Baeksang 2020: "Hạ cánh nơi anh" của Hyun Bin - Son Ye Jin tuột mất hàng loạt giải thưởng lớn, netizen bức xúc lên tiếng

Tối 5/6, giải thưởng Baeksang Arts Awards 2020 lần thứ 56 đã diễn ra, thu hút sự quan tâm rất lớn của những người yêu phim Hàn Quốc. Vượt qua loạt đối thủ nặng ký như When Camellia Blooms (Khi Cây Trà Trổ Hoa), Crash Landing On You (Hạ Cánh Nơi Anh), bộ phim Hot Stove League (Đội Bóng Chày Dreams) xuất sắc giành giải Phim truyền hình hay nhất.

Trong số danh sách các bộ phim đề cử cho hạng mục này, Crash Landing On You được lòng fan quốc tế nhiều nhất khi có sự góp mặt của bộ đôi diễn viên đình đám là Hyun Bin và Son Ye Jin. Tuy nhiên việc bộ phim có đến 7 đề cử lớn nhưng gần như trắng tay ở lễ trao giải, riêng Hyun Bin - Son Ye Jin chỉ nhận giải do fan bình chọn đã khiến nhiều người hâm mộ bức xúc.

Trên trang chủ Naver, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Hạ Cánh Nơi Anh nên có ít nhất 1-2 giải thưởng lớn để xứng đáng với hiệu ứng mà bộ phim mang tới.

"Sốc thật đó, tôi cứ tưởng Son Ye Jin - Hyun Bin sẽ giành được giải Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất", "Tôi đã chờ 2 năm để xem Hyun Bin quay trở lại đóng phim, tại sao giải Nam chính không thuộc về anh ấy?", "Tôi thật sự không hiểu tại sao họ lại không chiến thắng bất kỳ giải thưởng lớn nào, ngoại trừ giải do fan yêu thích", "Thật nực cười, tôi nghĩ Hyun Bin - Son Ye Jin phải nhận giải Nam/Nữ xuất sắc nhất. Một bộ phim rating cao ngất, có chemistry lại trắng tay cơ đấy"... - Netizen Hàn bức xúc với việc phim của Hyun Bin và Son Ye Jin thua giải.

Fan để lại bình luận bên dưới đoạn video phần trao giải cho Hyun Bin - Son Ye Jin do khán giả bình chọn.

Công bằng mà nói, bộ phim Hot Stove League không nổi tiếng ở thị trường quốc tế so với Hạ Cánh Nơi Anh. Thế nhưng ở trong nước, Hot Stove League lại được nhiều người ưa thích, đặc biệt bộ phim đã kéo được một bộ phận khán giả nam chịu theo dõi truyền hình khi lấy chủ đề là bóng chày, môn thể thao luôn được khán giả Hàn Quốc quan tâm. Ngoài ra, bộ phim này còn có sự góp mặt của nam diễn viên đình đám Nam Goong Min khiến tỷ xuất người xem ở tập cuối chạm ngưỡng gần 20% rating.