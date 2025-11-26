Bạn trai cũ vừa qua đời của Ngọc Trinh là ai?

Mới đây, diễn viên Lê Ngọc Trinh buồn bã thông báo tin bạn trai cũ đã đột ngột qua đời. Ngọc Trinh đăng ảnh hoa sen trắng, sau đó còn đến dự tang lễ và nói lời vĩnh biệt với người quá cố. Nhiều khán giả, bạn bè đã chia buồn với diễn viên Ngọc Trinh. Song song đó, thông tin về bạn trai cũ của diễn viên Ngọc Trinh cũng được nhiều người quan tâm.

Theo đó, diễn viên Lê Ngọc Trinh chia sẻ người vắn số là mối tình đầu, có quan hệ tình cảm với cô cách đây 11 năm. Bạn trai cũ của Ngọc Trinh không phải người nổi tiếng, từ trước đến nay cô chưa từng chia sẻ về chuyện tình này. Khi người cũ đột ngột qua đời, Ngọc Trinh chia sẻ: "Ngày này của 11 năm trước là ngày mình gặp nhau. Không ngờ sau 11 năm đúng vào ngày này vĩnh viễn không còn gặp lại anh nữa. Xin cúi tiễn đưa anh".

Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996 tại Cần Thơ, bắt đầu bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu trước khi lấn sân sang diễn xuất. Ngọc Trinh từng được gọi là "bản sao" của "Nữ hoàng nội y" vì khuôn mặt và phong cách hao hao nhau. Năm 2017, Lê Ngọc Trinh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng không đạt thành tích như mong muốn. Cùng năm, cô thi Hoa hậu áo dài Việt Nam thế giới và giành vị trí Á hậu.

Trong lĩnh vực diễn xuất, Ngọc Trinh ghi dấu ấn với loạt phim truyền hình như Ba cưới vợ ba, Mẹ trùm, Chuông gió, Báo thù, Kén mẹ chồng, Trả em kiếp này… Cô thường được giao các vai diễn có cá tính mạnh, hình ảnh quyến rũ và giàu nội tâm. Ngoài ra, Ngọc Trinh còn hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tham gia nhiều chương trình truyền hình và sự kiện giải trí. Dù không thuộc nhóm nghệ sĩ quá nổi bật về chuyên môn, nhưng cô vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ phong cách riêng và sự nỗ lực duy trì hình ảnh trong làng giải trí.

Ngọc Trinh gây chú ý vì trùng tên với "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh

Thời điểm gây chú ý nhất trong chuyện tình cảm của Ngọc Trinh là khi cô công khai mối quan hệ với cầu thủ Liễu Quang Vinh. Tưởng rằng sẽ có một cái kết viên mãn, nhưng mối tình nhanh chóng tan vỡ trong sự ngỡ ngàng. Hậu chia tay, Ngọc Trinh rơi vào khủng hoảng tâm lý, quyết định cạo đầu, tìm đến cửa Phật để tĩnh tâm và chữa lành. Sau khoảng thời gian mất phương hướng, Ngọc Trinh dần trở lại, tiếp tục công việc diễn xuất và mở lòng với một mối quan hệ mới.

Ngọc Trinh từng xuống tóc sau khi tan vỡ trong chuyện tình cảm

Ngọc Trinh công khai hẹn hò với bạn trai tên Thiên Tây vào đầu năm 2024. Đến tháng 4/2024, cô còn đăng bức ảnh cả hai cầm giấy đăng ký kết hôn nhưng bị nhiều người soi bức ảnh này giống can thiệp photoshop. Đến tháng 5/2025, diễn viên Lê Ngọc Trinh bất ngờ đăng tâm thư dài xác nhận đã "đường ai nấy đi" với bạn trai sau hơn 1 năm gắn bó.

Cụ thể, Ngọc Trinh thổ lộ: "Có nhiều người nói rằng tôi khôn ngoan, lanh lợi, thông minh, nhưng cũng có không ít người cho rằng tôi ngang tàn, thách thức số phận. Tôi cũng muốn một cuộc sống an phận lắm chứ, nhưng cuộc đời đôi khi đâu có chịu an bài cho tôi như thế. Đến bây giờ tôi nhận ra một chân lý, đừng bao giờ tự vỗ ngực xưng tên về tình yêu, danh tiếng và tiền bạc, bởi tất cả những điều đó không bao giờ nằm trong tầm tay. Tôi ngày càng yêu thương bản thân nhiều hơn vì tôi biết giá trị của mình ở đâu và tuổi trẻ của mình đã từng trãi qua rất nhiều thiệt thòi".