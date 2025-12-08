Vừa qua, đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và chồng ngoại quốc Justin Cohen khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì độ hoành tráng, xa hoa bậc nhất. Từ lễ gia tiên đến lễ cưới, những khung hình lộng lẫy của cô dâu Tiên Nguyễn đều trở thành tâm điểm, viral trên MXH. Ai nấy đều dành hết lời khen ngợi cho visual của cô dâu chú rể cũng như quy mô đầu tư cho hôn lễ của ái nữ nhà tỷ phú.

Song bên cạnh 2 nhân vật chính của buổi tiệc, netizen cũng dành nhiều sự chú ý đến các thành viên trong gia đình của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Nhất là những khoảnh khắc có sự xuất hiện của Hiếu Nguyễn - cậu út trong gia đình tỷ phú đều nhanh chóng hút hàng triệu lượt xem vào thảo luận trên các nền tảng MXH.

Đám cưới Tiên Nguyễn thu hút sự chú ý vì độ hoành tráng, xa hoa (Ảnh: Viết Thanh)

Clip: Zoom cận visual tổng tài của Hiếu Nguyễn - con trai út nhà tỷ phú (Clip: Thái Châu)

Cậu út nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bảnh bao, lịch thiệp trong bộ vest sang trọng

Trong ngày trọng đại của chị gái, Hiếu Nguyễn diện vest lịch thiệp, bảnh bao, “chiếm sóng” với diện mạo cực điển trai. Con trai út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có mặt từ rất sớm tại sảnh tiệc cưới. Anh chàng đảm nhận hỗ trợ việc tiếp khách VIP của gia đình. Không ít người nhận xét, khung hình của Hiếu Nguyễn dù mờ nhưng chất lượng visual lại cực đỉnh, đúng nghĩa tổng tài đời thực.

Thời gian gần đây, Hiếu Nguyễn được cho là đã giảm cân thành công, trở lại thời kỳ đỉnh cao visual. Ngoài ra, anh chàng cũng sở hữu vẻ ngoài ngày càng đĩnh đạc, chững chạc khiến tổng thể càng thêm cuốn hút.

Diện mạo đẹp phát sáng của Hiếu Nguyễn (Ảnh: Viết Thanh)

Góc nghiêng cũng vô cùng "thần thánh" (Ảnh: Viết Thanh)

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- "Cậu út nhà tỷ phú càng ngàng càng chững chạc, đẹp theo kiểu trưởng thành với giỏi giang nên cực cuốn hút".

- "Hiếu Nguyễn thấy hiếm khi đăng hình trên mạng, giờ được nhìn visual ngoài đời đẹp phát hờn luôn".

- "Gia tộc đỉnh thật, visual ai nhìn cũng toả ra sự quý phái, hào môn liền luôn. Nhìn quá mê!".

- "Visual điện ảnh quá!".

- "Đẹp trai, tài phiệt, giỏi giang, tinh tế,... cái gì cũng hoàn hảo".

Trước đó trong lễ gia tiên diễn ra vào buổi sáng 7/12, Hiếu Nguyễn cũng xuất hiện trong dàn bê tráp với diện mạo cực phẩm, đẹp phát sáng. Bên cạnh đó, nam thiếu gia còn có loạt hành động cực tinh tế, thân thiết với chị gái và anh rể.

Hiếu Nguyễn diện áo dài, xuất hiện trong đội bê tráp tại lễ gia tiên của chị gái (Ảnh: Viết Thanh)

So với các anh chị trong gia đình, Hiếu Nguyễn (William Hiếu Nguyễn, SN 1999) có phần kín tiếng hơn. Anh chàng chỉ thỉnh thoảng lộ diện qua các hình ảnh chụp cùng người yêu, gia đình và hiếm khi chia sẻ các khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân.

Về chuyện tình cảm, Hiếu Nguyễn và bạn gái Trâm Anh cũng đã có thời gian dài hẹn hò, gần 5 năm bên nhau. Trâm Anh cũng là một cô nàng cực kín tiếng, sở hữu thần thái sang chảnh. Nhiều người cho rằng xuất thân của con dâu tương lai nhà tỷ phú cũng không phải dạng vừa. Nam thiếu gia cũng thường xuyên đưa bạn gái về ra mắt gia đình, tụ họp trong những ngày trọng đại của cả nhà hay cùng nhau đi du lịch khắp thế giới.