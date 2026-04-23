Mùa hè năm Bính Ngọ 2026 (tương ứng với các tháng 4 âm - tháng Quý Tỵ, tháng 5 âm - tháng Giáp Ngọ, tháng 6 âm - tháng Ất Mùi) là thời điểm hành Hỏa cực vượng. Nhờ sự tương sinh và các bộ hợp, dưới đây là 4 con giáp có vận trình rực rỡ nhất.

1. Con giáp tuổi Mùi (Lục Hợp & Tam Hợp)

Tuổi Mùi là con giáp "ngôi sao" của 3 tháng mùa hè này nhờ mối quan hệ Lục hợp với năm Ngọ và tháng Ngọ, đồng thời bán hợp với tháng Mùi. Hãy tận dụng những ưu điểm của bản mệnh, như sự khéo léo, tinh tế để có thể tạo nên những dấu ấn đột phá trong sự nghiệp nhé.

- Tài lộc: Đây là giai đoạn "tiền đẻ ra tiền". Con giáp này sẽ dễ dàng nhận được các khoản lợi nhuận lớn từ bất động sản hoặc đầu tư dài hạn. Sự xuất hiện của quý nhân giúp bạn tháo gỡ mọi nút thắt tài chính từ đầu năm.

- Tối ưu: Tuổi Mùi hãy đặt một vật phẩm bằng gốm sứ hoặc đá quý màu vàng ở hướng Nam để tụ khí. Bên cạnh đó, con giáp này hãy tập trung chốt các thương vụ lớn vào nửa cuối tháng 5 âm lịch.

2. Con giáp tuổi Tuất (Tam Hợp Cục)

Tuất gặp Ngọ tạo thành bộ Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất), giúp vận trình của con giáp này cũng "đỏ" như nắng mùa hè.

- Tài lộc: Tài vận của tuổi Tuất sẽ bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt là nguồn thu từ nghề tay trái hoặc trúng thưởng. Với những người làm trong ngành dịch vụ hoặc năng lượng, doanh thu sẽ đạt đỉnh điểm trong quý này.

- Tối ưu: Tuổi Ngọ nên cân nhắc việc sử dụng ví tiền hoặc phụ kiện màu đỏ hoặc nâu đất. Ngoài ra, con giáp này có thể chủ động tham gia các buổi tiệc xã giao vì cơ hội làm giàu của bạn nằm ở các mối quan hệ mới.

3. Con giáp tuổi Dần (Bán Hợp & Tương Sinh)

Mộc của tuổi Dần tương sinh cho Hỏa của năm và các tháng mùa hè, tạo thế "Hổ mọc thêm cánh" cho con giáp này lội ngược dòng mạnh mẽ và gặt hái thành quả rực rỡ.

- Tài lộc: Sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo của tuổi Dần giúp bạn giành được những hợp đồng béo bở trước đối thủ. Tiền bạc đổ về túi dồi dào nhờ các dự án kinh doanh mang tính đột phá hoặc mở rộng quy mô.

- Tối ưu: Con giáp này nên đeo trang sức bằng vàng hoặc thạch anh tóc vàng. Khi ký kết hợp đồng, hãy chọn hướng xuất hành là hướng Chính Đông để đón cát khí.

4. Con giáp tuổi Sửu (Tam Hợp & Tương Sinh)

Theo tử vi học, dù có chút áp lực cạnh tranh nhưng nhờ cục diện Tam Hợp với tháng Tỵ (tháng 4 âm), tuổi Sửu vẫn là con giáp được cho là sẽ gặt hái thành quả lớn trong mùa hè này.

- Tài lộc: Hỏa vượng của mùa hè sinh cho Thổ của tuổi Sửu, giúp nền tảng tài chính của bạn trở nên cực kỳ vững chắc. Bản mệnh có duyên với những khoản đầu tư liên quan đến sản xuất, nông nghiệp hoặc kho bãi.

- Tối ưu: Con giáp này nên dùng màu vàng hoặc trắng để điều hòa năng lượng. Hãy thực hiện các giao dịch quan trọng vào giờ Thìn (7h-9h) để mọi việc hanh thông.

* Lưu ý chung: Những tháng mùa hè có Hỏa khí cực vượng, cả bốn con giáp cần đặc biệt chú ý giữ cho tâm trí luôn tỉnh táo để tránh những quyết định đầu tư mang tính bốc đồng khi đang quá hưng phấn. Sự nóng nảy trong giao tiếp có thể làm rạn nứt các mối quan hệ quý nhân, vì vậy việc học cách lắng nghe và kiềm chế cảm xúc là chìa khóa để giữ vững tài lộc.

Bạn nên ưu tiên sử dụng các yếu tố thuộc hành Thổ như màu nâu, vàng hoặc vật phẩm gốm sứ để trung hòa sức nóng, giúp dòng tiền lưu thông bền vững hơn. Đây cũng là thời điểm dễ gặp áp lực về sức khỏe liên quan đến tim mạch hoặc thị lực, nên cần cân bằng giữa việc làm giàu và nghỉ ngơi hợp lý. Hãy luôn kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản pháp lý trong hợp đồng để đảm bảo những thành quả rực rỡ thu được không bị thất thoát bởi những sai sót nhỏ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.