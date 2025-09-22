Bài văn viết thư hỏi thăm bà gây bão MXH, được 4 điểm nhưng dân mạng phán: "Không oan tí nào!"

Văn của học sinh tiểu học luôn có một sức hút rất riêng vừa ngây ngô, thật thà, lại vừa bất ngờ đến mức khiến người lớn không nhịn được cười. Chỉ cần một đề bài đơn giản, các em cũng có thể cho ra đời những “tác phẩm” khiến cộng đồng mạng rần rần chia sẻ.

Cách đây không lâu, mạng xã hội từng được một phen rộn ràng khi lan truyền bài tập làm văn của một học sinh tiểu học. Trong đề bài yêu cầu viết thư hỏi thăm ông/bà, cậu bé đã chọn gửi thư cho bà. Ai nấy đều nghĩ rằng nội dung sẽ đầy tình cảm, xúc động. Thế nhưng khi đọc đến cuối, nhiều người không nhịn nổi cười.

Trong bức thư, cậu học sinh viết: “Đã lâu cháu không viết thư thăm bà, bà có khỏe không/ Thôi thư đã dài, cháu xin phép dừng bút tại đây” . Lá thư khép lại ngắn gọn chỉ vài dòng nhưng vẫn không quên ký tên một cách nghiêm túc.

Chính sự “độc lạ” này khiến cô giáo cũng phải bật cười và nhận xét thẳng thắn: “Đã viết được cái gì mà dài hả?” . Bài tập được chấm 4 điểm - một kết quả được cho là hoàn toàn xứng đáng vì chưa đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, bức thư nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Nhiều cư dân mạng vừa khen sự hóm hỉnh, vừa bất ngờ trước sự “đáo để” của cậu học sinh. Một số bình luận hài hước để lại: “4 điểm vì bài ngắn, nhưng độ hợp lý thì không thể chê” , “Đọc xong mà cười không ngậm được miệng” , “Bà nhận thư chắc cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua” .

Chỉ với vài dòng chữ, bức thư hỏi thăm bà này đã trở thành “hiện tượng mạng” và minh chứng thêm rằng sự sáng tạo của học sinh tiểu học luôn có thể khiến người lớn bất ngờ.