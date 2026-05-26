Bạn thân Tóc Tiên: "Nếu cô ấy hạnh phúc khi rời đi thì mối quan hệ đó đau nhiều hơn anh nghĩ"

Chuyện tình cảm và hôn nhân của Tóc Tiên - Hoàng Touliver mới đây bất ngờ bị đào lại và trở thành chủ đề bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ việc Binz ra mắt album Gặp Lại , trong đó ca khúc Em bị netizen soi ra nhiều chi tiết và ca từ được cho là trùng khớp với chuyện tình của cặp đôi.

Trong lúc ca khúc Em với nội dung xoay quanh nỗi lòng trăn trở của một người đàn ông khi cô gái quyết định rời đi vì không còn cảm giác yêu đang viral khắp MXH, bạn thân lâu năm của Tóc Tiên bất ngờ có động thái gây chú ý. Cụ thể, Kelbin Lei đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý trên Threads. Dù không nhắc trực tiếp tên bất kỳ ai, nhưng cách chia sẻ của nam stylist khiến nhiều người lập tức liên tưởng đến câu chuyện của Tóc Tiên. Kelbin Lei viết: "Nếu cô ấy thật sự hạnh phúc sau khi rời đi, thì có lẽ mối quan hệ đó đã khiến cô ấy đau nhiều hơn anh nghĩ. Nếu thật sự từng yêu một người thì điều cuối cùng nên làm là để cô ấy được bình yên và hạnh phúc, kể cả khi điều đó không còn liên quan đến anh nữa”.

Ai theo dõi showbiz lâu năm cũng biết Kelbin Lei và Tóc Tiên không chỉ là bạn bè thân thiết mà còn là cộng sự đồng hành cùng nhau suốt hơn một thập kỷ. Kelbin Lei từng xuất hiện bên cạnh Tóc Tiên trong rất nhiều giai đoạn quan trọng của sự nghiệp lẫn cuộc sống. Thậm chí trong lễ cưới riêng tư với Touliver tại Đà Lạt năm 2020, khi cặp đôi gần như giữ kín toàn bộ hình ảnh với truyền thông, Kelbin Lei lại là một trong số ít "ngoại lệ" được phép chia sẻ ảnh cưới của cả hai lên mạng xã hội. Điều đó càng cho thấy mức độ thân thiết đặc biệt giữa nam stylist và nữ ca sĩ.

Hiện tại, những chia sẻ của Binz lẫn Kelbin Lei vẫn đang được cư dân mạng lan truyền và phân tích rầm rộ trên mạng xã hội. Tóc Tiên và Touliver vẫn giữ im lặng giữa những ồn ào.

Chuyện gì đang xảy ra với Tóc Tiên - Touliver?

Từ một cặp đôi nổi tiếng kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư, cả hai bất ngờ bị réo tên liên tục sau khi Binz phát hành album Gặp Lại , đặc biệt là ca khúc Em . Theo chia sẻ của Binz, bài hát được viết từ cảm xúc trong một đêm anh ngồi cùng Touliver ở Phan Rang. Khi đó, nam producer gần như không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía ngọn hải đăng giữa biển đêm. Tuy nhiên, Binz cho biết anh cảm nhận được sự “ngổn ngang” trong lòng người anh thân thiết. Nam rapper còn gây chú ý với câu nói đầy ẩn ý: “Lúc đó con biết lòng anh mình vô cùng ngổn ngang, đâu phải tự nhiên hai nốt đau nhất trong bài Em lại nằm trên hai từ ‘vỡ nát’”.

Không dừng lại ở đó, netizen còn nhanh chóng soi ra nhiều chi tiết trong ca khúc lẫn artwork mang sự liên kết kỳ lạ với chuyện tình của Touliver - Tóc Tiên. Cặp đôi từng tổ chức lễ cưới tại Nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt vào năm 2020 với sự tham gia của hội bạn thân đình đám như Binz, Soobin Hoàng Sơn, Rhymastic… Đặc biệt, đoạn rap: “Quên em quên sao, giữa nhà thờ bạn bè ai cũng muốn ta hạnh phúc đến bạc đầu, nay đứng nhìn em đi” khiến mạng xã hội bàn tán rầm rộ.

Tháng 1/2026, Tóc Tiên xác nhận tan vỡ. Trong tâm thư thông báo ly hôn, Tóc Tiên cho biết việc công khai không phải là hành động bộc phát hay chịu áp lực từ dư luận. Ngược lại, nữ ca sĩ nhấn mạnh cô chỉ lên tiếng "sau khi nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình". Tóc Tiên khẳng định đây là quyết định cả hai đưa ra trong sự văn minh, không vì bất kì yếu tố bên ngoài nào: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

