gương không chiếu vào giường, góc ngồi đủ ánh sáng nhưng không bị gió lùa.

Chất liệu và cảm xúc: Vì sao bàn gỗ luôn “được lòng” chị em?

Trong vô số lựa chọn, bàn trang điểm bằng gỗ vẫn là kiểu được ưu ái nhất. Gỗ có cảm giác ấm, thân thiện, sờ tay vào không bị lạnh buốt như mặt đá vào mùa đông, cũng không hầm hập như một số loại kim loại vào mùa hè. Nhìn vào vân gỗ tự nhiên, phòng ngủ ngay lập tức mềm lại, bớt sắc lạnh, hợp với không khí nghỉ ngơi.

Một chiếc bàn gỗ sáng màu, vân mịn, ghế bọc nệm êm, cộng thêm chiếc gương bo tròn góc, lọ hoa nhỏ hoặc cây xanh mini, tự dưng góc trang điểm trở thành nơi rất “gọi mình” mỗi sáng mỗi tối. Phong thủy đôi khi không phải là chuyện treo bao nhiêu bùa, đặt bao nhiêu vật phẩm, mà đơn giản là mình bước vào phòng có thấy nhẹ lòng, ngồi xuống bàn có thấy yên tâm, đứng dậy có thấy muốn quay lại.

Nếu bàn đã cũ, chưa thể đổi ngay, chị em có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ: Dọn bớt chai lọ không dùng, gom đồ lặt vặt vào hộp, lau sạch mặt gương, đổi một chiếc khăn trải bàn sáng hơn, treo một tấm rèm che nhẹ nhàng. Căn phòng không cần quá hoàn hảo, chỉ cần góc bàn trang điểm đủ ấm, đủ gọn, đủ dịu là đã “thu khí tốt” cho cả tâm trạng rồi.

