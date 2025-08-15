Khi xã hội ngày càng phát triển, chiếc điện thoại càng trở thành vật bất ly thân của con người. Với nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi, họ ví rằng "rời xa điện thoại chỉ vài phút thôi là cũng có thể trở thành người tối cổ".

Từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ, chiếc điện thoại luôn ở bên chúng ta, phục vụ từ nhu cầu học tập, làm việc, giải trí đến giao tiếp. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy là những thói quen sử dụng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là vóc dáng. Hội chứng cổ rùa là một trong số đó.

Mới đây, một bài tập khắc phục tình trạng hội chứng cổ rùa của một bác sĩ phục hồi chức năng người Hàn được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Theo các chia sẻ thì cụ thể, bài tập này sẽ khắc phục tình trạng vai co, lưng gù do sử dụng điện thoại thông minh và máy tính quá nhiều.

Theo như video chia sẻ thì chỉ cần đặt foam roller (một con lăn hình trụ, thường được làm từ xốp cứng hoặc nhựa tổng hợp, được dùng trong các bài tập tự massage) theo chiều dọc dọc theo cột sống, nằm thoải mái sao cho phần ngay dưới xương chẩm nằm phía sau đầu (cơ dưới chẩm) chạm vào phần trên của foam roller. Sau đó, áp sát lưng và thắt lưng vào foam roller hết mức có thể, đồng thời duỗi thẳng tay và xoay.

Lưu ý: Hãy cố gắng để lưng và thắt lưng không bị nhấc lên quá nhiều. Nằm thẳng như trong hình bên dưới cũng sẽ rất hữu ích.

- Nếu bạn cúi đầu xuống 15 độ, tải trọng lên cổ của bạn sẽ tăng lên 12kg và góc càng lớn thì sự căng thẳng trên cổ càng tăng. - Các triệu chứng chính bao gồm đau cổ và vai, nhức đầu, mỏi mắt và hiếm khi mất ngủ. - Điều trị bao gồm dùng thuốc, kéo giãn, các bài tập tăng cường cơ bắp, liệu pháp thủ công... - Giảm sử dụng điện thoại thông minh, duy trì tư thế thích hợp và kéo giãn ở giữa để ngăn chặn.

Hội chứng cổ rùa và những tác hại tiềm ẩn

Hội chứng cổ rùa, hay còn gọi là Text Neck Syndrome, là một tình trạng y khoa xảy ra khi chúng ta cúi đầu về phía trước để sử dụng điện thoại trong thời gian dài. Tư thế này khiến phần đầu và cổ chịu một áp lực lớn.

Thông thường, đầu người trưởng thành nặng khoảng 4.5-5.5 kg. Khi chúng ta cúi đầu xuống, trọng lượng này có thể tăng lên gấp nhiều lần, gây ra áp lực lên cột sống cổ. Cụ thể:

- Cúi đầu 15 độ, cột sống cổ chịu áp lực khoảng 12kg.

- Cúi đầu 30 độ, áp lực tăng lên khoảng 18kg.

- Cúi đầu 45 độ, áp lực lên tới 22kg.

- Cúi đầu 60 độ, áp lực có thể lên đến 27kg.

Hậu quả của việc này là:

Đau mỏi cổ và vai gáy: Đây là triệu chứng phổ biến nhất. Ban đầu là những cơn đau nhẹ, sau đó có thể trở thành đau mãn tính.

Đau đầu và chóng mặt: Áp lực lên cột sống cổ có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh, gây ra các cơn đau đầu và cảm giác chóng mặt.

Thoái hóa đốt sống cổ sớm: Tư thế sai kéo dài làm tăng tốc quá trình thoái hóa tự nhiên của cột sống, dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn.

Biến dạng cột sống: Nếu không được điều chỉnh kịp thời, cột sống cổ có thể bị biến dạng, cong bất thường.

Đánh giá các mức độ của hội chứng cổ rùa bằng bài test tư thế dựa tường

Đánh giá mức độ hội chứng cổ rùa (Forward Head Posture - FHP) là bước quan trọng để xác định tình trạng nhẹ hay nặng, từ đó xây dựng kế hoạch can thiệp phù hợp như điều chỉnh tư thế, luyện tập phục hồi, hoặc điều trị vật lý trị liệu. Hiện nay, việc đánh giá thường dựa trên các phương pháp phổ biến, kết hợp giữa quan sát lâm sàng và kỹ thuật cận lâm sàng.

Cách làm:

- Đứng thẳng, lưng dựa sát tường, gót chân cách tường khoảng 5–10 cm.

- Mông, vai, và lưng trên phải chạm tường tự nhiên.

- Quan sát đầu và gáy có chạm tường không.

Đánh giá:

- Bình thường: Đầu chạm tường mà không cần rướn.

- Cổ rùa nhẹ: Đầu hơi nghiêng mới chạm được.

- Cổ rùa trung bình/nặng: Đầu cách tường rõ rệt (>5cm), cổ phải rướn mạnh mới chạm.

Để phòng tránh và giảm thiểu các tác hại này, hãy chú ý đến tư thế sử dụng điện thoại. Hãy giữ điện thoại ngang tầm mắt, thẳng lưng và thư giãn vai. Bên cạnh đó, nên hạn chế thời gian sử dụng điện thoại liên tục và thường xuyên vận động, tập thể dục cho vùng cổ và vai gáy.