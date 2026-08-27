Tối 26/8, ĐT Việt Nam trải qua trận chung kết lượt về đầy cảm xúc với Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Sau trận hòa 2-2, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Một trong những nhân vật để lại dấu ấn đặc biệt là Đỗ Hoàng Hên. Tiền vệ mang áo số 10 góp công trực tiếp vào bàn gỡ hòa 1-1 của Việt Nam khi cú sút của anh dội cột rồi bật vào người thủ môn Thái Lan, trước khi đi vào lưới. Ở trận lượt đi, Hoàng Hên cũng kiến tạo để Quang Hải ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

Và trên sân Mỹ Đình lúc ấy, Lais Machado - bạn gái của Hoàng Hên - cũng có mặt để cổ vũ bạn trai. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cô nhanh chóng xuống sân chung vui cùng nam tuyển thủ. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Lais xuất hiện với chiếc áo đấu màu đỏ của ĐT Việt Nam, khoe vẻ ngoài nổi bật với mái tóc vàng dài, gương mặt sắc sảo và vóc dáng quyến rũ. Cô cười rạng rỡ khi đứng cạnh Hoàng Hên, cùng bạn trai khoe tấm huy chương vô địch.

Ảnh: FBNV

Hoàng Hên và bạn gái cùng ăn mừng vô địch (Ảnh: TTNV)

Ảnh: TTNV

Cặp đôi còn cùng đem cúp vô địch về khách sạn (Ảnh: TTNV)

Trong giờ phút vinh quang của ĐT Việt Nam, Hoàng Hên cùng bạn gái cực kỳ phấn khích. Cả hai liên tục cười nói, chụp ảnh và tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt ngay trên sân Mỹ Đình. Có lúc Hoàng Hên còn trao cho bạn gái nụ hôn ngọt ngào khi cả hai cùng ăn mừng chức vô địch.

Khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi càng thu hút sự chú ý bởi đây là giải đấu đặc biệt với Hoàng Hên. Anh đã ghi bàn ở trận chung kết lượt về, góp phần giúp Việt Nam hoàn tất hành trình bảo vệ ngôi vương, còn Lais luôn xuất hiện bên cạnh anh trong những cột mốc quan trọng.

Nàng WAG Brazil kín tiếng nhưng sở hữu visual nổi bật

Lais Machado là người Brazil, giống Hoàng Hên. Hai người bắt đầu hẹn hò từ ngày 1/9/2023 và hiện cùng sinh sống tại Hà Nội. Cô khá kín tiếng về đời tư, hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội nhưng thường đồng hành cùng bạn trai trong các sự kiện và những trận đấu quan trọng.

Nhan sắc xinh đẹp của bạn gái Hoàng Hên (Ảnh: TTNV)

Trước thềm chung kết ASEAN Cup 2026, nhan sắc của Lais cũng nhận được nhiều sự chú ý. Cô từng xuất hiện trên khán đài cổ vũ Hoàng Hên tại Chonburi khi tiền vệ này lập cú đúp trong trận Việt Nam thắng Timor-Leste 7-0. Mái tóc vàng và diện mạo nổi bật giúp cô nhanh chóng lọt vào ống kính của truyền thông.

Không chỉ đồng hành với Hoàng Hên trên sân cỏ, Lais còn từng gây thiện cảm khi mặc áo dài trắng cùng bạn trai tham dự lễ trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam của Hoàng Hên vào tháng 10/2025. Cả hai cũng từng gây chú ý khi cùng xăm hình quốc kỳ Việt Nam lên cánh tay, thể hiện sự gắn bó với đất nước mà họ đang sinh sống.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Giờ đây, sau một hành trình đáng nhớ, Hoàng Hên có thể ăn mừng chức vô địch ngay trên sân Mỹ Đình cùng người bạn gái đã đồng hành với anh suốt những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp tại Việt Nam.

Với visual nóng bỏng, phong cách thời trang hiện đại nhưng khá kín tiếng trong đời tư, Lais Machado đang dần trở thành một trong những nàng WAG ngoại quốc được chú ý nhất bên cạnh các tuyển thủ Việt Nam.