Bản án nào cho vợ chồng cựu Viện trưởng nhận tiền để ‘biến’ tội phạm thành người tâm thần?

Chiều nay (7/10), TAND TP Hà Nội sẽ tuyên án 65 bị cáo phạm tội “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trong vụ án này, “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, có 7 tiền án tiền sự) được xác định giữ vai trò trung tâm "tác động" làm sai lệch kết luận giám định pháp y tâm thần.

Bị xét xử về 3 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ”, trả lời xét hỏi, Mai Anh phản bác toàn bộ cáo trạng. Bị cáo phủ nhận bị quy kết lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng để “chạy” kết luận giám định tâm thần cho hai đối tượng phạm tội; phủ nhận hối lộ bác sĩ để ra ngoài và được ở phòng riêng, cho rằng do mình lấy con nhỏ uy hiếp, ép bác sĩ phải nhận tiền; riêng hành vi môi giới hối lộ, Mai Anh tỏ ra “ngơ ngác” khi Chủ tọa đặt câu hỏi vì sao đưa tiền cho cựu Điều tra viên Lê Văn Thưởng đi "lo" kết luận giám định tâm thần giúp.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh.

Trái với lời khai của Mai Anh, các bác sĩ, cựu cán bộ công an đều thừa nhận có nhận tiền theo tháng hoặc nhận lợi ích bằng các chuyến đi du lịch không mất phí.

Khi luận tội, Viện Kiểm sát đánh giá Mai Anh khai báo quanh co, không thể hiện sự ăn năn, hối cải. Bị cáo có nhân thân xấu, dù đã giáo dục, cải tạo nhưng không hoàn lương. Vì vậy, cần cách ly bị cáo khỏi xã hội trong một thời gian dài, Viện Kiểm sát đề nghị phạt Mai Anh tổng mức án 30 năm tù.

Chồng của Mai Anh là bị cáo Lê Văn Đông (có 13 tiền án, tiền sự) đang điều trị bệnh bắt buộc nhưng trốn Viện Pháp y tâm thần Trung ương ra ngoài để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Viện Kiểm sát xác định Đông chuẩn bị loa, âm ly và ma túy cho nhiều người sử dụng. Ngoài ra, Đông còn tàng trữ nhiều loại ma túy tại nơi chữa bệnh và nơi ở.

Viện kiểm sát đánh giá Lê Văn Đông phạm 2 tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” với tình tiết định khung đối với 2 người trở lên và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” giữ vai trò chính. Thấy Đông có nhân thân xấu, Viện Kiểm sát đề nghị phạt 17-19 năm tù, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài.

"Dựa bóng" chồng để nhận hối lộ

Đối với cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường , Viện Kiểm sát quy kết ông phải chịu trách nhiệm số tiền nhận hối lộ hơn 8 tỷ đồng, trong đó, ông hưởng lợi riêng 6,8 tỷ đồng. Bị cáo Đặng Thị Hòa (vợ ông Trường) cũng "dựa bóng" chồng nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng và hai xe máy điện.

Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Trường là người tham gia nhiều vụ, nhận tiền nhiều nhất; ông lại là người quản lý nên cần áp dụng mức án cao hơn trong nhóm bác sĩ. Viện Kiểm sát đề nghị phạt ông đến 20 năm tù tội “Nhận hối lộ”, bà Đặng Thị Hòa bị đề nghị đến 9 năm tù.

Vợ chồng bà Đặng Thị Hòa và ông Trần Văn Trường

Các bị cáo khác là thành viên Hội đồng giám định giữ vai trò cùng thực hiện hành vi nhận hối lộ. Như bị cáo Hoàng Tất Thành (cựu Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc, Giám định viên) nhận 400 triệu đồng để kết luận giám định sai cho bị cáo Lê Văn Đông (chồng của Mai Anh) và Đỗ Trần Cường (đàn em của Mai Anh).

Từ bảo vệ đến bác sĩ đều nhận tiền

Bị cáo Lâm Văn Thành (cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Giám định viên) nhận 290 triệu đồng để kết luận sai 14 trường hợp và nhận 100 triệu đồng để Mai Anh được ở buồng riêng khi chữa bệnh.

Bị cáo Dương Văn Lương (cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Giám định viên) nhận 325 triệu đồng để kết luận sai cho 11 trường hợp.

Các bị cáo Dương Văn Biết (cựu Trưởng khoa Giám định, Viện Pháp y tâm thần Trung ương); Lê Ngọc Hà (cựu Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Pháp y tâm thần Trung ương); Lục Thị Thanh Bình (cựu Phó Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc, Giám định viên)… đều nhận số tiền trên 100 triệu đồng để kết luận giám định sai cho 2 trường hợp trở lên.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Đối với các bị cáo Ngô Văn Vinh (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương); Nguyễn Hữu Lợi (cựu cán bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương); Nguyễn Tô Hiệu (cựu bác sĩ Khoa Điều trị bắt buộc nam, Giám định viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương), Viện kiểm sát xác định các bị cáo nhận tiền để làm kết luận cho nhiều trường hợp, trong đó số tiền nhận đều dưới 100 triệu đồng.

Trong vụ án còn 4 bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị cáo buộc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, nhận mỗi người hơn 400.000 đồng từ đàn em của Mai Anh. Viện Kiểm sát đã đề nghị tuyên họ mức án từ 3 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Viện Kiểm sát cho rằng việc họ nhận khoản tiền chỉ trăm nghìn không phản ánh hết mức độ nguy hiểm của tội phạm nhưng lại có hậu quả lớn là trật tự quản lý bị phá vỡ.

"Bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương lá chắn cuối cùng ngăn ngừa người bệnh bỏ trốn. Tuy nhiên, thực tế họ lại liên tục duy trì liên lạc qua nhiều cuộc gọi trong thời gian dài với bệnh nhân, trực tiếp tiếp tay cho bệnh nhân trốn viện nhiều lần…", Viện Kiểm sát đối đáp quan điểm bào chữa.