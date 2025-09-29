Bán chung cư lấy hơn 22 tỷ đồng mua nhà xa trung tâm 12km để vừa ở, vừa kinh doanh homestay, người đàn ông thừa nhận: “Lãi đậm đấy nhưng cuộc sống vẫn bấp bênh”

Theo Sohu, sau khi bán căn hộ chung cư tại quận Từ Hối, Thượng Hải, Trung Quốc, với giá hơn 6 triệu NDT (hơn 22 tỷ đồng), vợ chồng anh Phùng quyết định mua 1 ngôi nhà mới ở khu Thanh Phổ, cách trung tâm thành phố khoảng 12 km để an cư, lạc nghiệp.

Không chỉ có chỗ ở thoáng đãng, gia đình anh Phùng còn khai thác kinh doanh homestay, thu về nguồn lợi nhuận ổn định. Thế nhưng, cuộc sống mới cũng đi kèm nhiều bất tiện, khiến người đàn ông này không khỏi canh cánh nỗi lo về tương lai lâu dài.

Bán nhà phố, đổi lấy không gian rộng rãi

Gia đình ba thế hệ của anh Phùng trước đây sống trong một căn hộ 90 m² tại quận Từ Hối. Vị trí gần trung tâm, tiện ích đầy đủ nhưng không gian sống của họ rất chật chội, ngột ngạt. Khi thị trường bất động sản nội đô tăng giá, anh Phùng quyết định bán căn hộ đang ở với giá hơn 6 triệu NDT, rồi mua một ngôi nhà vườn 280 m² tại khu Thanh Phổ.

Ngôi nhà mới này có sân rộng, cây cối xanh mát, nhiều phòng ngủ tách biệt, khác hẳn cảnh chen chúc trước kia. Không gian dư dả giúp anh Phùng nảy ra ý tưởng cải tạo một phần thành homestay có 4 phòng, phục vụ khách du lịch muốn tìm nơi nghỉ ngơi yên tĩnh gần Thượng Hải.

Nhờ lợi thế cảnh quan cùng sự đầu tư chỉn chu về thiết kế và marketing, chỉ sau 2 năm hoạt động, homestay của anh Phùng đã thu hút lượng khách ổn định, đặc biệt đông vào dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ. Giá thuê ở đây dao động từ 500–800 NDT (từ 2-2,5 triệu đồng) mỗi đêm, cao điểm có lúc kín phòng liên tục.

Tài chính dư giả nhưng cuộc sống nhiều bất tiện

Theo tính toán của gia đình, doanh thu bình quân mỗi tháng đạt khoảng 50.000 NDT (hơn 185 triệu đồng). Nếu xem ngôi nhà mới là tài sản lâu dài thì sau 2 năm, công việc kinh doanh của vợ chồng anh Phùng đã hoàn vốn phần chi phí cải tạo, vận hành và mang lại khoản lãi đáng kể.

Dù vậy, khi được người thân hỏi thăm, người đàn ông này thừa nhận cuộc sống ở ngoại ô vẫn thiếu nhiều tiện nghi khiến anh đối mặt với không ít nỗi lo thường trực.

Theo chia sẻ, trường tiểu học mà anh cho con theo học cách nhà hơn 5 km, mỗi ngày vợ anh tốn khá nhiều thời gian để đưa đón con nhỏ đi học. Khi cha mẹ già đau ốm, cả nhà phải di chuyển quãng đường dài đến bệnh viện lớn trong nội đô. Đây là điều khiến vợ chồng anh trăn trở nhiều nhất.

“Tài chính thì thoải mái hơn thật, nhưng mỗi lần con đi học xa, cha mẹ cần đi viện gấp, tôi lại thấy quyết định này chưa chắc đã ổn thỏa về lâu dài,” anh Phùng nói.

Bên cạnh đó, các dịch vụ khác như trung tâm thương mại, siêu thị lớn hay rạp chiếu phim cũng rất hạn chế. Mỗi khi muốn mua sắm hay giải trí, gia đình anh phải lái xe cả chục km. Về phía homestay, mùa thấp điểm khách thưa, doanh thu giảm mạnh, nhưng chi phí điện nước, bảo dưỡng vẫn phải duy trì.

Anh Phùng thừa nhận việc bán căn hộ nội đô để mua nhà ngoại ô là một quyết định vừa “khôn ngoan” nhưng cũng đầy “rủi ro”. Khôn ngoan vì gia đình anh có không gian sống tốt hơn, đồng thời tận dụng được giá trị kinh tế từ homestay, còn rủi ro là bởi những bất tiện về hạ tầng.

Câu chuyện của anh Phùng cũng là câu chuyện chung của không ít hộ gia đình ở Thượng Hải và các đô thị lớn. Việc bán nhà phố hoặc chung cư trong trung tâm để chuyển ra vùng ven mang lại lợi thế về không gian, nhưng cũng đi kèm nhiều bất cập khác. Theo các chuyên gia, trước khi quyết định, các hộ gia đình cần tính toán kỹ lưỡng để đưa ra yếu tố quyết định sự an cư lâu dài.