Kỹ thuật mổ được nhắc tới là nội soi tuyến giáp "Dr Lương". Đây là kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến do Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Ngọc Lương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương phát triển. Hiện ông đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm. Kỹ thuật này được áp dụng lần đầu vào năm 2003 và đã trở thành niềm tự hào của y học Việt Nam.

Trong giới ngoại khoa quốc tế, cái tên PGS Trần Ngọc Lương đã trở thành một "thương hiệu" gắn liền với phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường nách và ngực. Kỹ thuật này không chỉ tối ưu về thẩm mỹ mà còn là một cuộc cách mạng về chi phí và hiệu quả.

So với các robot phẫu thuật đắt đỏ của nước ngoài, phương pháp của PGS Trần Ngọc Lương sử dụng các dụng cụ nội soi tiêu chuẩn, giúp giảm giá thành điều trị xuống gấp nhiều lần nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Chính vì vậy, hàng trăm bác sĩ từ các quốc gia tiên tiến như Hàn Quốc, Singapore, hay các nước châu Âu đã tìm đến Việt Nam chỉ để "mục sở thị" và học hỏi bí quyết từ đôi bàn tay của ông.

PGS Trần Ngọc Lương đang khám cho bệnh nhân.

Mới đây, tại Bệnh viện Đại học Y Dược, ĐHQGHN, cơ sở Linh Đàm, ông đã thực hiện ca bệnh K tuyến giáp thể nhú.

Bệnh nhân là chị Hồng Thị Kim Anh (TP. Hồ Chí Minh) bất ngờ nhận tin dữ mắc K tuyến giáp thể nhú. Khối u được phân loại TIRADS 5, dù ở giai đoạn sớm nhưng đòi hỏi một cuộc phẫu thuật triệt để.

Giữa tâm bão bệnh tật, một nỗi sợ khác xâm chiếm tâm trí cô gái trẻ: Vết sẹo. Với phụ nữ, vùng cổ là nơi kiêu hãnh để tôn vinh nét xuân thì. Một vết sẹo lồi lõm dài 5-7cm sau mổ hở truyền thống sẽ là "dấu ấn" tâm lý khó xóa nhòa, buộc họ phải gắn bó với những chiếc khăn quàng suốt đời để che giấu.

"Nhận tin bị K, em lo lắng lắm, nhưng nỗi sợ lớn nhất là vết sẹo như con rết ở cổ. Nghề của em luôn cần hình ảnh chỉn chu, em sợ soi gương thấy mình mất đi vẻ tự tin..." – Kim Anh chia sẻ về những đêm mất ngủ trước khi quyết định vượt hàng nghìn cây số ra Hà Nội tìm gặp "Bàn tay vàng" ngoại khoa – PGS Trần Ngọc Lương.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược, ĐHQGHN, cơ sở Linh Đàm, những ca mổ của PGS Trần Ngọc Lương không đơn thuần là thủ thuật y khoa khô khốc. Đó là sự giao thoa giữa tư duy sắc bén của một nhà khoa học và sự tỉ mỉ của một nghệ nhân. Thay vì rạch ở cổ, PGS Trần Ngọc Lương chỉ thực hiện một đường nhỏ khoảng 2-3cm ẩn sâu trong nếp lằn nách. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống camera phóng đại, ông điều khiển dụng cụ tinh vi để bóc tách khối u. Cái khó nhất của kỹ thuật này là sự chính xác tuyệt đối để bảo tồn các cấu trúc "sống còn": Giúp bệnh nhân giữ trọn giọng nói trong trẻo và duy trì chỉ số Canxi ổn định, tránh tình trạng tê tay chân…

Ca phẫu thuật của Kim Anh đã diễn ra như một "giấc ngủ ngắn". Kết quả hồi phục thần tốc: Vùng cổ vẫn mịn màng, trắng ngần, không một vết tích của dao kéo. "Mình cảm giác như mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Không đau đớn, không sẹo xấu, mình có thể tự tin trở lại với công việc ngay lập tức", cô xúc động nói ngày xuất viện.

Y đức từ những thấu cảm không lời

PGS Trần Ngọc Lương đang thực hiện ca mổ.

Theo PGS Trần Ngọc Lương, K tuyến giáp nếu phát hiện sớm (như trường hợp T1N0M0 của Kim Anh), tỷ lệ chữa khỏi là rất cao. Tuy nhiên, rào cản tâm lý về thẩm mỹ thường khiến bệnh nhân trì hoãn điều trị.

"Chúng tôi không chỉ lấy đi khối u, mà còn muốn trả lại cho bệnh nhân sự tự tin và phẩm giá của cái đẹp", PGS Trần Ngọc Lương chia sẻ.

Dù ở đỉnh cao sự nghiệp, ông vẫn miệt mài đứng lớp tại Cơ sở Linh Đàm, trực tiếp hướng dẫn thế hệ bác sĩ trẻ và thực hiện những ca khó nhất. Với ông, kiến thức chỉ có giá trị khi được sẻ chia để phục vụ nhân dân.

PGS Trần Ngọc Lương là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ và tâm hồn của người thầy thuốc Việt Nam hiện đại. Những "đường mổ vô hình" của ông không chỉ lấy đi khối u, mà còn thắp lên ngọn lửa hy vọng, trả lại nét xuân và sự tự tin cho biết bao cuộc đời.