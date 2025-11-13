Bác sĩ Phạm Tuấn Hùng nói về "nghệ thuật" điêu khắc body

Bác sĩ Phạm Tuấn Hùng là một trong số đó người mang đến triết lý "phẫu thuật là nghệ thuật, cơ thể là tác phẩm" qua dịch vụ nghệ thuật điêu khắc body được nhiều người yêu thích.

Sinh ra trong môi trường y học, bác sĩ Hùng sớm được định hướng theo con đường phẫu thuật. Anh tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, đào tạo chuyên sâu tại bệnh viện Việt Đức, và có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại khoa, trong đó 8 năm chuyên sâu về phẫu thuật thẩm mỹ. Đối với anh, "mỗi đường cong cơ thể đều có ngôn ngữ riêng, và nhiệm vụ của bác sĩ là lắng nghe, hiểu, rồi khắc họa lại nó theo cách tự nhiên nhất".

Hành trình ấy không chỉ dừng ở việc làm đẹp. Nhiều năm liền đồng hành cùng các tổ chức quốc tế như Operation Smile, RICE, Resurge, NUOY (Hoa Kỳ), bác sĩ Hùng tham gia hàng trăm ca phẫu thuật nhân đạo tái tạo gương mặt cho trẻ em dị tật. Chính từ những trải nghiệm đó, anh thấu hiểu sâu sắc rằng: đẹp không chỉ để ngắm, mà để sống tự tin và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Nghệ thuật điêu khắc body – khi cơ thể trở thành tác phẩm

Trong nhiều năm làm nghề, bác sĩ Phạm Tuấn Hùng nhận ra rằng cơ thể con người không chỉ là cấu trúc giải phẫu, mà là một tổng thể mang nhịp điệu, ánh sáng và cảm xúc. Anh định nghĩa nghệ thuật điêu khắc body là sự kết hợp hoàn hảo giữa y học chính xác và thẩm mỹ tinh tế – nơi mỗi vùng cơ thể được "sắp đặt" để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên.

Khác với kỹ thuật hút mỡ truyền thống, phẫu thuật điêu khắc body mà bác sĩ Hùng thực hiện không dừng lại ở việc lấy mỡ. Anh sử dụng phương pháp tạo hình có tính "điêu khắc", giúp định hình rãnh cơ, tạo khối sáng – tối tự nhiên, mang lại dáng vẻ săn chắc mà vẫn mềm mại, tự nhiên khi cơ thể chuyển động."Điêu khắc body không chỉ là loại bỏ mỡ thừa, mà là nghệ thuật tạc nên sự cân bằng giữa đường cong và sức sống." – bác sĩ Hùng chia sẻ.

Ở anh, sự khác biệt nằm ở cái nhìn tổng thể. Mỗi cơ thể là một phiên bản riêng biệt, và anh không bao giờ áp đặt chuẩn đẹp nào lên khách hàng. Bác sĩ chỉ giúp họ tìm lại hình thể cân đối nhất, đẹp tự nhiên nhất, thay vì chạy theo hình mẫu. Chính điều đó tạo nên sự khác biệt trong mỗi ca phẫu thuật mà anh thực hiện.

Khi phẫu thuật thẩm mỹ trở thành nghệ thuật của sự thấu hiểu

Không chỉ là chuyên gia về kỹ thuật, bác sĩ Phạm Tuấn Hùng còn là người kể chuyện bằng cơ thể. Anh coi mỗi ca phẫu thuật là một cuộc "đối thoại" giữa bác sĩ và khách hàng – nơi anh lắng nghe những điều họ mong muốn, nhưng cũng đủ tinh tế để hiểu điều họ thực sự cần.

Triết lý của anh rất rõ ràng: "Cái đẹp thật sự không nằm ở sự thay đổi, mà ở sự thấu hiểu bản thân." Bởi vậy, anh luôn nhấn mạnh rằng phẫu thuật thẩm mỹ chỉ là phương tiện, còn mục đích cuối cùng là giúp khách hàng tìm lại sự tự tin, bình yên và yêu thương cơ thể mình hơn.

Trong lĩnh vực nghệ thuật điêu khắc body, anh đặc biệt chú trọng đến an toàn, tính cá nhân hóa và cảm xúc hậu phẫu. Anh cho rằng kết quả không chỉ đo bằng hình dáng, mà còn bằng nụ cười mãn nguyện của khách hàng khi họ soi gương và nhận ra: "Đây là chính mình – nhưng ở một phiên bản đẹp hơn, tự tin hơn."

Tinh thần của người bác sĩ mang tâm thế nghệ sĩ

Là thành viên Hội Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ Việt Nam, bác sĩ Tuấn Hùng luôn giữ tinh thần học hỏi không ngừng. Anh thường xuyên tham dự các hội nghị quốc tế, cập nhật kỹ thuật mới nhất trong tạo hình khuôn mặt và cơ thể. Dù vậy, điều anh luôn nhấn mạnh với đội ngũ và học trò là: "Công nghệ chỉ là công cụ, con người mới là linh hồn của phẫu thuật."

Chính vì thế, các quy trình phẫu thuật của anh đều bắt đầu bằng sự tỉ mỉ: thăm khám kỹ, đánh giá thể trạng, trò chuyện để hiểu tâm lý khách hàng. Từng nét vẽ mô phỏng, từng đường cắt, từng thao tác đều mang tính nghệ thuật – nhưng vẫn tuyệt đối chính xác trong y khoa.

Bác sĩ Hùng luôn tin rằng, cái đẹp bền vững nhất là cái đẹp khiến con người cảm thấy tự tin và hạnh phúc. Anh gọi đó là "vẻ đẹp có hồn" – nơi mỗi đường cong, mỗi chuyển động cơ thể đều toát lên năng lượng sống và sự tự hào của người sở hữu.

Khi cơ thể biết kể câu chuyện của riêng mình

Trong mỗi ca phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là nghệ thuật điêu khắc body, bác sĩ Phạm Tuấn Hùng luôn nhìn thấy điều vượt ra ngoài hình dáng. Với anh, đó là hành trình chữa lành và tái sinh – khi con người tìm lại niềm tin, khí chất và ánh sáng trong chính bản thân mình.

Không ồn ào, không phô trương, bác sĩ chọn cách để kết quả lên tiếng. Những thân hình săn chắc, những đường cong tự nhiên, những ánh mắt hạnh phúc sau khi "điêu khắc" – tất cả là minh chứng cho một triết lý làm nghề: "Phẫu thuật là nghệ thuật của sự thấu hiểu. Mỗi cơ thể là một kiệt tác – chỉ cần người nghệ sĩ đủ tâm để khơi dậy nó."

