Bài thơ 'nằm lòng' của hàng triệu học sinh tiểu học năm xưa, bạn còn nhớ?

Trong chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học, nhiều thế hệ học sinh từng thuộc nằm lòng những vần thơ mộc mạc, giàu cảm xúc về tình thầy trò. Một trong những bài thơ được đưa vào sách giáo khoa nhiều năm qua khắc họa hình ảnh người cô giáo với nụ cười hiền, giọng giảng ấm áp và những trang vở thơm mùi giấy mới – gắn với ký ức đến trường buổi sớm của trẻ nhỏ.

Bài thơ có nhịp điệu ngắn gọn, dễ thuộc, miêu tả những chi tiết rất đời thường: học sinh chào cô mỗi sáng, cô dạy tập viết, gió mang hương hoa vào lớp, nắng ghé qua cửa sổ… Nhưng qua đó, tình cảm kính yêu với người giáo viên hiện lên chân thành, trong trẻo. Những “điểm mười” không chỉ là con số đánh giá mà còn là sự động viên, khích lệ đầu đời đối với các em học trò.

Mời độc giả đoán tên bài thơ quen thuộc về cô giáo, ai là tác giả?

Tác phẩm này đã xuất hiện trong một cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt dành cho học sinh lớp đầu cấp tiểu học, được nhiều giáo viên lựa chọn để dạy học thuộc lòng. Ngôn ngữ giản dị, hình ảnh gần gũi là yếu tố giúp bài thơ trở thành một phần ký ức tuổi thơ của không ít người.

Bạn đọc hãy thử đoán:

Tên bài thơ là gì?

Ai là tác giả của bài thơ?

Hãy chia sẻ đáp án và kỷ niệm của bạn với bài thơ này phía dưới bình luận!