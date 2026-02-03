Wow vì mặt mộc của bạn gái Hiếu Nguyễn (William Hiếu Nguyễn, SN 1999)!

Trong loạt ảnh mới đăng tải gần đây trên TikTok, Marie Trâm Anh lần đầu tự công khai hình ảnh gương mặt không son phấn, diện váy hoa. Hình ảnh được người đẹp này chụp tại một căn vila màu hồng, sang trọng ở TP.HCM.

Bạn gái thiếu gia út nhà tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn chú thích: "Back to my favorite place in town" (tạm dịch: Trở lại nơi yêu thích của tôi)

Netizen khen ngợi cô nàng 10 điểm, xinh không thua kém mỹ nhân Vbiz nào.

Loạt ảnh đời thường và visual Trâm Anh khi để mặt mộc vẫn là điều khiến cư dân mạng bất ngờ vì không khác lúc "lên đồ" là bao.

Marie Trâm Anh vẫn ghi điểm với làn da trắng mịn, đường nét gương mặt sắc sảo, hài hòa cùng vóc dáng thanh mảnh. Đặc biệt, mái tóc đen dài mềm mại càng làm tổng thể thêm phần cuốn hút.

Bên dưới bài đăng, Marie Trâm Anh cũng nhiệt tình tương tác lại những bình luận khen ngợi của cư dân mạng: "Trời ơi đẹp không lối thoái", "Đẹp điên đảo", "Mặt mộc của cổ cỡ này", "Eo ơi, người đâu mà mặt nét, da xịn cỡ này", "Xinh thật sự luôn đó, không chỗ chê",...

Mặt mộc mà cỡ này.

Đây cũng là điều mà bạn gái HIếu Nguyễn giấu kín trong suốt hơn 3 năm hẹn hò thiếu gia út nhà tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn. Bởi trước đó, hầu như cô không công khai MXH.



Tại đám cưới của Tiên Nguyễn - gương mặt không trang điểm của Marie Trâm Anh vô tình lọt vào ống kính. Bạn gái Hiếu Nguyễn cũng nhận về nhiều lời khen ngợi vì mặt mộc quá đẹp. Nhiều người phải "xin vía" vì làn da của cô nàng căng bóng, không hề có khuyết điểm.

Dân mạng cũng đùa rằng đây chính là làn da thường thấy của hội nhà giàu - đa phần được chăm sóc kỹ lưỡng, thường xuyên.

Theo tìm hiểu, Hiếu Nguyễn và Marie Trâm Anh bắt đầu cặp đôi hẹn hò từ đầu năm 2022. Tuy nhiên phải đến nửa cuối năm 2023, nam thiếu gia mới thoải mái hơn trong việc công khai chuyện tình cảm.

Về phần Trâm Anh, có nhiều thông tin cho hay cô cũng xuất thân từ gia đình có điều kiện. Cô nàng hiện sở hữu kênh TikTok cá nhân có hơn 20 nghìn người theo dõi và chỉ mới bắt đầu đăng bài cuối năm 2025.

Hiếu Nguyễn và bạn gái chỉ thỉnh thoảng mới khoe khoảnh khắc của nửa kia trên trang cá nhân, song vị thiếu gia này nhiều lần đưa bạn gái về ra mắt gia đình, tham dự những buổi tiệc quan trọng.

Marie Trâm Anh rất được lòng gia đình tài phiệt, được dân tình nhận xét có "vibe" môn đăng hậu đối. Không chỉ đi du lịch chung, bạn gái Hiếu Nguyễn còn nhiều lần xuất hiện chung khung hình với mẹ và chị chồng tương lai. Lần gần đây nhất là cô nàng dự đám cưới Tiên Nguyễn, bê tráp cho "chị chồng tương lai".

Ảnh: TikTok nhân vật.