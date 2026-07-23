Bài đăng chỉ tồn tại hơn 3 tiếng rồi bị xóa về Anh trai vượt ngàn chông gai nhưng đủ khiến cộng đồng fan "dậy sóng"

Trước thềm Công diễn 3 Anh trai vượt ngàn chồng gai 2026, một bài đăng của một fanpage - đơn vị được giới thiệu là đối tác truyền thông của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi. Nguyên nhân đến từ việc fanpage này đăng tải nội dung dự đoán một Anh tài bị loại dựa trên "rumor", đồng thời sử dụng những câu chữ được cho là dễ làm bùng nổ tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ.

Fanpage này viết: "Dế Thị sẽ bị chúng sanh 'sấy cực mạnh, vắt cực khô' nếu anh Bơ của tui bị loại đúng như rumor ở tập 4 sắp tới đây...". Bài đăng tiếp tục nhấn mạnh rằng căng thẳng sẽ còn leo thang nếu nhân vật này không có cơ hội quay trở lại ở các công sau, đồng thời gọi đây là một "góc tiên tri". Điều khiến nhiều khán giả phản ứng là bài viết được xây dựng hoàn toàn trên một tin đồn chưa được xác thực, nhưng cách diễn đạt lại mang tính khẳng định và dễ tạo thêm tranh cãi giữa các fandom.

Khán giả chỉ trích bài đăng từ mối đối tác của chương trình (Ảnh: Cap màn hình).

Việc trang page này bàn tán về việc 14 Casper có thể bị loại càng làm cho cộng đồng fan tranh cãi.

Ngay sau đó, trên Threads, nhiều tài khoản bày tỏ sự thất vọng. Một bài đăng thu hút sự chú ý cho rằng chỉ trong thời gian ngắn, cộng đồng fan liên tục phải đối mặt với những tranh cãi xuất phát từ chính hoạt động truyền thông thay vì tập trung vào chương trình. Chủ bài viết nhận định việc các đối tác truyền thông liên tục đưa ra những nội dung dễ gây chia rẽ có thể ảnh hưởng tới hình ảnh mà chương trình đã xây dựng suốt thời gian qua. Người này cũng cho biết bài đăng đã được xóa sau hơn 3 tiếng xuất hiện, khi ghi nhận khoảng 1.100 lượt tương tác.

Đây không phải lần đầu các đối tác truyền thông của chương trình trở thành chủ đề bàn luận. Trước đó cũng từng có nhiều bài đăng bị cho là mang tính "cà khịa", gợi mở kết quả hoặc khơi mào tranh cãi giữa các fandom. Vì vậy, không ít khán giả đặt câu hỏi: Vai trò của một đối tác truyền thông là góp phần lan tỏa sức hút của chương trình hay vô tình đẩy những cuộc tranh cãi đi xa hơn? Trong khi một bộ phận cho rằng đây chỉ là cách tạo tương tác trên mạng xã hội, nhiều ý kiến khác lại nhận định việc khai thác các tin đồn chưa được kiểm chứng có thể khiến bầu không khí của chương trình trở nên căng thẳng không cần thiết.

Anh trai vượt ngàn chồng gai 2026 trở lại vướng nhiều tranh luận từ khán giả. (Ảnh: BTC)

Không ít khán giả cũng bày tỏ sự lo ngại khi cho rằng những tranh cãi liên tiếp trên mạng xã hội có thể vô tình tạo thêm áp lực cho các Anh tài - những người vẫn đang dành phần lớn thời gian để tập luyện và chuẩn bị cho các Công diễn. Theo ý kiến của một bộ phận người xem, việc khán giả bàn luận, đưa ra dự đoán hay tranh cãi về diễn biến chương trình là điều khó tránh khỏi ở một show thực tế. Tuy nhiên, khi những nội dung tương tự lại xuất phát từ một đơn vị đồng hành truyền thông với chương trình, nhiều người cho rằng điều này dễ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn và làm lu mờ những giá trị chuyên môn mà chương trình đang xây dựng.