Liên quan đến vụ việc nữ du khách sử dụng tài khoản Threads "Netolatone" đăng tải hàng loạt bài viết kể về những trải nghiệm được cho là mang yếu tố tâm linh khi du lịch tại Ninh Bình, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã xác minh và làm rõ nhiều nội dung không đúng sự thật.

Theo cơ quan chức năng, tài khoản trên đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết liên quan đến câu chuyện gặp hiện tượng tâm linh trong quá trình tham quan, du lịch tại Ninh Bình. Các bài viết thu hút hơn 52.000 lượt thích cùng hàng chục nghìn lượt bình luận, chia sẻ và tương tác trên mạng xã hội.

Quá trình điều tra xác định chủ tài khoản là L.Q.A., trú tại Hà Nội. Tại buổi làm việc với cơ quan công an ngày 8/6/2026, L.Q.A. thừa nhận nhiều chi tiết trong câu chuyện không có căn cứ, không có người làm chứng và một số nội dung được tự thêm vào nhằm tăng tính hấp dẫn cho bài viết.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình làm việc với L.Q.A về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật

Đáng chú ý, cơ quan công an đã làm việc với anh Nguyễn Mạnh T., tài xế chở L.Q.A. trong thời gian du lịch tại Ninh Bình. Người này xác nhận hàng loạt tình tiết được đăng tải trên mạng xã hội không hề xảy ra.

Cụ thể, theo kết quả xác minh, không có sự việc xe hỏng, không có sự việc tài xế đuổi nữ du khách xuống xe và không có chuyện ngồi cùng nữ du khách chờ người yêu cũ đến đón như nội dung đã được đăng tải. Bên cạnh đó, một số tình tiết như gọi điện cho người yêu cũ, gọi cho mẹ người yêu cũ để tăng yếu tố tâm linh cho câu chuyện là hoàn toàn không có thật.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cho biết một số nội dung khác trong loạt bài đăng cũng do L.Q.A. tự bổ sung nhằm tăng yếu tố ly kỳ, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc đăng tải thông tin trên không gian mạng, L.Q.A. đã gỡ bỏ toàn bộ các bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.A. số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong Nhân dân" theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Trước đó, loạt bài viết của tài khoản "Netolatone" về những trải nghiệm được cho là tâm linh tại Ninh Bình đã gây tranh luận rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.