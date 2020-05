Bạn của chồng nhắn tin "chồng say rượu đến đón", vợ vội lao đến nơi thì sự thật phơi bày trước mắt khiến ai nấy đều phẫn nộ

Trong cuộc sống vợ chồng chẳng thể tránh khỏi những phút giây bức xúc, cãi cọ thậm chí cả 2 cảm thấy chán nản lẫn nhau. Thế nhưng, nếu biết cách khơi nguồn ngọn lửa yêu thương thì hôn nhân không bao giờ là "cũ kĩ". Chỉ cần một trong hai không tìm cách giải toả bởi những thú vui qua đường bên ngoài, thì chuyện gì cũng có cách giải quyết, ngược lại, nếu 1 trong 2 phản bội, thì hôn nhân khó lòng mà níu giữ.

Mới đây, tâm sự của một cô vợ trẻ đăng tải trong nhóm đông thành viên trên Facebook khiến nhiều chị em đồng cảm. Vốn là người làm nội trợ toàn thời gian, cô vợ quanh quẩn ở nhà mà không hay biết chồng đi ngoại tình từ lúc nào.

Cô làm việc ở nhà, nội trợ, nấu nướng đợi chồng về ăn cơm. Và một ngày không đẹp trời lắm, cô nhận tin chồng mình say rượu từ anh bạn của chồng.

Vội lao đến quán đón chồng về thì thấy cảnh tượng chồng và người phụ nữ khác. Quá đau lòng cô đăng lên diễn đàn mạng xã hội mong được sẻ chia:

"Hàng ngày công việc của tôi là ngồi kiếm công thức nấu những món ăn thật ngon để ngồi đợi chồng về ăn cùng. Hôm nay cũng giống như mọi hôm, tôi ngồi ở nhà và háo hức đợi chồng. Bỗng nhiên có một tin nhắn, trong bụng thì nghĩ chắc chồng nhắn tin, nhưng không đó là anh bạn chồng. Anh hỏi: Thằng ... (... là tên chồng tôi) có nhà không em? Tôi trả lời: Dạ không anh! Anh ấy tăng ca chưa về anh ạ.

Tâm sự của người vợ ở nhà chăm chồng khi phát hiện chồng ngoại tình

Sau đó anh ấy nói: Anh đang đi công việc thì thấy chồng em say rượu ở quán mà anh lại đang bận, em đến quán rước nó về nhé! Thì sau đó tôi cũng lật đật đi theo địa chỉ mà anh bạn chồng gửi cho. Đến nơi thì đập vào mắt tôi không phải cảnh chồng say rượu mà anh ấy đang say tình! Cuộc tình của tôi chấm hết. Thầm hỏi bản thân mình chưa đủ tốt hay sao!

Ảnh minh họa

Ngồi nghĩ lại câu chồng nói khi về nhà: Cô ấy cho anh cảm giác lạ, anh không biết cảm giác đó như thế nào nên không kiềm chế được. Tha thứ cho anh nhé! Vậy mới hiểu một cái lạ bằng tạ cái quen. Mất niềm tin thật sự!".

Câu chuyện khiến dân mạng xót xa, cảm thông cho người vợ trẻ bao nhiêu thì lại càng phẫn nộ với anh chồng vô tâm bấy nhiêu. Nhiều chị em phụ nữ cho rằng anh chồng kia là người vừa ích kỷ nhưng cũng lại rất tham lam. Số khác thương thay cho cô vợ - vì hoàn cảnh phải quanh quẩn ở nhà, phục vụ chồng hết lòng nhưng không được đáp trả xứng đáng.

Nhiều người cho rằng việc người vợ chấp nhận ở nhà nấu cơm chờ chồng, không đi làm đã là một điểm yếu khiến họ mất đi bản lĩnh, sự tự tin và tình yêu trong mắt người chồng. Nhưng sốc hơn chính là câu trả lời của người chồng sau khi bị vợ phát hiện ngoại tình: "Cô ấy cho anh cảm giác lạ, anh không biết cảm giác đó như thế nào nên không kiềm chế được".

Chuyện hôn nhân suy cho cùng đôi khi cũng thật khó hiểu, đàn ông vừa muốn vợ đảm việc nhà, chăm con chu đáo, không cần đi làm nhưng lại coi thường những người ngửa tay xin tiền mình. Họ thích một người phụ nữ năng nổ, chăm chỉ, thông minh bên ngoài công sở, chán người vợ ở nhà suốt ngày ám mùi thức ăn. Và rồi họ ngoại tình... mà họ chẳng bao giờ biết, đó chính là "mũi dao" khứa vào tim người bạn đời của mình chảy máu mà chẳng biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể lành lại được...