Những ngày cuối tháng 2 Âm lịch thường được xem là giai đoạn “chốt sổ” vận trình đầu năm, khi tài lộc và công việc của mỗi người bắt đầu định hình rõ rệt. Theo nhận định của một số chuyên gia phong thủy Trung Quốc, đây cũng là thời điểm mà cục diện ngũ hành dịch chuyển mạnh, mở ra cơ hội bứt phá cho một số con giáp.

Đáng chú ý, có 4 con giáp được dự đoán sẽ ghi nhận sự gia tăng rõ rệt về tài sản ròng trong thời điểm này. Đây không chỉ là cơ hội để họ gia tăng thu nhập mà còn là bước đệm để củng cố nền tảng tài chính cho cả năm.

1. Tuổi Thìn

Đứng đầu danh sách là người tuổi Thìn – bản mệnh vốn đã có nền tảng tài chính ổn định từ trước. Giai đoạn cuối tháng 2 Âm lịch, vận khí của tuổi Thìn được cho là bước vào chu kỳ cực thịnh, đặc biệt ở phương diện tiền bạc và sự nghiệp.

Các nguồn thu không chỉ đến từ công việc chính mà còn có khả năng mở rộng từ đầu tư, kinh doanh hoặc các cơ hội hợp tác bất ngờ. Những người làm trong lĩnh vực tài chính, bất động sản hoặc thương mại có thể chứng kiến dòng tiền tăng trưởng mạnh. Đáng nói, đây không phải là khoản thu ngắn hạn mà mang tính tích lũy, giúp tài sản ròng của họ gia tăng đáng kể.

Trong công việc, tuổi Thìn dễ được cấp trên ghi nhận, đối tác tin tưởng, từ đó mở ra những dự án lớn hoặc cơ hội thăng tiến. Với những ai đang kinh doanh, đây là thời điểm “vàng” để mở rộng quy mô hoặc tung ra sản phẩm mới.

2. Tuổi Dậu

Xếp thứ hai là tuổi Dậu – con giáp được dự báo sẽ có những bước tiến rõ rệt về tài chính trong những ngày cuối tháng. Vận trình của tuổi Dậu thời điểm này nổi bật ở yếu tố “quý nhân phù trợ”, giúp tháo gỡ những nút thắt trong công việc và mang lại cơ hội kiếm tiền mới.

Người tuổi Dậu có thể nhận được lời mời hợp tác, dự án ngoài dự kiến hoặc đơn giản là tìm được hướng đi hiệu quả hơn trong công việc hiện tại. Điều này giúp thu nhập của họ cải thiện nhanh chóng.

Đối với người làm công ăn lương, khả năng được thưởng, tăng thu nhập hoặc nhận thêm việc làm thêm là rất cao. Trong khi đó, người kinh doanh có thể ghi nhận doanh thu tăng mạnh nhờ thị trường khởi sắc và quyết định đúng thời điểm.

3. Tuổi Tý

Tuổi Tý trong 6 ngày cuối tháng 2 Âm lịch được đánh giá là có bước chuyển biến tích cực, đặc biệt ở khía cạnh tài vận. Dù không bùng nổ mạnh như tuổi Thìn hay tuổi Dậu, nhưng sự ổn định và tăng trưởng đều đặn lại là điểm mạnh của con giáp này.

Nguồn thu của tuổi Tý có xu hướng đa dạng hơn, không phụ thuộc vào một kênh duy nhất. Những khoản thu nhỏ nhưng liên tục sẽ giúp tổng tài sản tăng lên đáng kể. Đặc biệt, những ai biết tận dụng cơ hội đầu tư ngắn hạn có thể thu về lợi nhuận tốt.

Trong công việc, tuổi Tý dễ đạt được sự công nhận từ cấp trên nhờ tinh thần trách nhiệm và khả năng xử lý vấn đề linh hoạt. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh này đề xuất ý tưởng mới hoặc tìm kiếm vị trí tốt hơn.

4. Tuổi Ngọ

Khép lại danh sách là tuổi Ngọ – con giáp được dự báo sẽ có cú “lội ngược dòng” về tài chính vào cuối tháng. Sau giai đoạn đầu năm có phần chững lại, tuổi Ngọ bắt đầu đón nhận những tín hiệu tích cực hơn từ cả công việc lẫn tiền bạc.

Các cơ hội kiếm tiền của bản mệnh này có thể đến từ những lĩnh vực ngoài chuyên môn chính, đòi hỏi sự nhanh nhạy và dám thử sức. Những người làm nghề tự do hoặc kinh doanh nhỏ lẻ có thể ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu rõ rệt.

Bên cạnh đó, tuổi Ngọ cũng có xu hướng quản lý chi tiêu tốt hơn, từ đó giữ lại được nhiều hơn trong tổng thu nhập. Đây là yếu tố quan trọng giúp tài sản ròng của họ cải thiện trong thời gian ngắn.

Dù vận trình tài lộc của 4 con giáp trên được đánh giá tích cực, nhưng các chuyên gia phong thủy cũng lưu ý rằng cơ hội luôn đi kèm thách thức. Việc quản lý tài chính, lựa chọn đầu tư và giữ vững sự tỉnh táo trong các quyết định vẫn là yếu tố then chốt.

Đặc biệt, giai đoạn cuối tháng thường xuất hiện nhiều biến động bất ngờ, nếu không cẩn trọng có thể dẫn đến rủi ro không đáng có. Vì vậy, bên cạnh việc nắm bắt cơ hội, mỗi người cần duy trì sự cân bằng, tránh tâm lý “được đà lấn tới”.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm