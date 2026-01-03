Bác sĩ tim mạch chỉ ra những thói quen hằng ngày đang âm thầm “bào mòn” trái tim bạn

Trao đổi với Surrey Live, bác sĩ Christopher Broyd, bác sĩ tim mạch tư vấn tại Bệnh viện Nuffield Health Brighton, Vương quốc Anh, đã chỉ ra 5 hành vi phổ biến có thể gây tổn hại đến sức khỏe tim mạch nếu kéo dài.

Ít vận động: “kẻ thù thầm lặng” của trái tim

Theo bác sĩ Broyd, lối sống ít vận động có liên quan trực tiếp đến tăng cân, cholesterol cao và tăng huyết áp, những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Khi cơ thể không được vận động thường xuyên, tim và mạch máu cũng dần suy yếu theo thời gian.

Điều đáng nói là để tốt cho tim, không nhất thiết phải ngày nào cũng đến phòng gym hay tập luyện cường độ cao. Chỉ cần bắt đầu từ những hoạt động đơn giản như đi bộ, giãn cơ nhẹ, đạp xe tại chỗ cũng đã mang lại lợi ích rõ rệt. Ngay cả những quãng vận động ngắn, chẳng hạn đi bộ 10 phút mỗi lần, nếu được duy trì đều đặn, vẫn có thể giúp tăng sức bền và cải thiện tuần hoàn máu.

Quan trọng hơn cả là chọn hình thức vận động khiến bạn cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Khi việc tập luyện gắn với niềm vui, như khiêu vũ, bơi lội, đạp xe hay chơi thể thao cùng bạn bè, khả năng duy trì thói quen lâu dài sẽ cao hơn nhiều.

Căng thẳng kéo dài: áp lực vô hình lên hệ tim mạch

Căng thẳng mạn tính do công việc, tài chính hoặc gia đình là một trong những yếu tố nguy hiểm nhưng thường bị xem nhẹ. Bác sĩ Broyd cảnh báo, stress kéo dài có thể làm tăng huyết áp, gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Không chỉ vậy, căng thẳng còn dễ khiến con người tìm đến những cách “giải tỏa” không lành mạnh như ăn quá nhiều, hút thuốc hoặc uống rượu. Theo thời gian, sự kết hợp giữa áp lực tâm lý, chế độ ăn kém lành mạnh và giấc ngủ rối loạn sẽ tạo thành vòng xoáy bất lợi cho tim mạch.

Để giảm tác động của stress, bác sĩ khuyến nghị nên duy trì vận động thể chất đều đặn, từ đi bộ, yoga cho đến các bài tập nhẹ, nhằm giải phóng căng thẳng và kích thích cơ thể tiết endorphin – hormone giúp cải thiện tâm trạng. Bên cạnh đó, các kỹ thuật thư giãn như thiền, hít thở sâu hay thả lỏng cơ bắp cũng có thể giúp tinh thần ổn định hơn.

Bỏ bê giấc ngủ: khi tim không có thời gian “sửa chữa”

Thiếu ngủ hoặc ngủ kém chất lượng không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm tăng huyết áp, góp phần gây béo phì và cản trở các quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể. Theo bác sĩ Broyd, các rối loạn giấc ngủ như ngưng thở khi ngủ cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tim mạch.

Để cải thiện giấc ngủ, ông khuyên nên xây dựng giờ đi ngủ và thức dậy cố định mỗi ngày, kể cả cuối tuần, nhằm giúp đồng hồ sinh học hoạt động ổn định hơn. Trước khi ngủ, nên ưu tiên các hoạt động thư giãn như đọc sách, nghe nhạc nhẹ, đồng thời tránh xem các chương trình quá kích thích.

Ngoài ra, việc hạn chế caffeine, nicotine và rượu bia vào buổi chiều tối cũng rất quan trọng. Dù rượu có thể khiến bạn buồn ngủ lúc đầu, nhưng nó lại dễ làm gián đoạn chu kỳ ngủ về đêm, khiến giấc ngủ không sâu.

Ít tiếp xúc ánh nắng: thiếu vitamin D cũng hại tim

Ít ra ngoài trời, đặc biệt là trong những tháng mùa đông, có thể dẫn đến thiếu vitamin D. Theo bác sĩ Broyd, tình trạng này có liên quan đến tăng huyết áp, viêm mạn tính và nguy cơ bệnh tim cao hơn.

Ông khuyến nghị nên tranh thủ ra ngoài trong các giờ nghỉ, kể cả khi chỉ là đi bộ ngắn hoặc ngồi thư giãn ở công viên. Mỗi ngày, việc tiếp xúc ánh nắng khoảng 15-30 phút, nhất là vào buổi sáng khi nắng còn dịu, có thể giúp cơ thể tổng hợp vitamin D tự nhiên và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Cô lập xã hội: nỗi cô đơn không chỉ ảnh hưởng tinh thần

Ít người ngờ rằng cảm giác cô đơn hay thiếu kết nối xã hội cũng có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim. Các nghiên cứu cho thấy, sự cô lập xã hội có thể kích hoạt stress, làm tăng huyết áp và suy giảm chức năng miễn dịch, từ đó tác động tiêu cực đến tim mạch.

Theo bác sĩ Broyd, việc duy trì các mối quan hệ xã hội, dù là trò chuyện với người thân, gặp gỡ bạn bè hay tham gia một câu lạc bộ mới, đều có ý nghĩa quan trọng. Xây dựng và nuôi dưỡng kết nối xã hội không chỉ giúp tinh thần tích cực hơn mà còn gián tiếp bảo vệ trái tim về lâu dài.

Nhìn chung, những thói quen tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống hằng ngày lại có thể tạo ra khác biệt lớn đối với sức khỏe tim mạch. Nhận diện sớm và điều chỉnh kịp thời chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để trái tim không phải “trả giá” âm thầm theo năm tháng.

Nguồn và ảnh: express.co.uk