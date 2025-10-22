Bài văn tả hàng xóm của học sinh tiểu học khiến dân mạng cười đứt ruột: "Phen này láng giềng lục đục"

Sự hồn nhiên, ngây thơ và thẳng thắn của học sinh tiểu học luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những câu chuyện vui nhộn, đặc biệt qua các bài văn tả người đầy sáng tạo. Những bài văn này thường không chỉ khiến người đọc bật cười mà còn gợi lên ký ức về tuổi thơ trong trẻo, nơi mọi thứ đều được nhìn nhận qua lăng kính đơn sơ nhưng chân thật. Không ít lần, cộng đồng mạng đã được phen cười nghiêng ngả, thậm chí "đau bụng" vì những bài văn "bóc phốt" người thân hoặc hàng xóm với độ chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc của các em học sinh.

Cách đây không lâu, một bài văn miêu tả hàng xóm của một cậu bé lớp 2 đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, khiến dân mạng không thể nhịn cười. Đề bài yêu cầu đơn giản: "Tả hàng xóm", nhưng thay vì miêu tả cả xóm hay một người hàng xóm điển hình, cậu bé lại chỉ tập trung vào người cháu nhỏ của mình với những chi tiết ngây ngô, chân thực đến mức "phũ phàng". Bài văn không chỉ hài hước mà còn khiến người ta phải thốt lên: "Phen này láng giềng lục đục mất thôi!".

Bài văn tả hàng xóm chân thật đến... buồn cười

Nguyên văn bài làm của cậu bé như sau:

"Ở cạnh nhà em có rất nhiều nhà nhưng chú em là nhà em thích nhất và chơi nhất. Ở đó em có một người cháu tên là Kiên.

Cháu em năm nay lên 3 tuổi. Vì cháu em 3 tuổi nên đã biết đi rồi. Đầu nó tròn rất đẹp. Vì đến tuổi mọc nhiều nên trên đầu nó chỉ có 10 - 15 cái tóc thôi. Đôi trên nó dài và đôi mắt long lanh. Vằng chán nó rộng. Nó nặng khoảng 10 kg. Nó thường chạy ra sân nhà em để với em. Mỗi khi em đi chơi về hay đi học về thì nó thường chạy đến em. Thứ nó thích nhất là kẹo chíp chíp.

Khi em sang thì cháu em lại vui mừng chào đón vậy. Cháu em thích nhất là đi chăn trâu và đi thả diều. Có lúc em còn đi thả diều cùng nó. Em rất thích nó vì nó. Vì nó mà em có những...".

Bài văn của cậu bé không chỉ dừng lại ở việc miêu tả ngoại hình mà còn kể lại những thói quen, sở thích của "nhân vật chính" một cách sống động, khiến người đọc không khỏi bật cười vì sự ngây ngô và chân thật. Đặc biệt, chi tiết "10 đến 15 sợi tóc" trên đầu cháu Kiên đã trở thành điểm nhấn khiến dân mạng cười nghiêng ngả, thậm chí có người còn đùa rằng: "Đếm được từng sợi tóc thế này thì chắc chú của cậu bé cũng toát mồ hôi hột khi đọc bài văn!".

Dù bài văn còn một số lỗi chính tả và câu văn ngây ngô, nhưng chính sự trong sáng và khả năng quan sát tinh tế của cậu bé đã chinh phục trái tim của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, những bài văn như thế này không cần hoa mỹ hay trau chuốt, bởi giá trị nằm ở sự chân thành và niềm vui mà các em tìm thấy khi đặt bút viết. Một bài văn không chỉ phản ánh khả năng quan sát mà còn thể hiện tình cảm trong sáng của cậu bé dành cho người cháu nhỏ.

Cộng đồng mạng đã để lại hàng loạt bình luận rôm rả, vừa hài hước vừa tràn đầy cảm mến:

- Trời ơi, 10-15 sợi tóc mà tả kỹ thế này thì ai mà chịu nổi! Cười đau cả ruột luôn!

- Văn tiểu học đúng là đỉnh cao của sự ngây ngô. Đọc xong muốn quay lại tuổi thơ quá.

- Tưởng tượng chú của cậu bé đọc bài này chắc vừa cười vừa khóc. Láng giềng mà biết chắc lục đục mất thôi!

- Cậu bé này đáng khen lắm, quan sát chi tiết, ý tưởng rõ ràng. Chỉ cần rèn thêm chính tả là bài văn sẽ còn tuyệt hơn!

Bài văn không chỉ mang lại tiếng cười mà còn gợi nhắc về sự đáng yêu, hồn nhiên của trẻ thơ. Trong thế giới của các em, mọi thứ đều được miêu tả một cách chân thành, không toan tính, và chính điều đó đã làm nên sức hút đặc biệt, khiến người lớn không khỏi bồi hồi khi đọc. Có lẽ, cậu bé lớp 2 này đã vô tình tạo nên một "tác phẩm để đời", không chỉ khiến dân mạng cười đứt ruột mà còn làm ấm lòng những ai từng trải qua tuổi thơ với những bài văn ngây ngô tương tự.