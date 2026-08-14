Bạn gái mới kém 22 tuổi của Huỳnh Hiểu Minh khác xa AngelaBaby
Bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh được đánh giá là khác biệt khá lớn so với AngelaBaby, Diệp Kha.
Sau những ồn ào về tình ái, con cái với hotgirl Diệp Kha, mới đây, Huỳnh Hiểu Minh vừa được phát hiện hẹn hò với một cô gái kém 22 tuổi tại Thượng Hải (Trung Quốc). Điều khiến netizen bất ngờ là tình mới Huỳnh Hiểu Minh có vẻ khác biệt hoàn toàn so với những bóng hồng từng lướt qua đời anh, khiến dân tình đoán già đoán non rằng: Phải chăng “giáo chủ” Cbiz đổi gu rồi?
Trang 163 cho biết, bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh tên là Hồ Nhiễm Nhi, sinh năm 1999 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Cô gái này là du học sinh về nước với hai tấm bằng cử nhân Điện Ảnh và Kinh doanh từ trường Đại học Nam California. Sau khi trở về quê nhà, Hồ Nhiễm Nhi giữ chức Giám đốc khu vực Trung Quốc cho một thương hiệu hàng xa xỉ.
Năm 2025, Hồ Nhiễm Nhi đã tham dự sự kiện Diễn đàn phim Thanh niên Thượng Hải với tư cách người đại diện nhãn hiệu. Đây cũng là dịp để bóng hồng 9X quen biết với “giáo chủ” Cbiz. Trang 163 hé lộ, Huỳnh Hiểu Minh đã rất chăm chú lắng nghe bài phát biểu của Hồ Nhiễm Nhi, thậm chí còn ghi chép vài trang giấy và chủ động kết bạn với cô ấy qua MXH sau sự kiện.
Cách đây nửa năm, giới truyền thông có chộp được khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh và Hồ Nhiễm Nhi cùng dạo chơi, ăn kem ở hãng phim Universal, Singapore. Giờ đây, cặp đôi lại bị bắt gặp cùng nhau đi ăn tối với cử chỉ thân mật hơn rất nhiều. Có vẻ như nam diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp đã sẵn sàng công khai tình yêu mới.
Cộng đồng mạng thích “ăn dưa hóng thị” chỉ ra rằng, nhiều năm qua, Huỳnh Hiểu Minh mới chỉ công khai xác nhận tình yêu với 3 bóng hồng, đó là nữ diễn viên Lý Phi Nhi (từ 2007-2010), nữ nghệ sĩ xinh đẹp AngelaBaby (quen biết từ 2009, kết hôn năm 2015 và ly hôn năm 2022) và cô nàng hotgirl lắm thị phi Diệp Kha (công khai hẹn hò năm 2024 và xác nhận chia tay vào tháng 5 vừa qua).
Khi hẹn hò với những mỹ nhân này, Huỳnh Hiểu Minh đều gây bão trên MXH vì những màn tỏ tình rình rang. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng tài tử họ Huỳnh “lậm vai” tổng tài bá đạo từ phim ra đời và gây ra những tình huống “ố dề”. Đồng thời, điều này cũng khiến những người đẹp đã sát cánh bên anh cũng được hưởng lợi, gia tăng độ nổi tiếng. Nhiều người đánh giá đây là yếu tố win - win khi yêu nam diễn viên đình đám Cbiz.
Tuy nhiên, Hồ Nhiễm Nhi lại là 1 trường hợp khác khác biệt. Mặc dù là Tổng giám đốc khu vực Trung Quốc cũng một nhãn hiệu xa xỉ, từng tham gia nhiều sự kiện phim ảnh quan trọng nhưng người đẹp 9X không dùng đời tư để thu hút sự chú ý, cũng không bước chân vào đường đua bán hàng livestream. Thậm chí, sau khi nghi vấn hẹn hò với Huỳnh Hiểu Minh bùng nổ, Hồ Nhiễm Nhi đã nhanh chóng xóa sạch những bài đăng về đời tư trên MXH, không hề có động thái “ké fame” từ nam diễn viên đình đám.
Về phía Huỳnh Hiểu Minh, gần đây, anh dần chuyển về hoạt động phía sau sân khấu, tập trung vào đầu tư phim ảnh cũng như nâng đỡ “lính mới”. Để làm được điều này, chồng cũ AngelaBaby đang theo học bằng tiến sĩ khóa Quản lý nghệ thuật tại Học viện Hí kịch Thượng Hải. Trang 163 cho rằng, Hồ Nhiễm Nhi chính là mảnh ghép hoàn hảo đối với Huỳnh Hiểu Minh - vừa tài năng, hiểu biết về thương nghiệp và giới giải trí lại vô cùng kín tiếng. Cô gái 9X này có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của ngôi sao Tân Bến Thượng Hải, lại không cần dựa dẫm vào anh.
Một người trong showbiz cho biết, sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Huỳnh Hiểu Minh không còn cần lăng xê tình yêu để thu hút sự chú ý của dư luận, Hồ Nhiễm Nhi cũng không muốn biến đời tư thành công cụ kiếm tiền. Vậy nên cặp đôi này mới “hợp rơ” đến lạ và khá đặc biệt trong thời đại “fame là tất cả” như hiện nay.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, về bản chất, gu thẩm mỹ của Huỳnh Hiểu Minh không hề thay đối. Những bóng hồng bên anh, từ Lý Phi Nhi, AngelaBaby đến Hỗ Nhiễm Nhi đều có mái tóc dài, đôi mắt to và gương mặt trái xoan thanh thoát, xinh đẹp. Chẳng qua, mối tình giờ đây của chàng Dương Quá vũ trụ Thần Điêu Đại Hiệp có phần kín tiếng hơn, không hào nhoáng, đậm chất “tổng tài bá đạo”, muốn khoe khoang tình yêu cho cả thế giới đều biết như xưa mà thôi!
Nguồn: 163