Bận đến mấy, Cường Đô La vẫn đưa con đi chơi dịp cuối tuần vì lý do này

Mới đây, Cường Đô La đã chia sẻ loạt ảnh đưa 2 con gái Suchin và con trai út Sutin đi nhà sách để mua sách vở và đồ chơi.

Doanh nhân 8X chia sẻ dù bận đến mấy cũng dành thời gian đưa các con đi chơi dịp cuối tuần vì trước đó đã hứa với các nhóc tỳ. Anh viết: "Lời hứa cuối tuần với mấy doe khó mấy cũng phải thực hiện không hứa suông được mô".

Cường Đô La đưa các con đến nhà sách vào dịp cuối tuần.

Hình ảnh nam doanh nhân diện đồ giản dị, vui đùa cùng các con nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Nhiều người khuyên anh hãy dành thời gian bên các con khi con còn nhỏ. Vì khi con lớn lên đồng nghĩa với thời gian con ở bên bố mẹ sẽ ít hơn.

Trong ảnh bé Suchin lên 6 tuổi ngày càng xinh xắn, đáng yêu. Trong khi đó, cậu út Sutin năm nay đã lên 3 tuổi, nhanh nhẹn và lém lỉnh. Cường Đô La ghi điểm nhờ hình ảnh yêu thương, gần gũi với con nhỏ.

Trước đó, nam doanh nhân cũng chia sẻ hình ảnh các con quây quần, vui đùa với nhau trong dịp nghỉ lễ 2/9. Subeo - con trai lớn của anh và ca sĩ Hồ Ngọc Hà phổng phao, cao lớn và điển trai ở tuổi 16. Cậu bé đã bắt đầu thực tập tại công ty của bố.

Các con của Cường Đô La quầy quần dịp cuối tuần.

Theo chia sẻ của doanh nhân, trong hai tuần cuối kỳ nghỉ hè trước khi trở lại trường, Subeo được tạo điều kiện trải nghiệm nhiều vị trí khác nhau trong doanh nghiệp.

Cậu lần lượt làm quen với các công việc từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao nhà đến phục vụ và nhận order tại nhà hàng.

Việc trực tiếp tham gia những công việc thực tế được xem là cách để Subeo hiểu hơn về cách một doanh nghiệp vận hành, đồng thời rèn luyện tính tự lập, khả năng thích nghi và thái độ nghiêm túc trong công việc.

Doanh nhân Cường Đô La có ba người con gồm con trai cả Subeo (Nguyễn Quốc Hưng), sinh năm 2010, và hai con nhỏ Suchin, sinh năm 2020, cùng Sutin, sinh năm 2023, với bà xã Đàm Thu Trang.

Gia đình của doanh nhân Cường Đô La.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh, nam doanh nhân vẫn dành nhiều thời gian đồng hành cùng các con, từ đưa đón đi học, chăm sóc, nấu ăn đến cùng vui chơi và trải nghiệm những hoạt động đời thường.

Trong cách nuôi dạy, anh đề cao việc làm bạn với con, kiên nhẫn lắng nghe và trò chuyện để hiểu tâm lý của từng bé theo từng độ tuổi, đồng thời chú trọng rèn tính tự lập và khả năng thích nghi.

Cường Đô La cũng duy trì mối quan hệ tích cực với Hồ Ngọc Hà để cùng chăm sóc, đồng hành và tạo môi trường phát triển ổn định cho Subeo.

Qua những chia sẻ và hình ảnh đời thường, có thể thấy nam doanh nhân hướng đến cách nuôi con gần gũi, hiện đại, vừa yêu thương vừa khuyến khích các con tự lập và chủ động trong cuộc sống.











