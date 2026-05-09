Bài toán gây tranh cãi: Ai là người cao nhất trong nhóm bạn 4 người?

Bài toán khiến dân mạng tranh cãi "nảy lửa" là câu đố về nhóm bạn 4 người, gồm: Hạnh, Linh, Cường và Khánh.

Thoạt nhìn, việc tìm ra người cao nhất tưởng như chỉ là bài toán so sánh cấp một, nhưng khi bắt tay vào sắp xếp, người giải sẽ nhanh chóng rơi vào một "mê cung" không có lối thoát.

Dữ kiện cho biết: Linh cao hơn Hạnh, Hạnh cao hơn Cường, Cường cao hơn Khánh, nhưng bất ngờ thay Khánh lại được khẳng định là cao hơn Linh. Sự chồng chéo này tạo nên một vòng tròn khép kín khiến việc tìm ra một cái tên duy nhất đứng đầu bảng xếp hạng trở thành một thử thách trí tuệ thực sự.

Theo bạn, ai mới là người cao nhất?

Thay vì đi tìm một đáp án con số khô khan, cư dân mạng lại đang hào hứng đưa ra những giải thích đầy tính sáng tạo để "hợp thức hóa" logic này. Có người cho rằng đây là phép thử về tư duy không gian, nơi các nhân vật có thể đang đứng ở những vị trí cao thấp khác nhau trên một địa hình dốc. Một số khác lại nhận định đây là bài toán đố mẹo nhằm rèn luyện khả năng quan sát tổng thể và phát hiện các điểm nghịch lý trong cuộc sống.

Chính sự lắt léo mang tính "đánh đố" này biến một câu hỏi so sánh bình thường trở thành chủ đề bàn tán rôm rả, chứng minh rằng đôi khi những điều tưởng chừng vô lý lại là khởi nguồn cho những cuộc tranh luận thú vị nhất.

Liệu bạn có đủ tỉnh táo để tìm ra "kẽ hở" trong ma trận logic này hay có một cách giải thích nào thuyết phục hơn cho thứ tự chiều cao của nhóm bạn trên không?

