Bài văn tả chị gái của học sinh tiểu học gây bão: "Chị rất ghê gớm và đanh đá", còn có hẳn dẫn chứng mới đỉnh

Học sinh tiểu học đúng là "bậc thầy" của sự quan sát tinh tế, biến những chi tiết đời thường thành truyện hài khiến người lớn đọc mà vừa buồn cười vừa giật mình. Mới đây, một bài văn tả chị gái của cậu nhóc tiểu học đã gây bão trên mạng xã hội, với những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng chất lừ đến mức dân tình thi nhau tag bạn bè: "Đọc đi, giống nhà mình quá!".

Qua đôi mắt trong veo của cậu em, cô chị gái hiện lên như một cách hết sức chân thật với dáng người hơi mập, cao hơn em một chút, khuôn mặt dài giống bố, hay soi gương và... cực đanh đá! Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài "khó ưa" ấy là một cô chị siêu lắm drama nhưng cũng cực kỳ thương em, kiểu "ghét của nào trời trao của ấy".

Bài văn tả chị gây sốt

Nguyên văn bài văn "đỉnh cao" của cậu bé:

"Nhà em có hai chị em. Chị tên là Quỳnh Chi. Chị năm nay 10 tuổi, học lớp 5. Ở nhà em gọi chị là chị Nghé. Chị hơi mập và cao hơn em một chút thôi. Chị có khuôn mặt dài giống bố chứ không tròn như mặt mẹ. Chị rất điệu, hay soi gương. Vì sợ béo nên chị hay nhảy và bơi.

Chị rất ghê gớm, đanh đá vì mỗi khi em mượn tẩy của chị, chị lại bảo: 'Tự đi mà kiếm tẩy'. Em mách mẹ, mẹ em nói: 'Sao con không cho mượn tẩy?'. Chị lại cho em mượn luôn. Chị hay bắt nạt em nhưng đối với mẹ, chị lại hiền lành, chắc chị sợ mẹ. Mỗi khi chị đi sinh nhật bạn về, chị lại đem bánh kẹo về cho em. Dù chị ghê gớm cỡ nào, em vẫn yêu chị".

Có thể thấy, cậu nhóc đã mở đầu bài văn bằng "hồ sơ lý lịch" siêu chi tiết: chị 10 tuổi, lớp 5, biệt danh "Nghé", mặt dài giống bố, hay soi gương vì sợ béo nên thích nhảy dây và bơi lội. Sau khi tả rất chi tiết, cậu nhóc bước sang một phần mới, đó chính là phần... "bóc phốt" chị đanh đá, ghê gớm và minh chứng cụ thể là vụ cho mượn tẩy.

Dẫu vậy, sau tất cả, câu chuyện cũng đi đến một chiếc happy-ending khi người chị tuy "ghê gớm" nhưng đi sinh nhật về vẫn biết mang quà cho em. Đó cũng hẳn là lý do mà kết bài, cậu nhóc vẫn viết yêu chị".

Bài văn nhanh chóng bùng nổ trên mạng, nhận về hàng ngàn lượt thả tim và bình luận:

- Cái vụ "Tự đi mà kiếm tẩy" là sao mà quen thế! Chị em nhà này chắc đánh nhau vì cục tẩy suốt ngày.

- Đúng chuẩn chị gái, miệng thì đanh đá, tay thì dúi bánh kẹo. Thương lắm!

- Quả nhiên là trước mẹ, thế lực đáng sợ như chị gái cũng phải hiền thôi.

- Chị em nhà nào cũng giống nhau nhỉ, như chó với mèo luôn.

Chỉ vài dòng chữ trẻ con, cậu nhóc đã vẽ nên bức tranh chị em sống động: có cãi vã, có mách lẻo, có bắt nạt, nhưng cuối cùng vẫn là tình thương không cần nói thành lời. Đọc xong, ai cũng nhớ về tuổi thơ của mình và thầm cảm ơn những "cô chị ghê gớm" đã từng bắt nạt nhưng luôn che chở cho mình. Giáo viên chấm bài chắc chỉ biết lắc đầu cười: "Điểm 10 cho độ thật thà, cộng thêm 1 điểm vì... bóc phốt chị quá chuẩn!".