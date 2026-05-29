Một bác sĩ đã chia sẻ về những loại thực phẩm và đồ uống hằng ngày có thể thúc đẩy sự phát triển của ung thư. Phát biểu trên podcast của Zoe - một công ty về sức khỏe tại Anh, vị chuyên gia y tế này cũng cho biết có một loại thức uống mạnh mẽ thậm chí có thể giúp ngăn ngừa căn bệnh phổ biến này.

Bác sĩ William Li, một nhà khoa học, diễn giả nổi tiếng thế giới kiêm tác giả hai lần có sách bán chạy nhất theo bình chọn của tờ New York Times, giải thích rằng cà phê, trà và nước lọc là ba trong số những thức uống phổ biến nhất trên thế giới. Sau khi khẳng định ở đầu tập podcast rằng di truyền không phải là "yếu tố chính" quyết định việc chúng ta có mắc bệnh hay không, bác sĩ Li cho biết việc hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột có thể giúp giảm thiểu nguy cơ này.

Ông nói: "Tôi gọi đó là bộ ba thần thánh. Cả cà phê và trà đều chứa các polyphenol thực sự làm khuếch đại các phản ứng chống lại ung thư của cơ thể”.

“Trà có chứa các catechin. Đây là những polyphenol giúp cắt đứt nguồn cung cấp máu nuôi các tế bào ung thư, làm giảm viêm và tăng cường hệ thống miễn dịch. Và ngay cả chất xơ có trong lá trà cũng có thể nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột.”

"Cà phê có chứa axit chlorogenic. Đó chính là chất được tìm thấy trong táo giúp giảm viêm, cùng với nhiều hợp chất khác nữa."

Khi thảo luận về việc hệ vi sinh vật đường ruột có thể nắm giữ chìa khóa đối phó với bệnh ung thư như thế nào, Jonathan Wolf, đồng sáng lập kiêm CEO của ZOE, cho biết ông là "một người rất thích uống trà" và đã hỏi liệu có "loại trà cụ thể nào" mang lại hiệu quả tốt nhất hay không. Và hóa ra câu trả lời là có, và thức uống đó hiện đang khá hợp thời.

Bác sĩ tiết lộ rằng các chuyên gia đã nghiên cứu về hiệu lực của trà và chia sẻ: "Nếu bạn muốn có được toàn bộ sức mạnh từ khả năng kích hoạt hệ thống phòng vệ sức khỏe chống lại ung thư, hãy chọn matcha.”

"Bởi vì matcha là những lá trà xanh có hiệu lực mạnh mẽ. Bạn sẽ hấp thụ được toàn bộ lá trà, nhận được tất cả chất xơ từ chính chiếc lá đó. Và đó chính xác là những gì sẽ giúp ích cho hệ vi sinh vật đường ruột của bạn."

Lợi ích toàn diện của matcha

Đó không phải là lợi ích duy nhất của matcha. Một nghiên cứu đã xem xét về tiềm năng của matcha trong việc trị liệu. Nghiên cứu này cho biết: "Matcha là một dạng bột của trà xanh Nhật Bản đang dần trở nên phổ biến trên toàn cầu trong thời gian gần đây. Matcha có nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, bao gồm tác dụng tăng cường chức năng nhận thức, sức khỏe tim mạch-chuyển hóa, và chống lại quá trình hình thành khối u. Cho đến nay, các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên (RCT) đã chỉ ra rằng matcha làm giảm căng thẳng, tăng nhẹ sự chú ý cùng trí nhớ, và không có ảnh hưởng nào đến tâm trạng."

Kết thúc phần chia sẻ của mình về trà và cà phê, ông nhấn mạnh rằng "hệ vi sinh vật đường ruột là một vùng đất chưa được khai phá cho việc phòng ngừa ung thư" và nói thêm rằng "ngay từ ngày hôm nay, mọi người đều có thể làm điều gì đó để lật ngược tình thế và tạo lợi thế cho chính mình trong cuộc chiến chống lại ung thư."