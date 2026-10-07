Lửa bao trùm nhà xưởng hơn 1.000m² ở TP.HCM

Tối 6/10, một vụ cháy xảy ra tại nhà xưởng trên đường Khánh Bình 05, khu phố Tân Hóa Khánh, phường Tân Hiệp, TP.HCM (Tân Uyên, Bình Dương cũ).

Đáng chú ý, đây là cơ sở từng bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động từ hơn 2 năm trước.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30, người dân phát hiện lửa bùng lên bên trong nhà xưởng. Khu vực xảy ra cháy chứa sơn cùng nhiều vật liệu dễ bắt lửa khiến đám cháy phát triển nhanh.

Khói, lửa bốc cao từ khu vực nhà xưởng, có thể quan sát từ xa.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 32 (thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM) điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Các mũi chữa cháy được triển khai nhằm khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang khu vực xung quanh.

Sau nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng kiểm soát được đám hoả hoạn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 1.100m², kết cấu một tầng. Bên trong chứa sơn, hóa chất, gỗ, bao bì và nhiều vật liệu dễ cháy.

Lực lượng chức năng đến hiện trường dập lửa.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, ngày 26/4/2024, Công an TP Tân Uyên (cũ) ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Tuy nhiên, cơ sở không chấp hành quyết định đình chỉ. Đến ngày 30/1/2026, cơ sở tiếp tục bị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 829 về hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.