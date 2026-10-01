Bài đăng này có lẽ đang khiến các bậc cha mẹ lo sốt vó!

Những ngày qua, hội nhóm mang tên "Con ghét bố mẹ" trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi lượng thành viên tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Ban đầu, sự tò mò và lo lắng đã thôi thúc hàng nghìn phụ huynh tìm cách thâm nhập vào nhóm để đọc những dòng tâm sự, dò xét xem con em mình có mặt trong đó hay không. Thế nhưng, thay vì giữ tâm thế của một người quan sát để tìm hiểu tâm lý lứa tuổi, làn sóng phẫn nộ từ người lớn nhanh chóng bùng nổ. Hàng loạt bài đăng giáo huấn, trách mắng, nhắc nhở công ơn sinh thành và quy chụp con trẻ "vô ơn" xuất hiện dày đặc, biến một nơi vốn dành cho việc trút bỏ ấm ức trở thành phiên bản mở rộng của những trận "đòn roi tinh thần".

Mới đây, một dòng trạng thái ngắn ngủi xuất hiện trong nhóm đã khiến nhiều phụ huynh giật mình: "Bọn con chuyển nhà rồi, các cô chú bác cứ ở đây giao lưu vui vẻ đi ạ".

Một câu nói mang sắc thái châm biếm, nhẹ tênh nhưng lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự sốt sắng của các bậc phụ huynh. Đằng sau sự bông đùa ấy là một sự thật khiến bất kỳ người làm cha, làm mẹ nào cũng phải giật mình: cánh cửa bước vào thế giới nội tâm của con cái đã chính thức sập lại ngay trước mắt người lớn.

Bài đăng đang gây chú ý trong nhóm Con ghét bố mẹ

Ảo tưởng kiểm soát và sự can thiệp sai cách

Khi phát hiện con cái tham gia một hội nhóm mang cái tên tiêu cực, phản xạ tự nhiên của đa phần phụ huynh là hoảng sợ, tổn thương và tìm cách dập tắt. Việc ùa vào nhóm để giảng giải đạo lý, chê trách những lời lẽ bồng bột thực chất bắt nguồn từ nỗi bất an muốn lập lại trật tự và kiểm soát hành vi của con. Tuy nhiên, hành động mang tính răn đe này lại hoàn toàn lệch pha với bản chất tâm lý của trẻ vị thành niên.

Trong mắt con trẻ, hội nhóm này là một "vùng trú ẩn" hiếm hoi nơi chúng được cởi bỏ lớp vỏ bọc ngoan ngoãn để bộc lộ những uất ức dồn nén, những áp lực vô hình từ kỳ vọng và sự kiểm soát ngột ngạt ở đời thực.

Khi người lớn ùa vào với vị thế của người phán xét, góc trú ẩn ấy lập tức bị xâm phạm. Đứa trẻ không nhìn thấy ở đó sự thấu hiểu hay mong muốn đối thoại, mà chỉ thấy sự truy đuổi không dứt của quyền uy gia đình. Một khi cảm giác an toàn biến mất, phản xạ tự vệ tất yếu của trẻ không phải là ăn năn, hối lỗi mà là rút lui để tự bảo vệ mình.

Cái giá của sự phán xét: Đánh mất cơ hội kết nối quý giá

Điều đáng tiếc nhất trong toàn bộ vụ việc không nằm ở cái tên nhóm hay những lời lẽ non nớt, mà nằm ở chỗ cha mẹ đã tự tay ném đi cơ hội hiếm hoi để thực sự hiểu con mình. Lẽ ra, sự tồn tại của diễn đàn này nên được xem như một tín hiệu cảnh báo sớm, một tấm gương phản chiếu những tổn thương mà con chưa bao giờ dám nói trực tiếp trên mâm cơm hay trong căn phòng kín.

Đó là cơ hội để người lớn tự soi lại phương pháp giáo dục của bản thân, tự hỏi vì sao con lại chọn cách tâm sự với người lạ thay vì chia sẻ với đấng sinh thành.

Thế nhưng, sự nóng vội và tự ái của người lớn đã biến một cơ hội đối thoại tiềm năng thành một cuộc đối đầu không hồi kết. Việc dùng đạo lý để áp chế những cảm xúc tiêu cực chỉ khiến hố sâu ngăn cách giữa hai thế hệ thêm rộng ra. Trẻ không hề thay đổi suy nghĩ sau những lời răn dạy; chúng chỉ đơn giản là nhận ra rằng ngay cả trên không gian mạng, tiếng nói của mình cũng không được tôn trọng và lắng nghe.

Khi con "chuyển nhà" vào những ngõ tối sâu hơn

Thông điệp "chuyển nhà" không đơn thuần là việc rời bỏ một nhóm Facebook, mà là lời tuyên bố rút lui hoàn toàn của con trẻ khỏi tầm mắt của cha mẹ. Khi một diễn đàn công khai bị người lớn "chiếm đóng", lũ trẻ sẽ không biến mất, mà sẽ tìm đến những ngóc ngách kín đáo hơn, những tài khoản ảo không dấu vết hay các hội nhóm riêng tư với tầng tầng lớp lớp bảo mật.

Đó mới là lúc sự nguy hiểm thực sự bắt đầu. Khi trẻ thu mình vào những không gian bí mật hơn, phụ huynh sẽ hoàn toàn mất dấu vết cảm xúc của con. Những tổn thương, bế tắc tâm lý không được tháo gỡ sẽ tiếp tục âm ỉ tích tụ mà không có bất kỳ sự can thiệp hay định hướng kịp thời nào từ gia đình.

Phụ huynh có thể giành phần thắng trong cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội bằng những lý lẽ về công ơn sinh thành, nhưng cái giá phải trả lại là sự mất kết nối hoàn toàn với chính đứa con của mình.

Để kéo con trở về, người lớn không thể tiếp tục dùng quyền lực hay sự áp đặt. Điều duy nhất có thể mở lại cánh cửa phòng của một đứa trẻ đang tổn thương là sự hạ mình để lắng nghe, chấp nhận những bất toàn của con và tạo ra một bầu không khí đủ an toàn để con biết rằng: ở nhà, tiếng nói của con luôn có giá trị.