Bài toán “Làm cách nào để 7 + 1 = 6?”: Đáp án không hề khó nhưng vẫn khiến nhiều học sinh giỏi chịu thua

Trong nhịp sống hiện đại, việc giải các câu đố và bài toán tưởng chừng chỉ để giải trí thực ra lại mang đến nhiều lợi ích quan trọng cho não bộ. Đây không chỉ là một hình thức thư giãn thú vị mà còn là cách hiệu quả để rèn luyện tư duy và duy trì sự minh mẫn.

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, việc thường xuyên kích thích não bộ thông qua các hoạt động như giải đố có thể giúp cải thiện trí nhớ, nâng cao khả năng tập trung và tăng cường chức năng nhận thức. Thậm chí, nó còn có tác dụng làm chậm quá trình suy giảm trí tuệ do lão hóa.

Chính vì vậy, các trò chơi trí tuệ, câu đố logic hay những bài toán mẹo luôn thu hút sự quan tâm của cả người trẻ lẫn người lớn tuổi.

Chẳng hạn, hãy thử suy nghĩ về câu hỏi thú vị sau: “Làm cách nào để 7 + 1 = 6?”

Thoạt nghe, đây dường như là một phép tính vô lý. Nhưng nếu thay đổi góc nhìn, bạn sẽ thấy vấn đề trở nên hoàn toàn hợp lý.

Khi biểu diễn phép tính "7 + 1 = 6" sau dưới dạng que diêm, người chơi hãy tìm cách để di chuyển 2 que diêm và biến phép tính thành đúng. Lưu ý, người chơi chỉ được phép di chuyển 2 que diêm giữa các con số, không bẻ gãy, di chuyển hay xếp chồng diêm lên nhau.

Bài toán lúc này không còn phi lý mà lại trở nên đầy thú vị và hợp lý trong ngữ cảnh đặc biệt.

Bạn đã tìm ra đáp án chưa? Nếu rồi, hãy cùng kiểm tra nhé.

Các câu đố mẹo không chỉ là "món ăn tinh thần" dành riêng cho học sinh hay những người yêu thích toán học. Trên thực tế, đây là một hình thức rèn luyện trí não phù hợp với mọi lứa tuổi. Với cách tiếp cận nhẹ nhàng, vui nhộn nhưng vẫn đầy thách thức, các câu đố giúp kích thích tư duy, tăng cường khả năng quan sát và phản xạ nhanh nhạy trong cuộc sống hằng ngày.

Vì thế, thay vì xem những câu hỏi này như những “bài toán khó nhằn”, hãy tiếp cận chúng như một trò chơi trí tuệ thú vị: một cách giải trí lành mạnh, đồng thời giúp bộ não luôn trong trạng thái năng động và linh hoạt.

Giờ thì cùng khởi động tinh thần và khám phá thêm loạt câu đố thú vị dưới đây nhé.

Thử tài trí tuệ với 6 câu đố "tưởng khó mà dễ"

Bạn đã bao giờ thử thách khả năng suy luận và quan sát của mình với những câu đố mẹo chưa? Dưới đây là 6 câu hỏi thú vị, thoạt nghe có vẻ hóc búa, nhưng nếu bạn đủ tinh ý, câu trả lời lại vô cùng đơn giản. Hãy xem bạn có thể giải được bao nhiêu câu trong số này nhé!

1. Cái gì đi khắp nơi mà vẫn chỉ đứng ở một góc?

Đây là câu đố chơi chữ. Thứ "đi khắp nơi" nhưng vẫn "đứng ở một góc" chính là… con tem. Nó được dán ở một góc của bì thư, nhưng cùng lá thư đi đến mọi nơi.

2. Mẹ Mary có bốn người con: April, May và June là ba người đầu. Hỏi tên đứa con thứ tư là gì?

Câu hỏi này đánh lừa bạn bằng cách liệt kê ba cái tên, khiến bạn quên mất thông tin quan trọng ngay từ đầu: "Mẹ Mary". Vì vậy, tên đứa con thứ tư chính là Mary.

3. Cái gì đi lên, đi xuống nhưng vẫn ở nguyên một chỗ?

Câu trả lời là bậc cầu thang. Người ta bước lên hay xuống cầu thang, nhưng bản thân cầu thang vẫn đứng yên một chỗ.

4. Nếu bạn có tôi, bạn sẽ muốn chia sẻ tôi. Nhưng nếu bạn chia sẻ tôi, bạn sẽ không còn tôi nữa. Tôi là gì?

Câu trả lời là bí mật. Khi bạn giữ bí mật, nó là của bạn. Nhưng một khi bạn tiết lộ nó, nó không còn là bí mật nữa.

Hai câu đố tiếp theo dành cho những ai biết tiếng Anh:

5. "I am an odd number. Take away one letter and I become even. What number am I?"

Dịch ra là: “Tôi là một số lẻ. Nếu bỏ đi một chữ cái, tôi trở thành số chẵn. Tôi là số nào?”

Đáp án là seven (số 7). Nếu bỏ chữ cái “s” đầu tiên, còn lại "even" – nghĩa là số chẵn.

6. "I am the first in Earth and the second in heaven. I appear two times in a week, and you can only see me once in a year. What am I?"

Tạm dịch: “Tôi là cái đầu tiên trong Trái đất ('Earth') và cái thứ hai trong thiên đường ('heaven'). Tôi xuất hiện hai lần trong một tuần (‘week’), và chỉ xuất hiện một lần trong một năm ('year'). Tôi là gì?”

Đáp án là chữ E. Chữ cái này hội tụ đầy đủ tất cả các đặc điểm vừa nêu.

Bạn đã giải đúng bao nhiêu câu? Những câu đố đơn giản nhưng đánh lừa tư duy này không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn là cách rèn luyện trí não rất hiệu quả.

(Tổng hợp)