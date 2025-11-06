Làm gương cho con về sự hiếu thảo

Cha mẹ chính là tấm gương để trẻ noi theo vậy nên giáo dục gia đình là nền tảng quan trọng hình thành tính cách, hành vi của con cái. Theo nhà tâm lý học người Mỹ Albert Bandura, trẻ có xu hướng học tập thông qua quan sát và bắt chước hành vi của người chúng ngưỡng mộ, có quan hệ gần gũi. Từ đó, chúng ghi nhớ, tái tạo và có động lực để thực hiện hành động tương tự.

Muốn con cái hiếu thảo với cha mẹ khi về già, trước tiên phụ huynh cũng cần thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm với người thân và các con. Điều này tạo ra bầu không khí ấm áp trong gia đình, các thành viên luôn cảm nhận được sự gắn kết, sẻ chia.

Một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà mà bố mẹ thường xuyên gọi điện hỏi thăm ông bà, cùng nhau nấu ăn, trò chuyện sẽ tự nhiên hình thành thói quen. Khi lớn lên, chúng cũng sẽ gọi về nhà mỗi tối, về thăm cha mẹ không cần nhắc nhở. Trên thực tế, sự hiếu thảo không phải chỉ thể hiện qua lời nói, mà là hành động lặp đi lặp lại. Khi cha mẹ làm gương mỗi ngày, con cái không chỉ học được cách yêu thương mà còn hiểu được giá trị của tình thân, thứ tài sản không tiền bạc nào mua được.

Luôn tôn trọng sự lựa chọn của con

Nhiều phụ huynh luôn mong muốn con cái có thể nối nghiệp gia đình, hoặc hoàn thành mong muốn dang dở chưa thực hiện được của họ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rằng tương lai các con không phải chương tiếp theo của cuộc đời bố mẹ.

Mỗi người đều có con đường của riêng mình, dù gập ghềnh hay bằng phẳng thì vẫn là một phần cần thiết cho sự trưởng thành. Khi con luôn được bố mẹ tin tưởng, ủng hộ, những gì họ đáp lại trong tương lai chắc chắn sẽ là sự chân thành và quan tâm.

Một cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ câu chuyện về người hàng xóm họ Chu, có con trai sống gần nhà. Giữa hai cha con họ đã xảy ra mâu thuẫn từ nhiều năm. Nguyên nhân là do ông Chu muốn con theo học ngành kinh tế, trong khi con trai muốn trở thành kiến trúc sư.

Cuối cùng, con trai nhượng bộ lựa chọn ngành theo ý bố. Thế nhưng vì không được làm công việc yêu thích nên anh luôn tỏ ra bất mãn, không muốn sống chung với ông Chu. Khi người đàn ông lâm bệnh nặng, con trai cũng chỉ lặng lẽ vào viện chăm sóc nhưng không nói chuyện với bố câu nào. Không khí trong phòng bệnh lạnh lẽo khiến ông Chu chỉ biết thở dài, trò chuyện với bệnh nhân giường bên.

Ngược lại với câu chuyện của người phụ nữ họ Lý sống cùng khu. Cô Lý luôn khuyến khích con gái mình làm theo những gì bản thân muốn. Từ việc kết hôn, công việc đến nơi ở, cô Lý chi đưa ra lời khuyên, không ép buộc con làm theo. Mặc dù con gái sống xa, cô vẫn trò chuyện video với mẹ hàng ngày và đưa các cháu về thăm gia đình vào ngày nghỉ.

Duy trì sự độc lập về tài chính

Tiền bạc không bao giờ là mục tiêu của mối quan hệ gia đình nhưng lại là nền tảng quyết định chất lượng cuộc sống của tất cả các thành viên. Khi người trung niên cao tuổi có thể độc lập tài chính ở mức độ vừa phải, không trở thành gánh nặng cho con cháu, tâm lý của họ cũng thoải mái và bầu không khí gia đình dễ chịu hơn.

Sau khi nghỉ hưu, ông Vương (Trung Quốc) vẫn làm những công việc lặt vặt và có tiền tiết kiệm, đóng bảo hiểm y tế. Ông cho rằng việc tự chủ tài chính không chỉ cho bản thân nhiều lựa chọn hơn khi về già, mà chính các con cũng “dễ thở” hơn khi tập trung cho gia đình nhỏ của chúng.

“Tôi từng chứng kiến những người bạn lệ thuộc tiền chu cấp mỗi tháng của các con. Việc này không sai nhưng không thoải mái. Trong trường hợp con có vấn đề tài chính phát sinh, tiền gửi cho bố mẹ có thể chậm trễ hơn, thậm chí bị bỏ qua. Chắc chắn lúc đó sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn gia đình. Vậy nên có tiền phòng thân, có sức khoẻ để lo cho chính mình vẫn nên là ưu tiên”, ông Vương nói.

Mỗi khi các con về thăm, ông Vương luôn chào đón và tặng cho cháu trai một món quà nhỏ. Ông mong muốn con cái hiếu thảo với mình vì tình yêu thương, có thể vui vẻ mỗi khi trở về nhà không phải vì bất kỳ áp lực ràng buộc nào.