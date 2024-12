Variety mới đây đã đăng tải danh sách 15 ca khúc tồi tệ nhất năm 2024. Trong đó, những người yêu nhạc K-Pop vô cùng bàng hoàng khi ca khúc New Woman của Lisa - thành viên nhóm nhạc BLACKPINK - kết hợp cùng Rosalía cũng có mặt trong danh sách này.

Tờ báo này cho rằng cả hai nữ nghệ sĩ đều là những "bậc thầy" trong việc khuếch đại âm nhạc và có thể xuất sắc theo cách riêng của mình nhờ tính thẩm mỹ độc đáo cùng phong cách âm nhạc khác biệt. Tuy nhiên, khi kết hợp với nhau, Lisa và nữ ca sĩ người Tây Ban Nha lại thất bại trong việc mang tới một ca khúc hay cho khán giả thưởng thức.

"New Woman là một sự hợp tác nghe có vẻ tuyệt vời về mặt lý thuyết nhưng lại thất bại trên thực tế", Variety nhận xét, "Lisa tuyên bố rằng cô ấy đã đặt chân vào một con đường thử nghiệm táo bạo, đó cũng là lý do có tiêu đề của ca khúc như vậy. Nhịp điệu lạc quan dừng lại đột ngột và chuyển sang giai điệu hoàn toàn mới. Phần mở đầu của Rosalía có vẻ rời rạc và không có sự kết nối nào với Lisa".

Ở thời điểm ra mắt, ca khúc của nữ thần tượng người Thái Lan đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng cô vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của BLACKPINK, trong khi đó những người hâm mộ lại hết mực bảo vệ và ủng hộ thần tượng.

(Ảnh: LLOUD)

Danh sách 15 ca khúc tồi tệ nhất năm 2024 do Variety bình chọn như sau:

1. Woman's World - Katy Perry

2. Think U the Shit (Fart) - Ice Spice

3. Big Foot - Nicki Minaj

4. Karma - Jojo Siwa

5. I Luv It - Camila Cabello

6. Facts - Tom MacDonald

7. Carnival - Kanye West

8. Now or Never - Pitbull

9. I Don't Wanna Wait - David Guetta

10. New to Country - Bailey Zimmerman

11. Down the Drain - Julia Fox

12. New Woman - Lisa

13. Spicy Margarita - Jason Derulo

14. Kiss My Boots - Brian Kelley

15. Been like this - Meghan Trainor