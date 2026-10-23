MXH lại ngán ngẩm trước một bài đăng "tố" Ban phụ huynh: Chừng nào còn "lỗ hổng" này thì cãi nhau đến khi con tốt nghiệp!

Cứ mỗi dịp đầu năm học hay sau các kỳ sinh hoạt tập thể, câu chuyện thu chi quỹ hội phụ huynh lại trở thành đề tài thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Mới đây, một bài viết của một phụ huynh Hà Nội, kể về những tranh cãi trong nhóm phụ huynh về vấn đề thu chi quỹ đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Không chỉ là câu chuyện con số vài triệu đồng quỹ lớp mỗi năm, sự việc còn đặt ra nhiều trăn trở về cách chúng ta lắng nghe, thấu hiểu và ứng xử với những ý kiến phản biện trong môi trường học đường.

Mong muốn chính đáng về sự minh bạch và giản lược

Theo nội dung các đoạn trao đổi được chia sẻ, một phụ huynh trong lớp đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm đóng góp với Ban đại diện cha mẹ học sinh (BPH). Vị phụ huynh này mong muốn được tiếp cận bảng kê thu chi chi tiết của năm học trước, bởi trong các buổi họp trực tiếp, thông tin thường được thông báo nhanh gọn và khó có thể ghi nhớ hết.

Bên cạnh đó, phụ huynh này cũng đề xuất tinh giản các hoạt động mang tính phong trào hoặc chi tiêu tốn kém. Theo lập luận được đưa ra, với môi trường trường công lập – nơi có nhiều gia đình lao động với điều kiện kinh tế còn eo hẹp, việc đóng gần 3 triệu đồng tiền quỹ mỗi năm và phát sinh thêm các khoản liên hoan nhà hàng, xem phim, quà cáp vào các dịp lễ tết là một gánh nặng không nhỏ. Đề xuất hướng đến việc tổ chức liên hoan tiết kiệm ngay tại lớp và hướng dẫn các con tự tay làm quà tặng ý nghĩa cho bà, cho mẹ, thay vì các khoản chi tốn kém từ nguồn tiền đóng góp chung.

Những tin nhắn gây tranh cãi giữa các phụ huynh

Xét ở góc độ thực tế và quy định hiện hành, yêu cầu được tiếp cận văn bản thu chi công khai của phụ huynh là hoàn toàn chính đáng. Về bản chất, quỹ phụ huynh hình thành từ sự đóng góp tự nguyện nhằm phục vụ các hoạt động thiết thực của học sinh. Việc minh bạch thu chi từng đồng không chỉ là trách nhiệm của người đại diện quản lý, mà còn là nền tảng để xây dựng lòng tin giữa các phụ huynh với nhau.

Lỗ hổng trong văn hóa lắng nghe và phản biện

Thế nhưng, thay vì nhận được một bản sao kê rõ ràng hay một cuộc đối thoại trên tinh thần thiện chí, ý kiến đóng góp này lại vấp phải phản ứng thiếu đồng thuận. Một số phụ huynh lập tức cho rằng việc nêu ý kiến là "phức tạp", "lắm chuyện", gây ảnh hưởng đến tập thể. Thậm chí, nhiều phản hồi mang tính công kích cá nhân như chê trách "trí nhớ kém thì phải mang giấy bút đi ghi", hay sử dụng sức ép tâm lý bằng lập luận cho rằng việc lên tiếng phản đối sẽ "làm gương xấu", "làm con xấu hổ".

Cách phản ứng mang tâm lý đám đông này vô tình dập tắt tinh thần xây dựng. Trong một nhóm trao đổi, việc bất đồng ý kiến là điều khó tránh, nhưng khi một người nêu câu hỏi hợp lý lại bị dán nhãn là kẻ gây rối hay cá biệt, điều đó phản ánh một lỗ hổng lớn trong văn hóa đối thoại. Khi tiếng nói trong phạm vi lớp học bị chối bỏ bằng sự công kích, việc phụ huynh cảm thấy bức xúc và mang câu chuyện lên mạng xã hội để giãi bày là hệ quả khó tránh khỏi.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Khoảng lặng giữa không gian mạng và môi trường giáo dục

Ở chiều ngược lại, việc đưa những bất đồng nội bộ lên mạng xã hội cũng để lại những khoảng lặng đáng suy ngẫm. Dù việc lên tiếng là để giải tỏa bức xúc khi bị tập thể cô lập, sự lan truyền nhanh chóng của các nền tảng trực tuyến dễ khiến mâu thuẫn vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi câu chuyện trở thành tâm điểm bàn tán, điều khiến nhiều người trăn trở nhất chính là tâm lý của các em học sinh khi đến lớp hàng ngày.

Bản chất của các hội nhóm phụ huynh là chiếc cầu nối gắn kết gia đình và nhà trường, nơi đồng hành vì sự phát triển toàn diện của con trẻ. Mục tiêu đó chỉ trọn vẹn khi có sự thấu cảm: người có điều kiện kinh tế khá giả biết chia sẻ, lắng nghe hoàn cảnh của các gia đình khó khăn hơn; và tập thể biết trân trọng những lời góp ý thẳng thắn.

Mỗi hành xử của người lớn hôm nay đều là bài học trực quan cho con trẻ ngày mai. Thay vì dùng định kiến hay sự áp đảo của số đông để gạt bỏ ý kiến trái chiều, một sự minh bạch kịp thời và thái độ lắng nghe văn minh sẽ là cách tốt nhất để xây dựng một môi trường giáo dục thực sự nhân văn.