Vụ ly hôn của Xoài Non và Xemesis vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm. Ngoài chia sẻ của 2 nhân vật chính, nhiều bạn bè và người thân của cặp đôi cũng để lại bình luận động viên, bày tỏ quan điểm. Một trong số đó là Bảo Hân Helia (Nguyễn Ngọc Bảo Hân, sinh năm 2000) - gái xinh Instagram và cũng là bạn thân của vợ chồng Xemesis - Xoài Non.

Xoài Non và Bảo Hân

Sau khi cặp đôi thông báo chia tay, Bảo Hân cũng đăng status trên trang cá nhân. Cô cho rằng trong tình yêu, trình độ học vấn chưa chắc đã là yếu tố dẫn đến sự hòa hợp. Sau khi yêu đương và kết hôn thì còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng và mang tính quyết định như cảm xúc, sự bao dung và chân thành. Cuối cùng cô khẳng định người tốt thì không cười đùa vào nỗi bất hạnh của người khác, không lấy điều đó để nâng mình lên.

Nguyên văn chia sẻ của Bảo Hân:

"Cá nhân mình thấy trong tình yêu, trình độ học vấn chưa chắc là yếu tố dẫn đến sự hoà hợp. Mình là một người rất coi trọng việc học vì học tập giúp mình suy nghĩ cởi mở hơn, lý trí hơn và mở ra nhiều cánh cửa cơ hội hơn. Tuy nhiên mỗi khi lao vào yêu đương thì lý trí thường bị lấn át bởi con tim.

Cuộc sống gia đình có rất nhiều vấn đề mà ngay chính người học cao cũng không giải quyết được nếu không dùng đến sự bao dung và chân thành - những phẩm chất không hẳn có được từ học vấn. Nên mình thấy việc đem trình độ học vấn và hạnh phúc gia đình ra cân có vẻ không công bằng hay có phần lỗ mãng.

Không phải ai cũng có điều kiện và can đảm theo đuổi con đường học vấn, nhưng theo đuổi việc trở thành người tốt thì luôn có thể. Chẳng hạn như người tốt thì không lấy bất hạnh của người khác để nâng mình lên và người tốt không cười đùa vào bất hạnh của người khác".

Dù Bảo Hân không nhắc tên ai nhưng phía dưới bài đăng nhiều người đã nhắc đến Xoài Non - Xemesis. Bởi ngoài mối quan hệ thân thiết giữa Bảo Hân với cặp đôi, chuyện học vấn cũng là chủ đề được cư dân mạng nhắc đến rất nhiều trong hành trình vừa qua của Xoài Non - Xemesis.

Trong chuyến đi Úc của Xoài Non và Xemesis vào hồi tháng 9/2023, cặp đôi đã đến thăm Bảo Hân

Kể từ khi cả hai mới công khai hẹn hò, kết hôn và đến hiện tại là ly hôn, nhiều người vẫn cho rằng việc Xoài Non bỏ học từ lớp 10 còn Xemesis tốt nghiệp đại học ở nước ngoài chính là khoảng cách. Song tất cả vẫn chỉ là suy luận của dân tình còn chính chủ chưa có bất cứ chia sẻ nào.

Quay lại với quan điểm của Bảo Hân, nhiều người đã để lại bình luận đồng tình. Ai nấy đều cho rằng học vấn và hạnh phúc gia đình là 2 vấn đề khác nhau, không thể suy từ cái này ra cái kia. Bên cạnh đó mọi người cũng phản đối chuyện một bộ phận cư dân mạng đem chuyện này ra để chế giễu, dè bỉu Xoài Non.

- 10 điểm cho sự tinh tế thấu hiểu này.

- Mong bài này viral vì thấy thương Xoài Non, sao mọi người có thể châm dầu vào lửa với cô gái chỉ mới 23 vậy? Hôn nhân sao biết trước được điều gì, còn chưa hiểu sự tình của người trong cuộc nữa.

- Chuẩn nha! Bởi vậy trình độ học vấn và hạnh phúc gia đình khác nhau. Không phải có học vấn là gia đình sẽ hạnh phúc đâu? Cũng đâu phải thất học thì gia đình không hạnh phúc? Ai cũng sẽ có 1 bước đi sai lầm, phải có sai mới có sửa, phải gặp mới biết đúng người hay không. Nhiều người vô duyên lỗ mảng mà cứ nghĩ hay ho á.

- Bạn sống cả đời cùng với một người không cùng tần số, không cùng cấp độ tư duy, không cùng đẳng cấp gia đình thì cuộc sống khó mà thoải mái được.

- Chưa tính đến việc học vấn cao sẽ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, nhưng học cao đến mấy mà lên mạng lấy nỗi đau của người ra chỉ trích thì xứng đáng với câu học vấn cao mà đạo đức kém.

- Yêu mà lý trí quá thì đâu gọi là yêu. Tui bằng tuổi Xoài Non và thấy thương bả. Từ lúc rộ ra tin tan vỡ thì mọi chỉ trích đều đổ dồn về bả hết từ việc sinh con, việc không môn đăng hộ đối lẫn chuyện học hành. Ai để ý sẽ thấy ánh mắt của bả 6 - 7 năm trước với bây giờ rõ khác, vẫn đẹp nhưng không còn rạng rỡ như trước nữa. Làm ơn đi bả mới 22 tuổi thôi mà.

Bảo Hân và Xoài Non đều là gái xinh đình đám trên MXH nên đã quen biết và thân thiết từ nhiều năm nay. Hiện tại Bảo Hân đang đi du học ở Úc nên cũng ít hoạt động trên MXH hơn so với trước đây. Trong chuyến du lịch của Xoài Non - Xemesis hồi tháng 9 vừa qua, cặp đôi đã đến thăm Bảo Hân.

Trước Bảo Hân Helia, Quỳnh Lương cũng có những chia sẻ tương tự. Từ kinh nghiệm và quan sát của mình, cô khẳng định không phải ít học là sẽ đổ vỡ. Quỳnh Lương nhấn mạnh việc học rất quan trọng nhưng trong đời sống thường ngày, không ai nói chuyện với nhau bằng hằng đẳng thức, kiến thức địa lý vật lý hay bảng cửu chương mà bằng kinh nghiệm đời sống cá nhân, hôn nhân gia đình,...