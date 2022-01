Bạn đừng tự ti về những "khuyết điểm" ngoại hình này: mông to, ngực lép, da nhờn… là dấu hiệu của sức khỏe tốt

1. Mông to - Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tốt cho mạch máu



Tạp chí "Cell Metabolism" của Mỹ đã công bố một nghiên cứu của Trường Y Harvard cho thấy chất béo dưới da ở mông có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, không giống như mỡ nội tạng, mỡ dưới da tạo ra các hormone chất béo giúp tăng cường trao đổi chất. Các thí nghiệm cho thấy khi cấy mỡ dưới da từ mông vào bụng, những con chuột giảm cân, giảm mỡ tổng thể và có lượng đường trong máu thấp hơn.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Giáo sư Ronald Khan cho biết loại chất béo này là rất quan trọng, và người có nhiều chất béo hơn ở mông sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Tạp chí Obesity đã đăng tải một nghiên cứu cho thấy những người có mông to khỏe mạnh hơn và sức khỏe tốt. Mỡ mông là một "chất béo tốt" thu giữ các axit béo dư thừa trong chế độ ăn uống, lưu trữ chúng và giúp cơ thể tránh khỏi các bệnh chuyển hóa và tim mạch do lượng lipid quá cao.

2. Ngực nhỏ - Cột sống khỏe mạnh

Nhiều phụ nữ rất đau khổ về kích cỡ bộ ngực của mình, họ luôn muốn có thể sở hữu "vòng 1" căng đầy hay thậm chí là thật khủng. Tuy nhiên, phụ nữ có bộ ngực quá lớn dễ bị cong vẹo cột sống, dẫn đến đau lưng hơn phụ nữ có bộ ngực nhỏ hơn. Nói cách khác, ngực càng nhỏ thì cột sống của bạn càng tốt.

Ngoài ra, độ nhạy cảm của ngực nhỏ mạnh hơn 24% so với ngực lớn. Về lý thuyết, ngực càng nhỏ thì thời gian để các dây thần kinh nhạy cảm di chuyển từ núm vú lên não càng ít, dẫn đến độ nhạy càng lớn.

3. Da nhờn – Ít nếp nhăn

Nhiều người cảm thấy tự ti với tình trạng da nhờn, da dầu khi trang điểm cũng sẽ khiến lớp phấn son mau chóng bị trôi trông rất lem nhem và da dầu cũng dễ bị nổi mụn hơn.

Tuy nhiên một số bác sĩ da liễu chỉ ra rằng đó là do phần lớn phụ nữ châu Á có làn da dầu nên ít bị khô da, nứt nẻ và xuất hiện nếp nhăn. Mặc dù da dầu dễ nổi mụn nhưng điều đó cũng cho thấy da bạn có khả năng tái tạo mô hạ bì rất mạnh. Ngoài ra, những người da dầu phát triển nếp nhăn muộn hơn 4 năm và 2 năm so với những người da khô và da thường.

4. Chân mập mạp - Xương chắc khỏe

Nghiên cứu mới nhất của Đại học Chicago và Trung tâm Nghiên cứu Tuổi thọ Quốc tế ở New York cho thấy những người chân ngắn có đường kính và mật độ xương lớn hơn, xương dày hơn và khỏe mạnh hơn sau khi bước vào tuổi già. Giáo sư David Reid, chuyên gia nghiên cứu về bệnh loãng xương tại Đại học Aberdeen, Vương quốc Anh cho biết, những người có đôi chân mập mạp ít có nguy cơ bị gãy xương hơn.

5. Tai to - Nghe tốt ở tuổi già

Có câu "tai to là có phúc, dái tai to là trường thọ". Mặc dù thế hệ xưa cho rằng nên tự hào về đôi tai to của mình, nhưng phần lớn giới trẻ vẫn cho rằng tai to, dái tai to là xấu, không tin vào những điều như là có phúc hay sống thọ.

Mặc dù điều này quả thực không có cơ sở khoa học nhưng tai to lại rất có lợi ở khía cạnh sức khỏe. Sở dĩ con người có thể nghe được âm thanh là do sóng âm từ tai ngoài đi vào tai trong làm rung màng nhĩ, sau đó rung đến xương ống của tai giữa, kích thích tế bào lông ốc tai, cuối cùng truyền đến não theo đường thần kinh thính giác.

Mặc dù cường độ âm thanh mà mọi người có thể nghe được chủ yếu phụ thuộc vào khả năng phối hợp của các bộ phận khác nhau bên trong tai, một số nhà khoa học đã phát hiện ra tai ngoài càng lớn thì sóng âm càng thu được càng mạnh và nghe được âm càng rõ.

Theo nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ Ralph Holm, một nhà khoa học y sinh người Anh, những người có đôi tai to hiếm khi bị suy giảm thính lực, thậm chí là điếc dần khi lớn tuổi.

(Nguồn: Jksb)

