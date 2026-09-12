Bạn thân xoa bụng Ninh Dương Lan Ngọc

Là "ngọc nữ trăm tỷ" của showbiz Việt, Lan Ngọc luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Chính vì vậy, từng khoảnh khắc nhỏ hay nhất cử nhất động của nữ diễn viên đều khó lòng "thoát" khỏi ống kính. Mới đây, Lan Ngọc và Lucie Nguyễn cùng xuất hiện tại một sự kiện ở nước ngoài. Cả hai nhanh chóng gây chú ý khi diện trang phục cùng tông màu, đồng điệu từ cách trang điểm đến kiểu tóc. Đứng cạnh nhau, hai mỹ nhân còn khiến nhiều người trầm trồ vì visual có nhiều nét tương đồng, trông chẳng khác nào "chị em song sinh".

Lan Ngọc tiếp tục chứng minh danh xưng "ngọc nữ" khi khoe nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng thon gọn. Trong khi đó, Lucie Nguyễn - mẹ 2 con - cũng không hề kém cạnh khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung, cuốn hút. Tuy nhiên, một khoảnh khắc bất ngờ giữa hai người mới là chi tiết khiến dân tình chú ý hơn cả. Khi đang đứng cạnh nhau, Lucie Nguyễn bất ngờ đưa tay xoa nhẹ vòng 2 của Lan Ngọc. Trước hành động này, nữ diễn viên thoáng giật mình rồi nhanh chóng hóp bụng lại.

Lucie Nguyễn bất ngờ xoa bụng Lan Ngọc giữa sự kiện (Ảnh: @ Nhật Ký Đu Sao)

Sau hành động của bạn thân, Lan Ngọc phải hóp bụng và thay đổi cách tạo dáng (Ảnh: @ Nhật Ký Đu Sao)

Chưa dừng ở đó, trong những khung hình khác, dân tình còn phát hiện Lucie Nguyễn đặt tay phía trước bụng Lan Ngọc như thể đang khéo léo che chắn cho bạn thân trước ống kính. Hành động tự nhiên của cả hai lập tức khiến khoảnh khắc này được bàn luận trên mạng xã hội. Sau đó Lan Ngọc cũng chủ động điều chỉnh cách tạo dáng. Nữ diễn viên liên tục chọn những góc đứng giúp khoe khéo vòng eo, qua đó cho thấy vóc dáng hiện tại vẫn khá thon gọn, nuột nà. Có vẻ như khoảnh khắc "bé mỡ" bất ngờ trước đó chỉ là một sự cố nhỏ trong lúc tạo dáng.

Cách xử lý của Lan Ngọc nhanh chóng được dân tình chú ý. Một số người cho rằng nữ diễn viên vốn thường xuyên bị soi chuyện vóc dáng nên có lẽ cô khá nhạy cảm trước những thay đổi nhỏ trên cơ thể. Chỉ cần tăng cân đôi chút hoặc xuất hiện với vòng 2 kém thon hơn thường ngày, Lan Ngọc lại dễ dàng trở thành tâm điểm của những đồn đoán liên quan đến chuyện bầu bí.

Ở 1 khoảnh khắc khác Lucie Nguyễn còn che chắn vòng 2 của Lan Ngọc

Lan Ngọc tự tung ảnh nét căng khoe sắc vóc gợi cảm, nuột nà

Trước đó không lâu, tại một sự kiện khi Trâm Anh đang tạo dáng chụp ảnh, nữ diễn viên bất ngờ đặt tay lên bụng Lan Ngọc. Ngay lập tức, Lan Ngọc có phản ứng khá nhanh khi nhẹ nhàng gạt tay bạn diễn ra. Không chỉ vậy, nhiều cư dân mạng còn soi được khẩu hình của nữ diễn viên như đang nói: “Giống có bầu quá”. Chi tiết này khiến Trâm Anh bật cười, sau đó cả hai tiếp tục nắm tay, trò chuyện vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Lan Ngọc từng không cho Trâm Anh đặt tay lên bụng vì sợ đồn bầu bí

Ninh Dương Lan Ngọc không ít lần rơi vào tin đồn mang thai. Đặc biệt, vào thời điểm nữ diễn viên tạm ngưng hoạt động showbiz vài tháng để sang Úc du học, mạng xã hội từng xuất hiện hàng loạt suy đoán cho rằng cô "ra nước ngoài sinh con". Trước những bàn tán lan truyền khắp MXH, Lan Ngọc từng trực tiếp lên tiếng phủ nhận bằng thái độ hài hước. Cô chia sẻ: "Tôi không có trốn đi đẻ mọi người đừng đồn tội nghiệp con bé. Có chồng là có con liền à nên đừng lo".

Không chỉ một lần, nữ diễn viên còn nhiều phen "dở khóc dở cười" vì cứ diện trang phục rộng hoặc để lộ góc chụp khác lạ là lập tức bị nghi có tin vui. Thậm chí, Lan Ngọc từng hài hước than thở chuyện bản thân giờ mặc gì cũng bị đồn bầu bí. Cô từng chia sẻ: "Giờ mặc đồ sao cũng kêu bầu, vậy ráng đợi đến ngày em đẻ nha".

Lan Ngọc nhiều lần đối mặt với những nghi vấn có tin vui khi sắc vóc thay đổi

Ảnh: FBNV