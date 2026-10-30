Bài đăng của một cô giáo khiến cư dân mạng bất bình: Muốn con cái ngoan ngoãn nhưng hở chút là quy chụp "bất hiếu"?

Mạng xã hội gần đây nổ ra cuộc tranh luận rôm rả quanh bài đăng của một người mẹ, đồng thời được biết đến là một cô giáo, chia sẻ quan điểm răn dạy con cái trước trào lưu mê thần tượng của giới trẻ. Nỗi sốt ruột của người làm cha mẹ khi thấy con dồn quá nhiều tâm trí, tiền bạc cho người nổi tiếng vốn không hiếm gặp. Thế nhưng, thay vì nhận được sự đồng tình, bài viết này lại đang nhận về cả "cơn mưa" gạch đá cùng vô số bình luận phản đối từ cư dân mạng.

Khi sở thích tuổi học trò bỗng dưng biến thành "tội bất hiếu"

Mở đầu bài viết, người mẹ không giấu nổi sự bức xúc khi thấy nhiều đứa trẻ sẵn sàng thức đêm thức hôm "cày view", gom góp từng đồng tiết kiệm để mua quà cho thần tượng xa lạ, trong khi chưa từng nấu cho bố mẹ một bữa cơm hay tạo bất ngờ nào cho gia đình. Đỉnh điểm của tranh cãi là khi cô khẳng định: việc coi thần tượng là "nhất" trong khi bố mẹ vất vả nuôi lớn thì coi như điều hiển nhiên chính là "lệch lạc về tư tưởng và bất hiếu về hành động".

Dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự không đồng tình với cách quy kết này. Ai từng trải qua lứa tuổi ẩm ương đều hiểu, chuyện thần tượng một ca sĩ hay diễn viên là giai đoạn tâm lý rất đỗi tự nhiên. Trẻ tìm thấy ở đó niềm vui, sự đồng điệu và cả sự kết nối với bạn bè cùng trang lứa.

Nội dung bài đăng gây tranh cãi

Nếu con mải đu idol mà bỏ bê việc nhà hay lơ là học hành, đó rõ ràng là câu chuyện thiếu hụt kỹ năng quản lý thời gian và chưa biết cân đối tài chính. Việc người lớn vội vàng gán cho con cái mác "bất hiếu", "lệch chuẩn đạo đức" bị nhận xét là quá nặng nề và mang tính áp đặt. Cách dùng từ đao to búa lớn này không những chẳng làm đứa trẻ tâm phục khẩu phục, mà chỉ khiến chúng co cụm lại, ngày càng ngại tâm sự với bố mẹ hơn.

Cư dân mạng bức xúc trước kiểu nuôi dạy "kể công", bắt con mang nợ

Một điểm nữa khiến bài viết nhận bão phẫn nộ chính là sự mâu thuẫn trong lời nói của người mẹ. Ở cuối bài, cô nhấn mạnh "cha mẹ cho con tình yêu thương không điều kiện". Thế nhưng ngay phía trên, cô lại liệt kê rành rọt từng nỗi nhọc nhằn như: mang nặng đẻ đau, thức khuya dậy sớm làm lụng, lo từng miếng ăn cái áo... để rồi so đo việc con chưa biết nấu cơm hay tạo bất ngờ cho mình.

Nhiều người chỉ ra rằng, đây chính là mô thức nuôi dạy "tạo mặc cảm tội lỗi" từng khiến không ít thế hệ con cái cảm thấy ngột ngạt. Chăm sóc và nuôi dưỡng con cái là thiên chức, là trách nhiệm tự nguyện của cha mẹ khi quyết định đưa con đến thế giới này.

Tình yêu thương vô điều kiện không thể đi kèm một cuốn sổ ghi nợ cảm xúc, nơi từng bát cơm, tấm áo đều được đem ra cân đo để đòi hỏi đứa trẻ phải đền đáp bằng sự phục tùng tuyệt đối. Sự gắn kết ruột thịt phải đến từ cảm giác ấm áp và tin cậy, chứ không thể xây dựng trên nỗi sợ bị coi là "vô ơn".

Muốn con biết nghĩ cho bố mẹ, người lớn phải dạy chứ không thể "đòi"

Màn tự hỏi rồi tự khẳng định đầy hờn dỗi của người mẹ: "Có bao giờ tự tay nấu cho bố mẹ được bữa cơm... chưa? Chưa!" cũng khiến dân tình tranh cãi gay gắt.

Không ít bình luận thẳng thắn đặt câu hỏi ngược lại: Đứa trẻ không biết nấu ăn, không biết quan tâm, liệu có một phần trách nhiệm từ chính gia đình? Một đứa trẻ lớn lên không thể tự nhiên có sẵn sự tinh tế hay chu toàn mọi việc nếu chưa từng được chỉ bảo. Muốn con biết nấu cơm, bố mẹ cần kiên nhẫn kéo con vào bếp cùng làm. Muốn con thấu hiểu sự vất vả của người lớn, gia đình cần những buổi trò chuyện gần gũi, lắng nghe thay vì đợi con mắc lỗi rồi dằn hắt, so bì với người ngoài.

Việc uốn nắn con cái trước những trào lưu độc hại là điều đúng đắn mà bất kỳ phụ huynh nào cũng cần làm. Thế nhưng, giữa việc định hướng và trút giận tâm lý luôn có một ranh giới rất mong manh. Muốn con hiểu chuyện, bài học trước hết phải xuất phát từ sự thấu hiểu và tôn trọng cảm xúc của con, chứ không thể chỉ là những lời phán xét đạo đức một chiều.