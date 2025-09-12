Bad boy từng gây chao đảo màn ảnh giờ kém sắc đến mức khó nhận ra

Khi xuất hiện trong một sự kiện mới đây, Trần Quán Hy khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng vì lộ rõ dấu hiệu lão hóa với bọng mắt lớn, da nhăn nheo, cơ mặt chảy xệ và ánh mắt mệt mỏi. Ở tuổi 45, anh bị nhận xét già quá nhanh, phong thái uể oải hoàn toàn trái ngược với vẻ ngông nghênh, kiêu ngạo từng khiến bao người say mê.

Trong loạt ảnh chưa chỉnh sửa được lan truyền trên mạng xã hội, nụ cười của Trần Quán Hy vẫn giữ nét thân thiện nhưng lại vô tình làm lộ rõ nếp nhăn hằn sâu. Không ít cư dân mạng thẳng thắn bình luận: "Anh ấy nhìn như người ngoài 60 tuổi" dù tài tử mới chỉ bước sang tuổi 45. Sự so sánh càng trở nên khắc nghiệt hơn khi công chúng đặt anh cạnh người bạn cũ bằng tuổi Tạ Đình Phong. Trong khi Tạ Đình Phong vẫn giữ được gương mặt trẻ trung và vóc dáng săn chắc thì Trần Quán Hy lại mang đến cảm giác mệt mỏi, thiếu sức sống.

Trần Quán Hy kém sắc đến bất ngờ

Sự thay đổi chóng mặt này khiến nhiều fan tiếc nuối nhớ lại một Trần Quán Hy của hơn hai thập kỷ trước. Đầu những năm 2000, nam diễn viên được mệnh danh là bad boy điển trai bậc nhất showbiz Hong Kong. Với gương mặt góc cạnh, nụ cười nửa ngông cuồng nửa quyến rũ, cộng thêm phong thái bất cần đời, Trần Quán Hy nhanh chóng trở thành biểu tượng của một thế hệ.

Anh góp mặt trong hàng loạt bộ phim đình đám như Vô Gian Đạo, Hiệp Sĩ Bóng Đêm, Tay Súng Thần, đồng thời còn hoạt động trong âm nhạc và thời trang. Nói không ngoa, ở giai đoạn đỉnh cao, sức hút của Trần Quán Hy thậm chí lấn át cả đối thủ cùng thời Tạ Đình Phong. Hình ảnh bad boy ngạo nghễ của anh từng làm điên đảo màn ảnh rộng và trở thành "nam thần trong mộng" của nhiều cô gái thế hệ 8x, 9x.

Tuy nhiên, scandal ảnh nóng năm 2008 đã khiến sự nghiệp của anh gần như chấm dứt. Từ một ngôi sao đứng trên đỉnh cao danh vọng, Trần Quán Hy rút lui khỏi làng giải trí, chuyển hướng kinh doanh thời trang và tập trung lo cho gia đình.

Trần Quán Hy từng là nam thần đình đám của Hong Kong một thời

Sau khi kết hôn với người mẫu Tần Thư Bồi, Trần Quán Hy dành nhiều thời gian chăm sóc vợ và con gái nhỏ. Hình ảnh một ông bố tận tụy, thường xuyên đưa con đi học, đi chơi phần nào giúp anh lấy lại thiện cảm từ công chúng. Nhưng đi kèm với đó là áp lực mưu sinh.

Không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, anh phải dựa vào thương hiệu cá nhân và các mối hợp tác kinh doanh để duy trì thu nhập. Thời gian gần đây, Trần Quán Hy còn vướng vào vụ kiện vì bị một thương hiệu thể thao tố chậm thanh toán hơn 120.000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng). Sự việc này làm dấy lên nghi vấn tình hình tài chính của anh không còn vững vàng như trước.

Việc quay trở lại tham dự các sự kiện cũng được cho là nỗ lực tìm kiếm thêm nguồn thu nhập của Trần Quán Hy. Thế nhưng, hình ảnh kém sắc của nam diễn viên này lại càng khiến công chúng thương cảm khi từ một bad boy khí chất ngời ngời, anh giờ đây chỉ còn là một người đàn ông trung niên gồng gánh trách nhiệm gia đình.

Dù ngoại hình có xuống dốc, nhiều khán giả vẫn dành sự tôn trọng cho Trần Quán Hy, bởi lẽ anh từng dũng cảm đối diện sai lầm, chấp nhận rời khỏi hào quang để bắt đầu lại mọi thứ. Trong suốt những năm tháng qua, anh không ngại gác bỏ hình tượng "nam thần bất bại" để trở thành một người chồng, người cha hết lòng vì tổ ấm.

Có thể Trần Quán Hy không còn phong độ khiến bao người chao đảo như đầu thập niên 2000 nhưng ký ức về một ngôi sao đẹp trai, ngạo nghễ từng khuynh đảo màn ảnh sẽ mãi là biểu tượng khó quên. Và ở một góc nhìn khác, sự bình lặng, trách nhiệm và tình yêu gia đình hiện tại của anh cũng chính là một thành công đáng trân trọng.