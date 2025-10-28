Con chuyển từ trường tư sang trường công, bà mẹ TP.HCM thảng thốt: "Vỡ mộng" chỉ sau 1 học kỳ

Chuyển từ trường tư sang trường công là một bước ngoặt không nhỏ với nhiều học sinh và cả phụ huynh. Hai môi trường này khác nhau rõ rệt, từ cách dạy, cách kiểm tra, đến mức độ theo sát của giáo viên. Ở trường tư, thầy cô thường bao quát chặt chẽ, hỗ trợ từng học sinh, phụ huynh cũng được cập nhật liên tục. Còn ở trường công, các em được rèn tính tự lập, chủ động, chịu trách nhiệm với bài vở của mình. Vì thế, không ít cha mẹ khi cho con chuyển trường đã "vỡ mộng" khi nhận ra khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế.

Một bà mẹ ở TP.HCM mới đây chia sẻ câu chuyện của mình khiến nhiều người đồng cảm. Chị kể, con trai năm nay học lớp 6 là một cậu bé vui vẻ, hòa đồng, thích hoạt động, nhưng hơi cẩu thả, làm việc qua loa và thiếu tập trung.

Suốt những năm tiểu học, con học ở trường tư, học bán trú nên gần như mọi việc từ học tập, ăn ngủ, rèn nếp đều do cô giáo phụ trách. Sách vở, bài tập đều để lại trường, điểm kiểm tra toàn 9, 10. Nhìn bảng điểm và lời khen của cô, chị tin rằng con mình tự học tốt.

Ảnh minh hoạ

Thế nhưng khi chuyển sang trường công gần nhà, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Kết quả kiểm tra thường xuyên của con chỉ còn 6, 7 điểm. Chị kể, cảm giác lúc đó như "rơi từ trên cao xuống", vừa thất vọng, vừa hoang mang không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Khi kiểm tra lại vở học, chị mới phát hiện suốt hai tháng đầu năm, con chép bài không đầy đủ, làm bài qua loa, thậm chí có tiết bỏ trống hoàn toàn. Hỏi con, cậu bé chỉ đáp "chép không kịp" rồi thôi. Nhìn lại vở bạn học cùng lớp, chị mới nhận ra sự khác biệt "một trời một vực".

Vì đâu?

Nguyên nhân, theo chị, là do nhiều năm học trong môi trường quá thuận lợi, con quen được "dọn sẵn đường" nên không hình thành thói quen tự học. Bản thân chị cũng chủ quan, nghĩ con giỏi nên chỉ nhắc suông chứ không theo dõi sát. Đến khi vào môi trường công lập, giáo viên không thể kèm từng em, lượng bài nhiều, tốc độ dạy nhanh, con trở nên hụt hơi, mất phương hướng.

Để giúp con lấy lại nhịp học, chị bắt đầu ngồi cùng con mỗi tối, giảng lại bài, hướng dẫn cách ghi chép và làm bài cẩn thận hơn. Có những hôm con học đến hơn 10h30, sáng 6h lại dậy học tiếp. Sau một tuần, kết quả cải thiện rõ, nhưng chị bắt đầu lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của con.

Sau khi bài viết của chị lan truyền, nhiều phụ huynh khác cũng chia sẻ câu chuyện tương tự. Có người cho rằng, việc "sốc" khi từ trường tư sang trường công là điều gần như không tránh khỏi, đặc biệt ở giai đoạn chuyển cấp lớp 6. Nhiều học sinh quen với cách dạy nhẹ nhàng, môi trường ít áp lực, nên khi gặp khối lượng bài vở lớn, kiểm tra đột xuất và cách chấm nghiêm hơn, đều bị "tụt dốc không phanh".

Một số phụ huynh khác cho rằng, lỗi lớn nằm ở sự ngộ nhận của cha mẹ. Nhiều người thấy con điểm cao ở trường tư liền tin con học tốt, trong khi phần lớn bài tập đã được cô hướng dẫn hoặc làm cùng trên lớp. Khi chuyển sang trường công, các em phải tự quản lý việc học, chép bài, ôn bài, làm bài tập, những kỹ năng mà trước đó chưa từng được rèn.

Cũng có ý kiến nhấn mạnh, phụ huynh không nên dồn dập bắt con "chạy bù" ngay lập tức. Mỗi đứa trẻ có một tốc độ thích nghi riêng, quan trọng là giúp con lấy lại hứng thú học tập trước khi nhồi thêm áp lực. Nếu con đang học quá nhiều môn ngoại khóa, cha mẹ nên tạm giảm bớt, tập trung vào nền tảng chính như Toán, Văn, Anh và Khoa học tự nhiên. Khi con đã theo kịp nhịp học, mới tính chuyện mở rộng kỹ năng.

Nhiều cha mẹ cũng chia sẻ kinh nghiệm theo sát con bằng cách xem vở mỗi ngày, đặt quy định về thời gian học: nghỉ rõ ràng, vừa rèn nề nếp, vừa giúp con thấy trách nhiệm với việc học của chính mình.

Từ câu chuyện của người mẹ này, nhiều phụ huynh rút ra bài học: điểm số cao không có nghĩa là năng lực thật, sự "tự học" cũng không thể hình thành nếu chưa được rèn luyện. Chuyển trường đôi khi là cú sốc cần thiết để cả cha mẹ lẫn con hiểu rằng, học tập là một hành trình dài, cần kỷ luật, sự tự giác và đồng hành thật sự, chứ không thể chỉ dựa vào "sự thuận lợi" của môi trường cũ.

Vì sau cùng, không phải trường công hay tư mới quyết định thành công của một đứa trẻ mà là thói quen học tập và khả năng tự lập mà cha mẹ giúp con xây dựng từ hôm nay.